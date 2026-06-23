Oxford United a officialisé la nomination de Ramsey au poste d’entraîneur principal de son équipe masculine, devançant plusieurs candidats pour s’attacher les services de ce tacticien en devenir. Considéré comme l’un des jeunes coachs les plus prometteurs du football britannique, il a rapidement effectué la transition vers les bancs après une carrière de joueur particulièrement brillante.

Après l’officialisation de sa nomination, Ramsey a exprimé sa fierté de prendre les rênes du club : « C’est un honneur et un privilège d’être nommé entraîneur principal d’Oxford United. D’après mes discussions avec le club, je perçois une grande ambition et une forte volonté de réussite, ce qui me rend très enthousiaste à l’idée de saisir cette opportunité. »