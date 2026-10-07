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L’ex-défenseur de Manchester City Manuel Akanji admet craindre de perdre ses titres après le verdict de la Premier League
Akanji réagit au verdict de culpabilité de Manchester City
Akanji, qui joue désormais à l’Inter Milan, a connu un immense succès avec Manchester City, remportant deux titres de Premier League, deux FA Cups et la Ligue des champions. Cependant, à la suite du récent verdict qui a reconnu Manchester City coupable de plus de 100 infractions financières, l’international suisse a admis ses craintes dans un entretien accordé à Nau.
Il a déclaré : « Je suis toujours en contact avec quelques joueurs, mais je n’en sais pas plus que vous. On nous a dit de rester calmes, qu’ils avaient tout sous contrôle et que rien de majeur ne s’était produit. »
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Faire confiance à la direction de Manchester City
Malgré la situation en cours, Akanji reste convaincu que les assurances fournies par la direction de Manchester City sont fondées. Le défenseur a expliqué qu’il suivait de près l’évolution du dossier à distance, tout en reconnaissant l’incertitude qui entoure la situation.
Il a ajouté : « Je fais confiance aux dirigeants de Manchester City sur ce point. J’espère que je ne perdrai pas mes titres. Ce serait un peu dommage. Mais moi aussi, je ne vois tout cela qu’à travers les informations. Qui sait ce qu’ils pourraient encore déterrer. » Manchester City a fait appel des conclusions de la commission indépendante.
Le patron de la Premier League explique la décision
Les accusations visant Manchester City découlent d'irrégularités financières présumées qui auraient eu lieu entre 2009 et 2018. Si Akanji a signé à Manchester City en 2022, soit en dehors de la période visée par les accusations, les implications plus larges pour le club restent graves.
Évoquant le verdict de culpabilité, le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a déclaré : « Le club a enfreint de manière systématique les règles de la Premier League pendant près d'une décennie. » Il a également ajouté qu'« il est de la responsabilité essentielle de la Premier League de veiller à ce que les règles, approuvées par les clubs eux-mêmes, soient respectées afin de protéger l'intégrité de la compétition. »
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Quelle suite pour Manchester City ?
Manchester City fait activement appel du verdict, et l’issue finale déterminera si des titres passés seront retirés ou si d’autres sanctions seront appliquées. Sur le terrain, Manchester City cherchera à rester concentré lors de son déplacement pour affronter Liverpool ce week-end, au moment de la reprise de la Premier League.
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