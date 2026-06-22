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L’ex-star de Manchester City et du Bayern Munich a été nommée à la tête du RB Leipzig, avec le soutien total de Jürgen Klopp, après le limogeage d’Ole Werner
Leipzig a finalisé l’arrivée de Demichelis, un renfort stratégique pour le club allemand.
Le RB Leipzig a agi avec détermination pour pourvoir son poste d’entraîneur vacant et a officialisé la nomination de Demichelis à la tête du club. L’Argentin de 45 ans s’est engagé avec les Red Bulls jusqu’en juin 2028, ouvrant un nouveau chapitre de l’histoire du club de Bundesliga. Cette décision intervient seulement cinq jours après la séparation avec l’ancien coach, Ole Werner.
Pour s’attacher ses services, le club allemand a dû activer une clause libératoire inscrite dans le contrat qui liait encore l’Argentin à Majorque, malgré une prolongation signée seulement trois semaines auparavant. Fort d’une expérience d’entraîneur en Espagne, au Mexique et en Argentine, l’ancien défenseur central arrive avec un palmarès international qui séduit les dirigeants rhénans.
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Klopp est à l'origine d'un changement à la tête du club de Leipzig
Ce changement tactique intervient alors que le patron de Red Bull, Klopp, doutait de plus en plus de la capacité de l’ancien entraîneur Werner à mener l’équipe vers un niveau international durable. Selon le journal *Bild*, Klopp a été l’artisan principal du départ de Werner, leurs relations professionnelles s’étant fortement détériorées au cours des derniers mois.
Demichelis, choix numéro un de Klopp, arrive en raison d’un lien personnel solide, forgé sur les terrains de padel à Majorque. L’Argentin impose un pressing haut qui correspond parfaitement à l’identité agressive que Red Bull entend imposer.
Les économies financières vont de pair avec une vision tactique ambitieuse
Sur le plan financier, cette nomination s’avère astucieuse pour le club de Bundesliga à l’aube de la nouvelle saison. Demichelis a accepté un salaire de base d’environ 2 millions d’euros, inférieur aux 2,5 millions perçus auparavant par Werner.
Séduit par la vision sportive à long terme du club et par l’abondance de jeunes talents d’élite, le nouvel entraîneur entend bâtir une équipe pratiquant un football audacieux, intense et passionnant. « Nous mesurer aux meilleurs d’Europe est un défi incroyable », a-t-il déclaré.
- AFP
Schafer salue le parcours international de Demichelis comme entraîneur.
Marcel Schäfer a fermement soutenu la nomination de Demichelis, soulignant la vaste expérience internationale de l’entraîneur, forgée sur trois continents différents. Le directeur sportif de Leipzig estime que ce parcours footballistique varié correspond parfaitement aux ambitions mondiales à long terme du club.
« Martín associe une philosophie de jeu claire à une grande intensité et à une expertise exceptionnelle », a expliqué Schafer lors de la présentation officielle. Il s’est dit convaincu que l’ancien international argentin insufflera un nouvel élan à l’équipe et sera le moteur du développement futur du club.