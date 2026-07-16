Son nom, tout comme celui de Cole Palmer, alimentera encore longtemps les débats et les polémiques qui feront de Thomas Tuchel le principal accusé de cette nouvelle déception anglaise en Coupe du monde. L’absence de Phil Foden dans la liste des joueurs convoqués, au regard du résultat surprenant de la demi-finale perdue contre l’Argentine et de l’attitude jugée trop conservatrice de l’entraîneur allemand, demeure à ce jour un choix difficilement explicable. Le milieu offensif de Stockport a fait profil bas, a préféré ne pas polémiquer avec le sélectionneur et se prépare désormais pour une saison qui devra être celle de la rédemption.
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L'été des regrets en Coupe du monde, l'envie de se racheter à Manchester City et les rumeurs concernant le Milan : toute la vérité sur Foden
Plus intouchable
Né en 2000, le joueur sort d’une période très difficile au cours de laquelle il a perdu sa place de titulaire à Manchester City – son mentor Guardiola lui préférant finalement Bernardo Silva, Semenyo et Doku au poste de milieu offensif – unesituationqui, inévitablement, l’a poussé à douter de ses immenses qualités et a semé le doute dans l’esprit de Tuchel, qui doit encore décider s’il l’inclura parmi les 23 joueurs appelés pour la Coupe du monde. Au terme de l’exercice 2025/2026, il totalise 50 apparitions (10 buts, 7 passes décisives), mais la tendance est parlante : depuis janvier, ses titularisations se sont raréfiées. Seulement deux en Ligue des champions et sept en Premier League.
LE RENOUVEAU ET L'ARRIVÉE DE MARESCA
Ces éléments n’ont pas influencé les négociations concernant la prolongation du contrat, qui expire en 2027. Un tournant décisif a été atteint en mai dernier, lorsque Guardiola, malgré son départ imminent, a confirmé l’accord de principe liant Foden au club jusqu’en 2030 (avec une option pour une saison supplémentaire). Ce accord reflète aussi la volonté du joueur de rester en Angleterre et de saisir sa chance dès la reprise de la saison, sous l’égide d’un nouveau visage, celui d’Enzo Maresca, futur entraîneur du centre d’entraînement de Manchester City. L’Italien a déjà servi le club à deux reprises, d’abord comme coach de l’équipe U23, puis comme adjoint de Guardiola.
À NOUVEAU DANS LA LUMIÈRE DES PROJECTEURS ?
Au cours de la saison 2022/2023, l’ancien milieu de terrain de la Juventus et du Séville FC, alors assistant technique de l’entraîneur catalan, a contribué au triplé historique de Manchester City, point d’orgue de son histoire, couronné par la victoire en Ligue des champions lors de la finale d’Istanbul face à l’Inter. Lors de cette finale, Foden avait remplacé De Bruyne, blessé, juste avant la mi-temps et avait confirmé son statut d’homme clé, comme l’attestent ses 48 apparitions toutes compétitions confondues, ses 15 buts et ses 8 passes décisives sous l’ère Guardiola. L’arrivée de Maresca, combinée aux départs déjà actés (Bernardo Silva) ou possibles (Savinho, Marmoush), pourrait lui offrir encore plus d’espaces à partir de la ligne des trois quarts et lui donner l’occasion de montrer son talent, animé par une soif de revanche non dissimulée.
LES POINTS CLÉS À RETENIR SUR LE MILAN
Les rumeurs évoquant un départ de Phil Foden de Manchester City cet été, voire une arrivée au nouveau Milan de Rubén Amorim, interpellent, mais relèvent pour l’instant de la simple spéculation. Le technicien portugais cherche en effet des qualités similaires dans cette zone du terrain, et plus précisément sur le centre-droit, où il imagine un gaucher capable de converger vers l’axe pour frapper ou délivrer la dernière passe. Reste que Foden, en prolongeant son contrat avec les Citizens, a déjà donné un signal clair sur ses intentions. Dommage que son salaire avoisine les 13 millions d’euros bruts par saison et que sa valeur marchande, estimée entre 60 et 70 millions d’euros, soit dissuasive. C’est trop, même pour l’ambitieux Milan de Gerry Cardinale, qui, avant de réinvestir dans son attaque, attend des nouvelles concernant le départ de Rafa Leão.
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