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L’ex-star de Man Utd Ander Herrera réalise « le dernier rêve » et explique sa descente en troisième division espagnole au Real Saragosse
Herrera retourne à Saragosse
Le milieu de terrain expérimenté est officiellement de retour à Saragosse après 15 ans passés à jouer aux quatre coins du monde. Herrera a quitté Boca cet été pour évoluer en troisième division espagnole. Ce choix audacieux a été fait uniquement pour aider à relancer le Real Saragosse après des années de turbulences financières et de relégations successives.
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L’Espagnol boucle la boucle de sa carrière
Le joueur de 37 ans a insisté sur le fait que revenir à La Romareda représente le rêve ultime de sa carrière professionnelle.
En expliquant sa décision à BBC Sport, Herrera a déclaré : « C’est probablement le dernier rêve que je voulais réaliser. Revenir à la maison, à l’endroit où j’ai grandi, qui m’a donné l’opportunité de devenir professionnel, pas seulement dans le football, mais aussi en tant qu’être humain. Et j’ai toujours cette passion, j’ai toujours cette envie. J’ai toujours cet amour du football, et le faire chez moi est la meilleure façon de terminer ma carrière. En Espagne, on dit “boucler la boucle”. »
Herrera a également souligné son engagement à donner son salaire à la fondation du club : « Je n’ai pas besoin de contrat. J’ai eu une très belle carrière. J’ai pris soin de mon argent. Je peux me faire ce cadeau. Porter ce maillot... gratuitement, parce que je voulais aider mon club, mon équipe, ma ville. C’est quelque chose que je voulais faire. C’est quelque chose que je suis capable de faire et c’est quelque chose qui me rend très fier de pouvoir être ici juste pour aider. Je ne pense pas à l’argent ni aux contrats. Je me sens privilégié de pouvoir faire cela. »
Les vétérans visent la relance du club
Saragosse traverse des moments difficiles depuis sa relégation de Liga lors de la saison 2012-2013, jusqu’à finir par tomber en troisième division espagnole.
Évoquant la mission de relance du club, l’ancien joueur de l’Athletic Club a ajouté : « Cela a été tellement triste, bien sûr, pour nous tous, Zaragozistas. Le Real Saragosse a sa place en Europe, il a sa place dans la lutte pour les trophées, dans les combats avec les plus grands clubs d’Espagne et d’Europe.
« Je veux mettre ma qualité, mon expérience et ma passion au service de mon équipe pour essayer de l’aider à revenir là où je pense que nous devons être. Mais depuis le premier jour où je suis arrivé, je ne veux pas trop parler du passé. Nous avons beaucoup trop parlé de ce que nous avons mal fait.
« Cela nous ronge toujours l’esprit de savoir pourquoi c’est arrivé, en pensant sans cesse à des choses négatives. Arrêtons de pleurer sur ce qui s’est passé dans le passé. Construisons l’avenir. Venons chaque jour à l’entraînement avec le sourire. »
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Le début d’une éprouvante quête de promotion
Herrera s’apprête à effectuer des débuts chargés en émotion ce week-end lorsque le Real Saragosse se déplacera pour affronter le Gimnastic de Tarragona. Le rythme de compétition du milieu de terrain vétéran sera immédiatement mis à l’épreuve dans l’environnement exigeant de la troisième division espagnole. Sa vaste expérience du plus haut niveau européen sera précieuse pour guider l’équipe tout au long d’une campagne éprouvante vers la promotion en Segunda Division.
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