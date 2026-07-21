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L’ex-star du Celtic Kyogo Furuhashi débarque en MLS sous les couleurs du LA Galaxy, l’attaquant japonais ayant rompu son contrat avec le club de Birmingham appartenant à Tom Brady, suite à un transfert de 10 millions de livres sterling considéré comme un flop
Le LA Galaxy officialise le transfert de Kyogo Furuhashi.
Le LA Galaxy a officialisé l’arrivée de l’attaquant Kyogo Furuhashi en provenance de Birmingham City. Le joueur s’est engagé jusqu’en 2031 avec le club californien.
L’attaquant quitte Birmingham après une saison compliquée en Championship, au cours de laquelle il n’a marqué que trois buts en 31 matchs toutes compétitions confondues. Le directeur général du LA Galaxy, Will Kuntz, s’est félicité de cette recrue dans un communiqué officiel : « Nous sommes ravis d’accueillir Kyogo au sein du LA Galaxy et à Los Angeles. Il apporte une grande expérience, ayant disputé des matchs avec l’équipe nationale japonaise, en Ligue des champions de l’UEFA et dans certaines des meilleures ligues nationales d’Europe. »
Une période celtique exceptionnelle et des difficultés récentes sur le marché des transferts
Avant ses récentes difficultés, Kyogo a connu un immense succès au Celtic, marquant 85 buts en 165 matchs. Son passage en Écosse lui a permis de remporter de nombreux titres, dont quatre titres de champion d'Écosse, deux Coupes d'Écosse et trois Coupes de la Ligue d'Écosse.
Lors de l’exercice 2022-2023, il a été sacré Joueur de l’année et a terminé meilleur buteur avec 27 réalisations en championnat. Selon GOAL, après un bref passage au Stade Rennais, Birmingham s’est attaché ses services pour un transfert de 10 millions de livres sterling en juillet 2025. Avant de s’expatrier en Europe, Kyogo avait déjà ajouté à son palmarès la Coupe du Japon et la Supercoupe du Japon avec le Vissel Kobe, rappelant son niveau avant cet investissement de 10 millions de livres qui s’est pour l’instant révélé infructueux.
La crise de confiance actuelle menace les ambitions internationales du club.
Le transfert de 10 millions de livres sterling à Birmingham n’a pas produit l’effet escompté, affectant considérablement Kyogo. Non titularisé depuis la mi-janvier et opéré de l’épaule, il a ensuite perdu sa place en sélection japonaise pour la Coupe du monde.
L’ancien attaquant de Birmingham, Clinton Morrison, a confié en exclusivité à GOAL : « Je ne comprends pas pourquoi ça coince, car au Celtic ses déplacements, ses occasions et ses buts étaient fantastiques. À Birmingham City, il se crée des occasions mais ne les convertit pas, et ça arrive. Son engagement est remarquable, mais à ce poste, il faut davantage que de l’abnégation : il faut marquer. Or, malgré les occasions, il se précipitait. »
- (C)Getty Images
Quelle sera la prochaine étape pour Furuhashi en MLS ?
Kyogo attend désormais l'obtention de son visa P-1 avant de faire officiellement ses débuts sous les couleurs du LA Galaxy. L'attaquant occupera l'une des places réservées aux joueurs internationaux au sein de l'effectif, le club comptant s'appuyer sur son instinct de buteur reconnu pour renforcer son dispositif offensif. Après une saison nationale frustrante en Europe, Kyogo doit désormais se concentrer sans tarder sur la reconquête de sa confiance et sur l'enrichissement de son palmarès aux États-Unis.
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