L'été des regrets en Coupe du monde, l'envie de se racheter à Manchester City et les rumeurs concernant le Milan : toute la vérité sur Foden

Les rumeurs évoquant un départ de Phil Foden de Manchester City cet été, voire une arrivée au nouveau Milan de Rubén Amorim, interpellent, mais relèvent pour l’instant de la simple spéculation. Le technicien portugais cherche en effet des qualités similaires dans cette zone du terrain, et plus précisément sur le centre-droit, où il imagine un gaucher capable de converger vers l’axe pour frapper ou délivrer la dernière passe. Reste que Foden, en prolongeant son contrat avec les Citizens, a déjà donné un signal clair sur ses intentions. Dommage que son salaire avoisine les 13 millions d’euros bruts par saison et que sa valeur marchande, estimée entre 60 et 70 millions d’euros, soit dissuasive. C’est trop, même pour l’ambitieux Milan de Gerry Cardinale, qui, avant de réinvestir dans son attaque, attend des nouvelles concernant le départ de Rafa Leão.