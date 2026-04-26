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L’ex-star du Real Madrid James Rodríguez affirme qu’il sera « en pleine forme » pour la Coupe du monde 2026 avec la Colombie, après avoir effectué son premier départ en MLS sous les couleurs du Minnesota United
Un premier match historique pour le Minnesota United
Rodriguez est resté sur la pelouse pendant 63 minutes lors de la défaite 1-0 du Minnesota United face au LAFC samedi dernier. Cette sortie a marqué la première titularisation du joueur de 34 ans sous les couleurs du club. Devant près de 20 000 supporters, le milieu de terrain chevronné a ébloui le public, dont le sélectionneur de l’équipe nationale colombienne, Nestor Lorenzo. Cette étape était cruciale pour Rodriguez, récemment hospitalisé pour une déshydratation sévère. « Je me suis senti bien pour ma première titularisation ici », a déclaré Rodríguez aux journalistes après le match. « Malheureusement, nous avons perdu. Nous avons créé beaucoup d’occasions, des occasions franches, mais nous devons continuer dans cette voie. »
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Les projecteurs se tournent désormais vers la scène internationale.
Chaque minute passée sur le terrain est un pas de plus vers la Coupe du monde pour le capitaine colombien. Il est actuellement sous contrat de courte durée au Minnesota, un accord destiné à lui permettre de rester au top jusqu’à l’annonce de la sélection. Désireux de faire taire les doutes persistants concernant sa condition physique, il reste pleinement engagé dans son programme d’entraînement. Il a déclaré avec force : « Je vais arriver en pleine forme. Je serai en excellente condition. Il me reste un mois, et je m’entraîne dur, à fond, je donne tout, comme je l’ai toujours fait. Quel que soit le temps de jeu dont je bénéficierai ici, je suis convaincu que tout se passera bien. »
Des éloges sont parvenus depuis la ligne de touche.
Malgré la frustration du week-end, l’entraîneur du Minnesota, Cameron Knowles, a salué l’apport tactique de sa nouvelle recrue. Selon lui, Rodriguez offre une vision du jeu qui tire l’ensemble de l’équipe vers le haut, même s’il poursuit sa montée en puissance physique. Le staff technique veille donc à doser son temps de jeu, alors que le groupe affronte un calendrier très chargé. « C’est un joueur de grande qualité, mais cette qualité se manifeste là où on en a besoin », a expliqué Knowles. « Il se positionne dans des zones et des espaces qui mettent l’adversaire mal à l’aise, obligeant ce dernier à s’adapter. Et, au bout du compte, quand il reçoit le ballon là-bas, sa dernière passe, sa prise de décision, c’est ce qui fait de lui un joueur de haut niveau. »
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À la conquête des titres nationaux et de la gloire estivale
Prochainement, le Minnesota affrontera un calendrier dense, dont un match de Coupe des États-Unis mardi face aux San Jose Earthquakes. Rodriguez espère maintenir sa dynamique avant de se tourner vers la campagne de la Colombie dans le groupe K de la Coupe du monde. Les Colombiens entameront la compétition contre l’Ouzbékistan le 18 juin, puis défieront la République démocratique du Congo et le Portugal lors de rencontres décisives, respectivement les 24 et 27 juin.