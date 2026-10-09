AFP
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L’ex-star de Barcelone Ansu Fati se rapproche d’un retour avec Monaco contre Toulouse après son absence sur blessure
Fati proche d’un retour à Monaco
Selon Mundo Deportivo, l’attaquant de 23 ans vise la réception de Toulouse samedi comme cadre de ses débuts officiels en 2026-2027. Une élongation au mollet contractée durant la présaison a poussé le staff médical à adopter une approche prudente, retardant son retour jusqu’après la trêve internationale. Sa présence dans le groupe pour le match dépend désormais du feu vert final du staff technique afin de s’assurer qu’il revienne sans aucun risque de rechute.
- News Images
Des signes encourageants lors du match amical à Pise
Des signes encourageants concernant sa condition physique sont apparus pour la première fois le 3 octobre, lorsque Monaco a confirmé qu’il avait participé à un match amical contre Pise. L’ancien attaquant de Barcelone était titulaire et a disputé les 45 premières minutes de la victoire 2-0, assurée par un penalty de Folarin Balogun et un but de Mika Biereth. Cette apparition a confirmé que sa récupération était clairement sur la bonne voie après plusieurs semaines de rééducation individuelle.
Luis tempère les attentes autour de la star espagnole
Revenant sur cette sortie, dans des commentaires cités par Nice-Matin, Filipe Luis a salué la capacité de Fati à créer du danger chaque fois qu'il reçoit le ballon près de la surface. Cependant, le technicien brésilien a souligné que l'attaquant doit encore peaufiner ses déplacements sans ballon pour exploiter correctement les espaces offensifs. Cette position prudente reflète les programmes d'entraînement sur mesure également mis en place pour Balogun, Takumi Minamino et Mohammed Salisu afin de leur permettre de retrouver leur tranchant en toute sécurité.
- PRESSE SPORTS
Nouveau départ loin de la Catalogne
Monaco a transformé son prêt en transfert définitif à l’été 2026 après qu’il a inscrit 12 buts en 30 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière. Il reste essentiel qu’il laisse derrière lui ses problèmes physiques récurrents s’il veut concrétiser l’immense potentiel entrevu lors de son éclosion à La Masia. Avec un calendrier chargé à venir, obtenir un temps de jeu régulier sous les ordres de Luis sera crucial pour confirmer son renouveau.
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