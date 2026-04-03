Le football européen est confronté depuis quelques années à un véritable test éthique face au racisme, comme l'ont une nouvelle fois démontré les chants injurieux entonnés par une partie des supporters de « La Roja » lors du match amical opposant l'Égypte à l'Espagne (0-0).

Les pays du Vieux Continent s'efforcent de lutter contre ce phénomène : les personnes accusées de racisme dans les stades s'exposent à des sanctions pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement dans certains cas, notamment dans les grands championnats européens.

Lire aussi

Le Real Madrid prêt à renvoyer un de ses joueurs pour Fernandéz

Hakimi révèle : « Je me suis entraîné avec l'Espagne après avoir rejoint le Maroc... et c'est ce qui m'a éloigné »

Mbappé : « Je n’ai jamais rencontré de Marocain comme Hakimi… Il n’arrivait pas à me comprendre lors de notre première rencontre »