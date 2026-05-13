À l’approche de la dernière série de matchs amicaux de l’équipe nationale masculine américaine, Mauricio Pochettino a déclaré que la Coupe du monde commençait en mars. Les matchs décisifs étaient arrivés, et les enjeux augmentaient pour chaque joueur du groupe. Pour Christian Pulisic, cependant, cette idée revêt une autre signification. Il n’a pas besoin d’attendre l’été pour disputer des matchs qui marqueront sa carrière. Il les dispute en ce moment même.

Non, ce n’est pas un énième article sur la disette de buts de Pulisic ; c’est un focus sur les enjeux. Avant de rejoindre l’équipe nationale américaine plus tard ce mois-ci, Pulisic et l’AC Milan ont encore deux matchs à disputer en Serie A. Ces rencontres peuvent tout bouleverser : la saison de Milan, son avenir européen, l’ère Massimiliano Allegri et, peut-être, le futur de Pulisic lui-même.

Même si la Coupe du monde n’a pas encore officiellement commencé, Pulisic et le club rossonero subissent déjà une pression digne du tournoi suprême. C’est toujours le cas dans un club de cette envergure, mais alors que Milan risque de gâcher ce qui semblait être la renaissance d’une saison, cette pression ne fait que s’intensifier.

Les enjeux sont donc colossaux pour Pulisic bien avant de revêtir le maillot de l’équipe nationale américaine.