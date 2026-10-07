L’ex-défenseur de Manchester City Manuel Akanji admet craindre de perdre ses titres après le verdict de la Premier League

Akanji, qui joue désormais à l’Inter Milan, a connu un immense succès avec Manchester City, remportant deux titres de Premier League, deux FA Cups et la Ligue des champions. Cependant, à la suite du récent verdict qui a reconnu Manchester City coupable de plus de 100 infractions financières, l’international suisse a admis ses craintes dans un entretien accordé à Nau.

Il a déclaré : « Je suis toujours en contact avec quelques joueurs, mais je n’en sais pas plus que vous. On nous a dit de rester calmes, qu’ils avaient tout sous contrôle et que rien de majeur ne s’était produit. »