Fernandes se rapproche d’un des records les plus prestigieux de la Premier League en matière de créativité. Sa passe décisive pour Benjamin Sesko face à Brentford lui a permis d’atteindre 19 offrandes pour la saison 2025-2026, à une seule unité du record partagé par Henry et De Bruyne.

Après un début de saison blanc (aucune passe décisive en sept matchs), le capitaine de Manchester United a opéré un revirement remarquable : 19 offrandes en 24 rencontres, soit une moyenne supérieure à 0,75 par match. À quatre journées de la fin, le seuil historique des 20 passes est donc à sa portée.

Avec 70 passes décisives en championnat, le milieu portugais intègre par ailleurs le top 20 des meilleurs passeurs de l’histoire du championnat, devançant de justesse Mohamed Salah depuis ses débuts en 2020.