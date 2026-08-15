L’attaquant, dont l’arrivée à Old Trafford en 2021 avait coûté 73 millions de livres sterling, privilégie un nouveau défi en dehors du football anglais, tout en restant ouvert à l’étude de toutes les opportunités réalistes.

La saison dernière, il a disputé 39 matches lors de son passage temporaire à Aston Villa, aidant l’équipe d’Unai Emery à se qualifier pour la Ligue des champions tout en remportant le trophée de la Ligue Europa. Son entrée en jeu tardive lors de la finale face à Fribourg représentait sa troisième finale européenne consécutive en autant d’années, après avoir déjà disputé des finales continentales avec Dortmund et Chelsea.