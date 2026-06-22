Le RB Leipzig a agi avec détermination pour pourvoir son poste d’entraîneur vacant et a officialisé la nomination de Demichelis à la tête du club. L’Argentin de 45 ans s’est engagé avec les Red Bulls jusqu’en juin 2028, ouvrant un nouveau chapitre de l’histoire du club de Bundesliga. Cette décision intervient seulement cinq jours après la séparation avec l’ancien coach, Ole Werner.

Pour s’attacher ses services, le club allemand a dû activer une clause libératoire inscrite dans le contrat qui liait encore l’Argentin à Majorque, malgré une prolongation signée seulement trois semaines auparavant. Fort d’une expérience d’entraîneur en Espagne, au Mexique et en Argentine, l’ancien défenseur central arrive avec un palmarès international qui séduit les dirigeants rhénans.