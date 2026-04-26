Chaque minute passée sur le terrain est un pas de plus vers la Coupe du monde pour le capitaine colombien. Il est actuellement sous contrat de courte durée au Minnesota, un accord destiné à lui permettre de rester au top jusqu’à l’annonce de la sélection. Désireux de faire taire les doutes persistants concernant sa condition physique, il reste pleinement engagé dans son programme d’entraînement. Il a déclaré avec force : « Je vais arriver en pleine forme. Je serai en excellente condition. Il me reste un mois, et je m’entraîne dur, à fond, je donne tout, comme je l’ai toujours fait. Quel que soit le temps de jeu dont je bénéficierai ici, je suis convaincu que tout se passera bien. »