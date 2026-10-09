Des signes encourageants concernant sa condition physique sont apparus pour la première fois le 3 octobre, lorsque Monaco a confirmé qu’il avait participé à un match amical contre Pise. L’ancien attaquant de Barcelone était titulaire et a disputé les 45 premières minutes de la victoire 2-0, assurée par un penalty de Folarin Balogun et un but de Mika Biereth. Cette apparition a confirmé que sa récupération était clairement sur la bonne voie après plusieurs semaines de rééducation individuelle.