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L’ex-star d’Arsenal Aaron Ramsey, 35 ans, vient de décrocher son premier poste d’entraîneur permanent après avoir mis un terme à sa carrière de joueur
Un nouveau chapitre s’ouvre au stade Kassam.
Oxford United a officialisé la nomination de Ramsey au poste d’entraîneur principal de son équipe masculine, devançant plusieurs candidats pour s’attacher les services de ce tacticien en devenir. Considéré comme l’un des jeunes coachs les plus prometteurs du football britannique, il a rapidement effectué la transition vers les bancs après une carrière de joueur particulièrement brillante.
Après l’officialisation de sa nomination, Ramsey a exprimé sa fierté de prendre les rênes du club : « C’est un honneur et un privilège d’être nommé entraîneur principal d’Oxford United. D’après mes discussions avec le club, je perçois une grande ambition et une forte volonté de réussite, ce qui me rend très enthousiaste à l’idée de saisir cette opportunité. »
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S’inspirer des plus grands
Ayant travaillé aux côtés de figures légendaires telles qu’Arsène Wenger et Massimiliano Allegri, Ramsey devrait apporter une grande expérience du plus haut niveau à ce club de Championship.
« Je me prépare depuis des années pour ce moment, explique Ramsey. J’ai joué sous les ordres de certains des meilleurs entraîneurs du football et j’ai évolué dans des environnements très exigeants tout au long de ma carrière. Je souhaite mettre à profit ce que j’ai appris pour instaurer une culture fondée sur l’excellence, le professionnalisme et l’éthique de travail au sein de ce groupe de joueurs talentueux. »
Le conseil d’administration nourrit de grandes attentes.
La direction d’Oxford United a été impressionnée par la vision de Ramsey pour le club lors d’un processus d’entretien rigoureux. Le président Dusan Bogdanovic a souligné que la motivation personnelle de l’ancien milieu de terrain correspondait parfaitement aux objectifs à long terme des « U’s ».
« Dès notre première rencontre avec Aaron pour évoquer cette opportunité, nous avons senti que ses ambitions et sa soif de réussite correspondaient parfaitement à celles que nous nourrissons pour le club », a expliqué Bogdanovic. « Le processus a été minutieux et mûrement réfléchi, ce qui reflète l’importance de cette décision. »
« Nous étions déterminés à trouver un dirigeant capable de contribuer à façonner cette nouvelle étape de notre développement. Aaron nous a impressionnés à chaque étape et nous sommes convaincus qu’il est la personne idéale pour faire avancer ce club. »
Préparation de la nouvelle campagne
Ramsey, qui a pris sa retraite à 35 ans après un bref retour sur les terrains en tant que joueur puis un intérim sur le banc de Cardiff City, le club de son enfance, arrive en poste alors que l’équipe entame sa préparation estivale. Le directeur des opérations footballistiques, Ed Waldron, a confirmé que le club consacrerait les prochaines semaines à renforcer l’effectif afin de s’aligner sur le projet tactique du nouvel entraîneur.
Waldron a déclaré : « La passion et la détermination d’Aaron à réussir dans ce rôle sont évidentes pour tout le monde. Ses idées footballistiques correspondent à celles que nous avons pour le club et l’équipe, ce qui fait de cette nomination le bon choix au bon moment. C’est une période importante pour le club, alors que la pré-saison est sur le point de commencer et que des travaux essentiels sont en cours au sein de l’équipe. »