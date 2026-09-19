Sterling a plaid coupable de conduite dangereuse, de possession de protoxyde d’azote et de refus de fournir un échantillon. Âgé de 31 ans, il a comparu devant le tribunal de première instance de Basingstoke mardi, à la suite d’un grave accident survenu dans le Hampshire le 28 mai. L’ancien international anglais a percuté avec son Lamborghini Urus un portail métallique après que des automobilistes l’ont signalé pour une conduite erratique sur les autoroutes M25 et M3.

La police a ensuite retrouvé le véhicule endommagé près de l’échangeur de Minley. Les agents ont découvert six cartouches de protoxyde d’azote à l’intérieur de la voiture. Les images de la caméra-piéton diffusées semblaient montrer Sterling assis avec les cartouches et un ballon dégonflé sur les genoux, avant qu’il ne tente de les déplacer vers la banquette arrière.