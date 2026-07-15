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Spain France winners losers GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduit par

L'Espagne va être difficile à arrêter ! Gagnants et perdants : la « Roja » impose le respect avant la finale de la Coupe du monde, tandis que les légendaires attaquants français font leurs adieux dans la discrétion

Winners & losers
Coupe du monde
Espagne
France
Kylian Mbappé
Rodri
P. Porro
W. Saliba
D. Deschamps
FEATURES
France vs Espagne
Analysis

Contre toute attente et malgré les pronostics d’avant-match, l’Espagne s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026 en dominant mardi à Dallas une France et sa fameuse ligne d’attaque avec une facilité déconcertante. Cette victoire 2-0, aussi surprenante que nette, a vu Kylian Mbappé, Michael Olise et Ousmane Dembélé disparaître de la circulation, tandis que les favoris du tournoi quittaient la compétition sans gloire.

Tout a commencé à mal tourner pour l'équipe de Didier Deschamps, pourtant grande favorite, dès la 20e minute, et, à vrai dire, elle ne s'en est jamais vraiment remise. L'Espagne, quant à elle, a contrôlé le match avec classe et sang-froid.

L’arrière gauche français Lucas Digne a perdu de vue Lamine Yamal après un contrôle orienté, puis, en voulant dégager, il a fauché l’ailier espagnol au lieu du ballon. L’arbitre a aussitôt désigné le point de penalty, que Mikel Oyarzabal a transformé avec assurance.

Les Bleus n’ont pratiquement rien opposé à leurs adversaires malgré l’abondance de talents offensifs à leur disposition, et les champions du monde 2018 ont été brutalement punis pour leur inaction juste avant l’heure de jeu. Pedro Porro a effectué un joli une-deux avec Dani Olmo à l’entrée de la surface et sa course n’a pas été suivie, laissant le joueur de Tottenham tout le temps du monde pour tirer au-delà de Mike Maignan qui s’était précipité vers lui.

La situation aurait pu empirer pour les Bleus quelques instants plus tard, lorsque Yamal a percé vers l’intérieur avant d’enrouler une frappe imparable qui a battu Maignan, mais le but a été refusé pour hors-jeu. La France n’a toutefois pas su tirer parti de ce sursis, ne parvenant pas à se créer la moindre occasion franche, et s’est ainsi fait éliminer de manière inattendue en demi-finale.

GOAL fait le point sur les gagnants et les perdants de Dallas...

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Rodri

    La redoutable attaque française a occupé les devants de la scène médiatique à l’approche du coup d’envoi à Dallas, mais l’attention s’est focalisée sur le meilleur milieu défensif de la planète, promis à jouer un rôle déterminant. Rodri a brillé en demi-finale, imposant son tempo tout en déjouant, encore et encore, les incursions adverses.

    La star de Manchester City était partout, avec 82 touches de balle et 11 duels remportés sur 15, au sol comme dans les airs. C’est en grande partie grâce à lui que la France n’a jamais réussi à se lancer en attaque, rappelant ainsi à point nommé de quoi il est capable après les problèmes de blessures qu’il a connus depuis qu’il a remporté le Ballon d’Or 2024.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FLOP : L’attaque française

    L’attaque française, portée par un Mbappé étincelant, un Olise en pleine forme et, dans une moindre mesure, un Dembélé en verve, avait occupé le devant de la scène médiatique à l’approche de ce choc tant attendu. Peu d’observateurs donnaient alors à l’Espagne la moindre chance de contenir ce trio. Pourtant, au moment crucial, les stars des Bleus ont brillé par leur absence.

    Mbappé est resté en retrait, se contentant de rares miettes en attaque et affichant une frustration palpable. Sur l’aile gauche, Bradley Barcola, peu en vue, a cédé sa place dès le début de la seconde période. Dembélé, lui aussi inefficace sur le côté droit, n’était plus que l’ombre du joueur qui avait remporté le Ballon d’Or en 2025. Derrière eux, même Olise s’est retrouvé enfermé dans un couloir étroit, incapable de peser sur le jeu, au point d’être remplacé à vingt minutes de la fin.

    Considérée comme l’attaque la plus redoutable de la planète, elle a connu un échec retentissant sur la plus grande scène.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    LE PERDANT : Didier Deschamps

    La France doit encore disputer le redoutable match pour la troisième place, mais, quoi qu’il arrive, c’est une fin de mandat décevante pour Didier Deschamps. Alors qu’elle abordait cette demi-finale en tant que favorite pour remporter le tournoi, son équipe a été surclassée et dominée sur tous les plans.

