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Ryan Tolmich

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L’été s’annonce crucial pour Christian Pulisic, star de l’équipe nationale américaine, alors que la saison de l’AC Milan touche à son terme

Analysis
Etats-Unis
C. Pulisic
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Genoa vs AC Milan
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AC Milan
Serie A

Sous haute pression, l’Américain et son équipe ne peuvent se projeter au-delà de l’objectif immédiat : la Coupe du monde.

À l’approche de la dernière série de matchs amicaux de l’équipe nationale masculine américaine, Mauricio Pochettino a déclaré que la Coupe du monde commençait en mars. Les matchs décisifs étaient arrivés, et les enjeux augmentaient pour chaque joueur du groupe. Pour Christian Pulisic, cependant, cette idée revêt une autre signification. Il n’a pas besoin d’attendre l’été pour disputer des matchs qui marqueront sa carrière. Il les dispute en ce moment même.

Non, ce n’est pas un énième article sur la disette de buts de Pulisic ; c’est un focus sur les enjeux. Avant de rejoindre l’équipe nationale américaine plus tard ce mois-ci, Pulisic et l’AC Milan ont encore deux matchs à disputer en Serie A. Ces rencontres peuvent tout bouleverser : la saison de Milan, son avenir européen, l’ère Massimiliano Allegri et, peut-être, le futur de Pulisic lui-même.

Même si la Coupe du monde n’a pas encore officiellement commencé, Pulisic et le club rossonero subissent déjà une pression digne du tournoi suprême. C’est toujours le cas dans un club de cette envergure, mais alors que Milan risque de gâcher ce qui semblait être la renaissance d’une saison, cette pression ne fait que s’intensifier.

Les enjeux sont donc colossaux pour Pulisic bien avant de revêtir le maillot de l’équipe nationale américaine.

  • FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-ATALANTAAFP

    La situation de Milan

    Pendant un temps, l'AC Milan pouvait se permettre d'y croire. Le club talonnait l'Inter en tête de la Serie A, même si la couronne semblait hors de portée tant la forme des Nerazzurri était impressionnante. Reste que les Rossoneri semblaient, au minimum, assurés de retrouver la Ligue des champions, une perspective accueillie avec soulagement après une saison blanche sur la scène européenne.

    Depuis le 15 mars, l’équipe n’a gagné que deux de ses huit derniers matchs, pour un nul et cinq défaites, et n’a donc récolté que sept points sur vingt-quatre possibles. La série d’invincibilité qui avait débuté le 29 août et duré jusqu’au 22 février semble désormais bien lointaine.

    Conséquence : à deux journées de la fin, Milan a glissé à la quatrième place. Certes, le club accuse trois points de retard sur Naples, deuxième, et un seul sur la Juventus, troisième, mais le plus inquiétant est la fonte de son avance sur ses poursuivants. Il y a encore trois matchs, les Rossoneri possédaient huit points de marge sur la cinquième place. Aujourd’hui, cette marge a complètement disparu.

    La Roma est désormais à égalité de points pour la cinquième place, tandis que Côme pointe à seulement deux unités pour la sixième. Or la quatrième place ouvre les portes de la Ligue des champions, la cinquième mène à la Ligue Europa et la sixième à la Ligue Europa Conférence – un écart considérable en termes de revenus et de prestige.

    Pour y parvenir, ils auront besoin d’un Pulisic proche de son meilleur niveau.

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  • Pulisic MilanGetty Images

    Où en est Pulisic ?

    Avant la défaite 3-2 de l'AC Milan face à l'Atalanta dimanche dernier, rencontre marquée par le départ d'une partie des supporters milanais, Christian Pulisic avait été déclaré forfait en raison d'une blessure. Selon les informations, l'international américain souffrait d'un problème aux ischios-jambiers, ce qui, à ce stade du cycle de la Coupe du monde, a provoqué une onde de choc dans le camp américain.

    Selon les dernières informations, le problème ne serait pas grave et l’attaquant pourrait retrouver le onze de départ dès ce week-end. Aucune garantie n’est toutefois offerte, et un retour précipité à quelques mois d’une Coupe du monde à domicile comporterait un risque non négligeable, même si le Milan traverse une période délicate. La situation est donc délicate : le club aurait bien besoin de lui, mais Pulisic ne semble pas encore tout à fait au meilleur de sa forme.

