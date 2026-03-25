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Fullkrug grafica Milan
Gabriele Stragapede

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L'étrange cas de Fullkrug : il ne joue pas au Milan, mais il pourrait participer à la Coupe du monde avec l'équipe d'Allemagne de Nagelsmann

Niclas Füllkrug
AC Milan
Allemagne
J. Nagelsmann
Coupe du monde

L'attaquant allemand pourrait être sélectionné en vue de la Coupe du monde aux États-Unis.

Un cas étrange, quasi unique sur la scène internationale : un joueur qui n'est pas titulaire dans son club peut-il s'assurer une place dans la sélection de son pays en vue de laCoupe du monde 2026, qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique cet été ?

Si la réponse la plus classique serait « non », ce qui pourrait arriver à Niclas Fullkrug semble contredire l'un des axiomes les plus classiques du monde du football : si tu joues et que tu le fais bien, alors ta sélection en tiendra compte et pourra t'offrir la chance prestigieuse de porter son maillot.

Mais procédons étape par étape pour nous plonger dans ce cas curieux concernant le numéro 9 du Milan, en lice pour être convoqué par le sélectionneur Julian Nagelsmann afin d'occuper le poste d'avant-centre de son équipe d'Allemagne.

  • LES PLANS D'ATTAQUE

    Commençons par le commencement.

    Nos confrères allemands de Sky Sports DE rapportent certaines rumeurs concernant ce que pourraient être les intentions du sélectionneur pour l'attaque allemande.

    En vue de laCoupe du monde, Nagelsmann aurait deux certitudes qui correspondraient aux noms de Nick Woltemade – vedette de son équipe de Newcastle – et Kai Havertz – joueur créatif de l'Arsenal d'Arteta – : le sélectionneur s'est récemment entretenu avec l'attaquant des Magpies, lui réaffirmant sa confiance totale malgré une période difficile en Angleterre ; le discours est plus tactique, en revanche, pour le milieu offensif des Gunners, apprécié par le sélectionneur pour ses qualités, sa polyvalence et sa capacité à varier son jeu en attaque en évoluant aussi bien en numéro 10 qu'en faux numéro 9.

    Il y aurait également, en tant que référence offensive, Deniz Undav, auteur d'une saison extraordinaire avec 23 buts et 13 passes décisives en 38 apparitions au total à Stuttgart.

    Mais c'est là que Fullkrug entre en jeu.

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  • FULLKRUG POURRAIT PARTICIPER À LA COUPE DU MONDE...

    Si Undav connaît effectivement sa meilleure saison en carrière en termes de buts marqués et de performances, le sélectionneur estime qu'il doit encore faire ses preuves pour mériter une place dans l'équipe qui disputera la prochaine Coupe du monde. Nagelsmann considère que l'attaquant de Stuttgart ne correspond pas tout à fait au style de jeu et à la philosophie qu'il envisage pour l'Allemagne lors de la Coupe du monde.

    Ce n'est pas un hasard si la dernière sélection d'Undav en équipe nationale remonte au 8 juin 2025 – lors du match de la Ligue des Nations contre la France – et qu'avant cela, il n'avait plus joué depuis le match d'octobre 2024 contre la Bosnie.

    Pour ces raisons, Nagelsmann (qui s'est déjà entretenu avec les deux joueurs) envisage de convoquer à sa place soit Tim Kleindienst, du Borussia Mönchengladbach, soit Niclas Fullkrug, arrivé au Milan en prêt de West Ham en janvier. Le sélectionneur souhaiterait un attaquant classique, physique, fort dans le jeu aérien, capable de se battre contre les défenses adverses dans une compétition aussi exigeante qu'une Coupe du monde.

    L'avantage du numéro 9 rossonero réside dans le fait que l'attaquant de « Gladbach » est toujours sur la touche après l'opération du genou subie en décembre dernier.

  • ...MAIS IL NE JOUE PAS AU MILAN

    Mais revenons à la case départ concernant Fullkrug : un joueur peut-il ne pas jouer, ne pas être titulaire, mais être tout de même pris en considération pour sa sélection nationale ? Il semblerait que la réponse soit finalement oui, même si l'attaquant allemand ne fait pas vraiment ses preuves au sein du Milan AC.

    Arrivé et officialisé le 2 janvier dernier dans le cadre d'un accord avec West Ham portant sur un prêt gratuit avec option d'achat fixée à 5 millions d'euros, Fullkrug, bien qu'il ait disputé tous les matchs disputés depuis janvier (14 sur 14, même s'il n'a été titulaire que deux fois contre la Fiorentina et Turin), n'a inscrit qu'un seul but (décisif lors de la victoire 1-0 contre Lecce à San Siro).

    Jusqu'à présent, c'est le seul fait marquant de l'attaquant allemand, qui devrait – selon toute vraisemblance – quitter le Milan à la fin de la saison, son option d'achat n'ayant pas été levée, ce qui marquera le début d'une nouvelle révolution offensive dans le secteur offensif d'Allegri.

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