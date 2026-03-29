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« L'étrange» snobage de Harry Kane surprend la légende anglaise Wayne Rooney, alors que l'attaquant du Bayern Munich est présenté comme un candidat au Ballon d'Or
Le bilan de Kane au Bayern : matchs et buts
Rooney, qui a vu Kane effacer son record de buts en sélection anglaise des livres d'histoire, semble favorable à ce que l'attaquant de 32 ans soit désigné meilleur joueur de la planète. Le vainqueur du titre de Bundesliga a trouvé le chemin des filets à 48 reprises en 40 apparitions avec le Bayern cette saison.
Il totalise 133 buts en 136 matchs avec le géant allemand et s'apprête à signer un nouveau contrat à l'Allianz Arena, les rumeurs de transfert étant minimisées. Kane n'a donné aucune indication laissant penser qu'il serait à la recherche d'un nouveau défi.
Kane évolue dans un club qui lui permet de viser les plus grands titres au niveau national et international, avec notamment la Ligue des champions à portée de main, et affiche des statistiques qui le placent parmi l'élite mondiale.
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Kane remportera-t-il le Ballon d'Or en 2026 ?
Rooney a toujours été un grand admirateur de Kane et a expliqué à Press Association Sport pourquoi celui-ci méritait de remporter des distinctions individuelles prestigieuses : « Il a fait preuve d’une grande régularité tout au long de sa carrière : il a marqué des buts et en a créé, tant au niveau des clubs qu’en sélection nationale. Il le fait année après année, et pourtant on ne le cite jamais pour les grandes distinctions, ce que je trouve assez étrange. »
Kane a déclaré à propos de l’obtention du Ballon d’Or : « Évidemment, j’adorerais remporter le Ballon d’Or. Il s’agit essentiellement d’un trophée d’équipe que remporte le meilleur joueur de cette équipe ; donc, peu importe vos performances au cours d’une saison, à moins de remporter les plus grandes compétitions, ce sera cette fois-ci un vainqueur de la Ligue des champions ou de la Coupe du monde. »
Un autre ancien attaquant des Three Lions, Emile Heskey, a récemment déclaré à GOAL à propos de la possibilité que Kane devienne le premier Anglais depuis Michael Owen en 2001 à remporter le Ballon d’Or : « Il est dans le coup, n’est-ce pas ? Il fait clairement partie des candidats, surtout quand on regarde ce qu’il a réellement accompli : tous ces buts, les records qu’il bat… Il est clairement dans le coup. Ce qui est intéressant, c’est que nous parlons d’Harry Kane comme Ballon d’Or ; en aurait-il été de même s’il était resté en Angleterre ? Probablement pas. »
Le capitaine Kane, un atout essentiel pour l'Angleterre en Coupe du monde
En remportant la Ligue des champions avec le Bayern, avant de mener l'Angleterre à la Coupe du monde 2026 en tant que capitaine de son pays, Kane se positionnerait sérieusement pour le Ballon d'Or. Il ne voudra manquer aucun match, que ce soit au niveau national, continental ou international.
Rooney admire cet état d’esprit et ne s’attend pas à ce qu’il change de sitôt, même s’il aimerait voir le redoutable numéro 9 ménagé avant qu’une nouvelle quête de gloire mondiale ne soit entreprise.
Rooney, icône de Manchester United, a ajouté : « Je pense qu’un aspect crucial pour l’Angleterre est d’avoir Harry Kane en pleine forme, et s’il l’est, il sera l’une des principales raisons de notre victoire si nous y parvenons. Mais si vous abordez un match sans vous y consacrer pleinement parce que vous avez l’esprit ailleurs, vous risquez de vous blesser.
« N'importe quel joueur vous dira qu'il joue pour son club et que, lorsqu'il joue pour son club, c'est tout ce qui compte jusqu'à la fin de la saison ; ensuite, il part avec l'Angleterre et c'est l'Angleterre qui prend le relais. Je ne pense pas qu'il va lever le pied. Espérons que le Bayern Munich remporte le championnat assez tôt et que [l'entraîneur] Vincent Kompany lui donne un petit coup de pouce ! »
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À la conquête des trophées avec le Bayern et l'Angleterre
Le Bayern compte neuf points d'avance en tête du classement de la Bundesliga, alors qu'il reste sept journées à disputer. Le club s'apprête à disputer un quart de finale européen de haut vol contre le Real Madrid, tandis que Kane est actuellement en sélection nationale en vue du match amical qui opposera l'Angleterre au Japon mardi au stade de Wembley.