Getty Images Sport
Traduit par
L'évolution de Bruno Fernandes est frappante. Le capitaine de Manchester United a perfectionné sa maîtrise des coups francs et corners, et il se rapproche désormais du record d'assistances en Premier League détenu par Thierry Henry et Kevin De Bruyne
Fernandes se rapproche d'un record historique de passes décisives.
Fernandes se rapproche d’un des records les plus prestigieux de la Premier League en matière de créativité. Sa passe décisive pour Benjamin Sesko face à Brentford lui a permis d’atteindre 19 offrandes pour la saison 2025-2026, à une seule unité du record partagé par Henry et De Bruyne.
Après un début de saison blanc (aucune passe décisive en sept matchs), le capitaine de Manchester United a opéré un revirement remarquable : 19 offrandes en 24 rencontres, soit une moyenne supérieure à 0,75 par match. À quatre journées de la fin, le seuil historique des 20 passes est donc à sa portée.
Avec 70 passes décisives en championnat, le milieu portugais intègre par ailleurs le top 20 des meilleurs passeurs de l’histoire du championnat, devançant de justesse Mohamed Salah depuis ses débuts en 2020.
- Getty Images Sport
Fernandes détaille l’évolution de son rôle
Fernandes impute l’évolution de son rôle sous la direction de Michael Carrick à des ajustements tactiques et à la manière dont ses adversaires le marquent. Le capitaine de Manchester United explique que son entraîneur l’encourage à se décaler sur les ailes pour créer des occasions de centre.
« C’est une question d’espace », a-t-il expliqué à Opta Analyst. « Avec les années, les adversaires vous connaissent mieux et vous accordent moins de liberté qu’à mes débuts, quand ils disposaient de moins d’informations sur moi. Je me déplace beaucoup dans cette zone avec Michael [Carrick]. Il ne veut pas que je reste bloqué au milieu, alors il me demande souvent de trouver ce petit espace. »
« Les centres vers l’extérieur sont très dangereux. En revanche, les centres vers l’intérieur sont plus difficiles à reprendre de la tête pour les défenseurs, car le ballon arrive avec moins de puissance et ils peinent à lui imprimer une frappe appuyée. »
Maîtrise des coups de pied arrêtés et prise de risques créative
Spécialiste des coups de pied arrêtés, Bruno Fernandes a considérablement renforcé l’efficacité offensive de Manchester United. Avec 10 passes décisives sur phases arrêtées cette saison, il n’est plus qu’à une unité du record sur une même campagne (11), détenu par la légende de Liverpool Steven Gerrard.
« Lorsqu’on aborde la question des coups de pied arrêtés et de la nécessité de placer le ballon au bon endroit, cela peut s’avérer plus difficile qu’une passe classique », explique-t-il. « Vu la façon dont se déroulent les corners et les coups francs, mes coéquipiers me précisent où ils veulent le ballon. Parfois, ça marche, parfois moins. »
« Il y a cinq ans, je me contentais de centrer au milieu de la surface et d’espérer qu’un coéquipier récupère le ballon. Aujourd’hui, je dois viser une zone très précise ; ainsi, il est parfois plus ardu de fournir une passe décisive sur coup franc ou corner qu’en jeu ouvert. »
- Getty Images Sport
Dernier effort pour entrer dans l'histoire
À quatre journées de la clôture du championnat, Bruno Fernandes dispose de plusieurs opportunités d’égaler, voire de dépasser, le record d’assistances qui tient depuis longtemps. La forme offensive de Manchester United et son rôle central dans la création des occasions laissent penser que cet objectif est à sa portée.
Dans le même temps, le capitaine reste concentré sur l’objectif de mener Manchester United vers une qualification en Ligue des champions, tout en s’assurant potentiellement une place parmi les plus grands passeurs de l’histoire de la Premier League.