« L'étrange» snobage de Harry Kane surprend la légende anglaise Wayne Rooney, alors que l'attaquant du Bayern Munich est présenté comme un candidat au Ballon d'Or

Rooney a toujours été un grand admirateur de Kane et a expliqué à Press Association Sport pourquoi celui-ci méritait de remporter des distinctions individuelles prestigieuses : « Il a fait preuve d’une grande régularité tout au long de sa carrière : il a marqué des buts et en a créé, tant au niveau des clubs qu’en sélection nationale. Il le fait année après année, et pourtant on ne le cite jamais pour les grandes distinctions, ce que je trouve assez étrange. »

Kane a déclaré à propos de l’obtention du Ballon d’Or : « Évidemment, j’adorerais remporter le Ballon d’Or. Il s’agit essentiellement d’un trophée d’équipe que remporte le meilleur joueur de cette équipe ; donc, peu importe vos performances au cours d’une saison, à moins de remporter les plus grandes compétitions, ce sera cette fois-ci un vainqueur de la Ligue des champions ou de la Coupe du monde. »

Un autre ancien attaquant des Three Lions, Emile Heskey, a récemment déclaré à GOAL à propos de la possibilité que Kane devienne le premier Anglais depuis Michael Owen en 2001 à remporter le Ballon d’Or : « Il est dans le coup, n’est-ce pas ? Il fait clairement partie des candidats, surtout quand on regarde ce qu’il a réellement accompli : tous ces buts, les records qu’il bat… Il est clairement dans le coup. Ce qui est intéressant, c’est que nous parlons d’Harry Kane comme Ballon d’Or ; en aurait-il été de même s’il était resté en Angleterre ? Probablement pas. »