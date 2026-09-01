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L’ex-sélectionneur de l’Espagne nommé par la Corée du Sud : la KFA se tourne vers l’ancien adjoint de Luis Enrique après le désastre de la Coupe du monde
Moreno prend l’intérim
La KFA a nommé Moreno sélectionneur intérimaire à l’issue d’un processus de recrutement ouvert afin de pourvoir le poste vacant. Ce poste s’est libéré après la démission de Hong, dans la foulée d’une sortie désastreuse dès la phase de groupes de la Coupe du monde en Amérique du Nord en juin. Le technicien de 48 ans devient le premier Espagnol à prendre les rênes de l’équipe nationale de Corée du Sud.
- AFP
Les scandales secouent le football coréen
Cette nomination intervient alors que la KFA traverse de graves turbulences internes, après des perquisitions menées par la police à son siège le mois dernier au sujet du recrutement de Hong en 2024 et des excuses publiques concernant des accusations de fourniture de divertissements sexuels à des arbitres étrangers.
Le propre vécu de Moreno sur la scène internationale comprend le fait d'avoir pris la relève d'Enrique avec l'Espagne en 2019, lorsque ce dernier s'était mis en retrait en raison de la maladie de sa fille. Les deux hommes ont connu une brouille publique quand Enrique est revenu avant l'Euro 2020, accusant son ancien adjoint de déloyauté.
L’Espagnol réfute les affirmations sur la technologie
L’ancien entraîneur de Monaco et de Grenade a fait face à des accusations des médias russes pour avoir prétendument utilisé l’intelligence artificielle alors qu’il était à la tête de Sotchi, avant son départ en septembre 2025. Niant fermement ces affirmations dans une lettre ouverte adressée au journal espagnol Marca, Moreno a écrit : « Je n’ai jamais utilisé ChatGPT ou une quelconque IA pour préparer des matches, décider des compositions ou choisir les joueurs. C’est totalement faux. »
Soulignant que les décisions sont prises avec son staff, il a ajouté : « Ma carrière dans le football a précisément commencé grâce à l’analyse de données et de vidéos. C’est ma spécialité et c’est ce qui a fait la différence à mes débuts. »
- (C)Getty Images
Les matches amicaux précèdent la Coupe d’Asie
Moreno supervisera des matches amicaux à domicile contre l’Équateur et l’Uruguay en septembre, puis des rencontres face au Venezuela et à l’Ouzbékistan en octobre, avec d’autres matches potentiellement programmés en novembre. La fédération a confirmé qu’il pourrait diriger la sélection lors de la Coupe d’Asie en Arabie saoudite du 7 janvier au 5 février, sous réserve d’une évaluation de ses performances. Ces prochains tests représentent une opportunité cruciale de restaurer la confiance du public envers la sélection nationale.
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