    Une tendance qui dure depuis une bonne partie de l’année 2026 : l’Américain n’a toujours pas marqué, et si le passage à vide de Milan n’est pas uniquement de sa responsabilité, son manque de efficacité n’a rien arrangé. D’après les dernières informations en provenance d’Italie, Allegri songerait donc à aligner Christopher Nkunku et Niclas Fullkrug en attaque pour la prochaine rencontre, surtout si Pulisic n’est pas à 100 %.

    Qu’il joue ou non, l’avenir de Pulisic semble en balance, tout comme celui de l’ensemble des cadors milanais.

  • Leao Pulisic MilanGetty Images

    Conséquences possibles

    L’échec du Milan AC à se qualifier pour la Ligue des champions a conditionné tout son mercato estival. Contraint d’équilibrer ses comptes, le club a cédé Tijani Reijnders, Malick Thiaw et Theo Hernandez. Ces transferts auraient peut-être eu lieu même en cas de participation à la C1, mais le club lombard n’a pas pu se renforcer à la hauteur des fonds générés.

    Depuis plusieurs mois, des rumeurs évoquent un départ de Pulisic. Lorsqu’il était en pleine forme, des échos venus de toute l’Europe indiquaient que de grands clubs le convoitaient et, même en pleine période de vaches maigres, ces bruits n’ont pas totalement cessé. Ces derniers mois, Manchester United, Liverpool et Tottenham ont été cités comme prétendants à la star américaine. Il n’a pas encore prolongé son contrat, ce qui ouvrirait théoriquement la voie à un transfert alors qu’il lui reste douze mois d’engagement.

    L’ancienne star milanaise Massimo Ambrosini estime qu’un départ de l’Américain serait une erreur majeure, même si le club a besoin de liquidités cet été.

    « Je suis convaincu que Milan a besoin de lui », a-t-il confié à GOAL en mars. « Je ne connais pas la nature de ses relations avec Allegri… Je ne sais pas quel est le plan d’Allegri pour la saison prochaine. Avec la Ligue des champions, Milan devra recruter cinq ou six joueurs supplémentaires, et je ne sais pas si le club dispose des fonds nécessaires pour quatre ou cinq renforts. On ignore donc si une vente sera imposée.

    « Il se peut qu’Allegri veuille quatre ou cinq joueurs et que le club réponde : “OK, on n’a pas assez d’argent, il faut vendre quelqu’un”. Je ne sais pas si Christian serait concerné. Mais si j’étais l’entraîneur de l’AC Milan, il resterait à Milan, bien sûr. »

    Ambrosini l’espère, et pour éviter ce scénario, Milan n’a qu’une option : gagner.

  • Pulisic MilanGetty Images

    La dernière ligne droite

    Bonne nouvelle pour Milan : le calendrier lui est favorable.

    Samedi, les Rossoneri affrontent Gênes, 14^e du classement et presque sauvée mathématiquement. Puis, Cagliari, 16^e et probablement déjà maintenu d’ici sa venue à San Siro, viendra clore cette série. Deux rencontres à la portée des Milanais, mais probablement décisives pour leur course à la Ligue des champions.

    Comme le veut le cliché, ce sont deux finales. Mais, pour Milan, cette sensation ne se fera peut-être sentir que lors de l’une des deux rencontres.

    Une fois cette dernière ligne droite achevée, toutes les attentions se tourneront vers la Coupe du monde. Deux jours seulement après la dernière sortie milanaise, le 24 mai contre Cagliari, le sélectionneur américain dévoilera à New York la liste des joueurs convoqués. Pulisic est quasi certain d’y figurer. Quelle version de lui-même débarquera aux États-Unis ? Un Pulisic confiant, auréolé d’une qualification européenne avec son club, ou un joueur encore en quête de réponses, tant à court qu’à long terme ?

    Comme le rappelle Pochettino, chaque match compte, et cela vaut surtout pour Pulisic. Un été charnière s’annonce déjà pour sa carrière ; il pourrait prendre encore plus d’importance selon le déroulement des prochaines semaines.

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