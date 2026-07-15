L'Espagne va être difficile à arrêter ! Gagnants et perdants : la « Roja » impose le respect avant la finale de la Coupe du monde, tandis que les légendaires attaquants français font leurs adieux dans la discrétion

Tout a commencé à mal tourner pour l'équipe de Didier Deschamps, pourtant grande favorite, dès la 20e minute, et, à vrai dire, elle ne s'en est jamais vraiment remise. L'Espagne, quant à elle, a contrôlé le match avec classe et sang-froid.

L’arrière gauche français Lucas Digne a perdu de vue Lamine Yamal après un contrôle orienté, puis, en voulant dégager, il a fauché l’ailier espagnol au lieu du ballon. L’arbitre a aussitôt désigné le point de penalty, que Mikel Oyarzabal a transformé avec assurance.

Les Bleus n’ont pratiquement rien opposé à leurs adversaires malgré l’abondance de talents offensifs à leur disposition, et les champions du monde 2018 ont été brutalement punis pour leur inaction juste avant l’heure de jeu. Pedro Porro a effectué un joli une-deux avec Dani Olmo à l’entrée de la surface et sa course n’a pas été suivie, laissant le joueur de Tottenham tout le temps du monde pour tirer au-delà de Mike Maignan qui s’était précipité vers lui.

La situation aurait pu empirer pour les Bleus quelques instants plus tard, lorsque Yamal a percé vers l’intérieur avant d’enrouler une frappe imparable qui a battu Maignan, mais le but a été refusé pour hors-jeu. La France n’a toutefois pas su tirer parti de ce sursis, ne parvenant pas à se créer la moindre occasion franche, et s’est ainsi fait éliminer de manière inattendue en demi-finale.

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