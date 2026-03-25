Un cas étrange, quasi unique sur la scène internationale : un joueur qui n'est pas titulaire dans son club peut-il s'assurer une place dans la sélection de son pays en vue de laCoupe du monde 2026, qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique cet été ?

Si la réponse la plus classique serait « non », ce qui pourrait arriver à Niclas Fullkrug semble contredire l'un des axiomes les plus classiques du monde du football : si tu joues et que tu le fais bien, alors ta sélection en tiendra compte et pourra t'offrir la chance prestigieuse de porter son maillot.

Mais procédons étape par étape pour nous plonger dans ce cas curieux concernant le numéro 9 du Milan, en lice pour être convoqué par le sélectionneur Julian Nagelsmann afin d'occuper le poste d'avant-centre de son équipe d'Allemagne.