    Le sélectionneur peut se réjouir de conserver son poste, car l’analyse sans pitié des raisons de cet échec retentissant, alors qu’une place en finale de Coupe du monde pour la troisième fois consécutive était en jeu, s’annonce implacable. Une issue cauchemardesque pour un cycle autrement glorieux sous la houlette de l’ancien milieu de terrain légendaire. C’est très probablement Zinedine Zidane qui devra désormais recoller les morceaux.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Pedro Porro

    Quel tournoi pour Porro, qui n’a rien à voir avec le joueur qui a frôlé la relégation lors de la saison en championnat avec Tottenham. Il s’est imposé en Amérique du Nord comme l’un des piliers de la défense espagnole, en tant qu’arrière droit titulaire, devant Marcos Llorente (de l’Atlético de Madrid) et Dani Carvajal, qui n’a pas été retenu dans l’effectif.

    On connaissait déjà sa frappe, et l’ancien Rennais a conclu comme un avant-centre aguerri après avoir surgi dans la surface suite à un joli une-deux avec Olmo. Il s’agissait à la fois de son deuxième but pour son pays et de son deuxième but dans une Coupe du monde très productive.

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    FLOP : William Saliba

    Le défenseur central d’Arsenal, William Saliba, souffrait d’un petit problème au dos à l’approche de cette demi-finale ; il avait souvent manqué les entraînements, suivant un programme adapté pour tenter de gérer la douleur. Cependant, les efforts du Français pour atténuer cette blessure se sont avérés vains.

    Le défenseur de 25 ans, déjà épargné lors de la finale de la Coupe du monde 2022 contre l’Argentine, n’a tenu qu’une demi-heure sur la pelouse avant de s’effondrer sans contact. Remplacé par Maxence Lacroix (Crystal Palace), il laisse Arsenal et Mikel Arteta espérer que cette rechute ne sera pas trop sévère.

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    FLOP : Lucas Digne

    Sur le papier, le duel entre Digne et Yamal semblait d’emblée déséquilibré : le latéral gauche français de 32 ans, dont la mobilité n’est pas le point fort, devait contenir l’un des ailiers les plus techniques et les plus rapides de la planète. Inévitablement, il a souffert.

    Cependant, le défenseur d’Aston Villa s’est fait surprendre de manière inattendue : après avoir contrôlé le centre de Marc Cucurella, il a fait preuve d’un manque total de lucidité dans sa propre surface et a donné un coup de pied à Yamal au lieu de toucher le ballon, concédant ainsi le penalty de la première mi-temps, transformé par Oyarzabal.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Harry Kane

    L’Angleterre doit d’abord se concentrer sur sa propre demi-finale, même si elle préférerait sans doute affronter l’Espagne en finale, cequi lui offrirait une première chance de titre mondial depuis 1966. Mais un autre enjeu retient l’attention : Harry Kane voit désormais ses principaux rivaux éliminés.

    Avec l’élimination de son coéquipier au Bayern Munich Olise, du vainqueur de la Ligue des champions Dembélé et de la star prolifique du Real Madrid Kylian Mbappé, Kane se retrouve probablement en duel direct avec le grand Lionel Messi pour la plus haute distinction individuelle du football, après ses exploits incroyables en Allemagne. Une victoire à Atlanta mercredi pourrait bien sceller son destin.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    POINT FAIBLE : L'ambiance

    On aurait pu s’attendre à une ambiance bouillonnante au stade de Dallas pour cette demi-finale très attendue entre deux des meilleures équipes du tournoi, mais, en toute honnêteté, l’affrontement de haut rang ressemblait davantage à un match amical international sans enjeu.

    C’était l’un des rares moments du tournoi où l’on put mesurer concrètement les effets des tarifs prohibitifs des places et le fait que des formations européennes croisent à des milliers de kilomètres de leur base. On percevait par moments le murmure des fans ayant traversé l’Atlantique jusqu’au Texas, mais, pendant de longues périodes, cette affiche de premier plan s’est jouée dans un silence assourdissant. Quelques sièges semblaient même vides, même si la FIFA soutiendra sans doute qu’ils étaient occupés.