Le LA Galaxy a officialisé l’arrivée de l’attaquant Kyogo Furuhashi en provenance de Birmingham City. Le joueur s’est engagé jusqu’en 2031 avec le club californien.

L’attaquant quitte Birmingham après une saison compliquée en Championship, au cours de laquelle il n’a marqué que trois buts en 31 matchs toutes compétitions confondues. Le directeur général du LA Galaxy, Will Kuntz, s’est félicité de cette recrue dans un communiqué officiel : « Nous sommes ravis d’accueillir Kyogo au sein du LA Galaxy et à Los Angeles. Il apporte une grande expérience, ayant disputé des matchs avec l’équipe nationale japonaise, en Ligue des champions de l’UEFA et dans certaines des meilleures ligues nationales d’Europe. »







