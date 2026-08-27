Le joueur de 37 ans a insisté sur le fait que revenir à La Romareda représente le rêve ultime de sa carrière professionnelle.

En expliquant sa décision à BBC Sport, Herrera a déclaré : « C’est probablement le dernier rêve que je voulais réaliser. Revenir à la maison, à l’endroit où j’ai grandi, qui m’a donné l’opportunité de devenir professionnel, pas seulement dans le football, mais aussi en tant qu’être humain. Et j’ai toujours cette passion, j’ai toujours cette envie. J’ai toujours cet amour du football, et le faire chez moi est la meilleure façon de terminer ma carrière. En Espagne, on dit “boucler la boucle”. »

Herrera a également souligné son engagement à donner son salaire à la fondation du club : « Je n’ai pas besoin de contrat. J’ai eu une très belle carrière. J’ai pris soin de mon argent. Je peux me faire ce cadeau. Porter ce maillot... gratuitement, parce que je voulais aider mon club, mon équipe, ma ville. C’est quelque chose que je voulais faire. C’est quelque chose que je suis capable de faire et c’est quelque chose qui me rend très fier de pouvoir être ici juste pour aider. Je ne pense pas à l’argent ni aux contrats. Je me sens privilégié de pouvoir faire cela. »