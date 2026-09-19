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L’ex-joueur de Chelseaa et de Manchester City Raheem Sterling sort du silence après avoir plaidé coupable des chefs d’accusation de conduite dangereuse et de possession de protoxyde d’azote
La comparution de Sterling devant le tribunal et son plaidoyer de culpabilité
Sterling a plaid coupable de conduite dangereuse, de possession de protoxyde d’azote et de refus de fournir un échantillon. Âgé de 31 ans, il a comparu devant le tribunal de première instance de Basingstoke mardi, à la suite d’un grave accident survenu dans le Hampshire le 28 mai. L’ancien international anglais a percuté avec son Lamborghini Urus un portail métallique après que des automobilistes l’ont signalé pour une conduite erratique sur les autoroutes M25 et M3.
La police a ensuite retrouvé le véhicule endommagé près de l’échangeur de Minley. Les agents ont découvert six cartouches de protoxyde d’azote à l’intérieur de la voiture. Les images de la caméra-piéton diffusées semblaient montrer Sterling assis avec les cartouches et un ballon dégonflé sur les genoux, avant qu’il ne tente de les déplacer vers la banquette arrière.
Un message cryptique et des difficultés personnelles
Confronté à une immense pression publique, le joueur libre de tout contrat a pris la parole sur Instagram pour rompre son silence. Il a publié un bref message à ses abonnés, écrivant : « Le progrès plutôt que la perfection. »
Au tribunal, l'accusation a confirmé que les tests effectués au bord de la route n'ont pas indiqué la présence d'alcool, de cannabis ou de cocaïne. Cependant, Sterling a refusé de fournir un échantillon sanguin parce qu'il exigeait la présence de son avocat, bien qu'il lui ait été indiqué que l'enquête ne pouvait pas être retardée.
L'ailier a ensuite déclaré qu'il était fatigué et confus après ne pas avoir dormi la nuit précédente. Son avocat, Jason Bartfeld KC, a souligné qu'il existait des « éléments personnels atténuants importants » et a noté que Sterling avait volontairement pris des mesures pour faire face à ses difficultés.
La chute brutale du Golden Boy
Ces ennuis judiciaires marquent une chute spectaculaire pour le Golden Boy 2014. Sterling était autrefois considéré comme l’un des plus grands talents de Premier League, connaissant un immense succès lors de ses sept années à Manchester City.
Il a été désigné joueur de l’année de City en 2019 et a dominé le football anglais sous Pep Guardiola. Son passage à l’Etihad Stadium lui a rapporté quatre titres de Premier League, cinq Coupes de la Ligue et une FA Cup.
Cependant, ses transferts suivants n’ont pas permis de reproduire cet immense succès. Des passages décevants à Londres, à Chelsea puis à Arsenal, ont été suivis d’un départ pour les Pays-Bas. Il n’a disputé que huit matches avec le Feyenoord la saison dernière avant de partir libre.
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En attente de sa condamnation et face à un avenir incertain
L’affaire judiciaire de Sterling a été officiellement ajournée jusqu’en novembre afin de permettre la préparation de rapports présentenciels. L’ailier connaîtra sa sanction lorsqu’il reviendra au tribunal plus tard dans l’année.
Entre-temps, le joueur de 31 ans est toujours sans club. Sa bataille judiciaire en cours et ses récentes difficultés sur le terrain font de la recherche d’une nouvelle équipe un défi de taille pour cet attaquant autrefois redouté. Reste à savoir si un club professionnel acceptera de prendre un risque avec l’ancienne star une fois sa peine fixée. Pour l’instant, son illustre carrière de footballeur est clairement à l’arrêt.
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