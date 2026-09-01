Cette nomination intervient alors que la KFA traverse de graves turbulences internes, après des perquisitions menées par la police à son siège le mois dernier au sujet du recrutement de Hong en 2024 et des excuses publiques concernant des accusations de fourniture de divertissements sexuels à des arbitres étrangers.

Le propre vécu de Moreno sur la scène internationale comprend le fait d'avoir pris la relève d'Enrique avec l'Espagne en 2019, lorsque ce dernier s'était mis en retrait en raison de la maladie de sa fille. Les deux hommes ont connu une brouille publique quand Enrique est revenu avant l'Euro 2020, accusant son ancien adjoint de déloyauté.