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L’ex-ailier de Manchester United Jadon Sancho privilégie un départ à l’étranger malgré l’intérêt de Premier League
Sancho étudie ses options en Europe
Selon BBC Sport, Sancho privilégie un départ à l’étranger malgré des approches concrètes de plusieurs clubs de Premier League. L’ailier de 26 ans se retrouve disponible en tant qu’agent libre et étudie ses options six semaines après l’expiration officielle de son contrat avec United. Le Borussia Dortmund, poids lourd de Bundesliga, où l’attaquant a auparavant disputé 158 matches lors de deux passages, est en pole pour obtenir sa signature.
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Un ailier vise un nouveau départ
L’attaquant, dont l’arrivée à Old Trafford en 2021 avait coûté 73 millions de livres sterling, privilégie un nouveau défi en dehors du football anglais, tout en restant ouvert à l’étude de toutes les opportunités réalistes.
La saison dernière, il a disputé 39 matches lors de son passage temporaire à Aston Villa, aidant l’équipe d’Unai Emery à se qualifier pour la Ligue des champions tout en remportant le trophée de la Ligue Europa. Son entrée en jeu tardive lors de la finale face à Fribourg représentait sa troisième finale européenne consécutive en autant d’années, après avoir déjà disputé des finales continentales avec Dortmund et Chelsea.
Évaluation des récents prêts
Déterminer sa prochaine destination représente un tournant décisif dans sa carrière après deux prêts consécutifs en Premier League. Lors de la campagne 2024-2025, l’international anglais a cumulé 41 apparitions pendant son prêt à Chelsea. Cependant, les dirigeants de Stamford Bridge ont choisi de ne pas le conserver définitivement, déclenchant une pénalité de rachat de 5 millions de livres sterling pour mettre fin à leur obligation d’achat et le renvoyer à Manchester.
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Sancho peaufine sa condition physique avant la pré-saison
Sancho entretient actuellement sa condition physique en s'entraînant avec le club non professionnel de Flixton, tandis que les négociations autour de sa prochaine destination se poursuivent en coulisses. Alors que les grands championnats européens ont déjà commencé ou sont sur le point de reprendre, l'ailier est engagé dans une course contre-la-montre pour s'intégrer à un nouvel effectif avant la fermeture du mercato estival. Sa décision à venir sera cruciale pour relancer sa carrière au plus haut niveau et faire son retour dans la course à une sélection internationale.
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