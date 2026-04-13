Le dossier conjoint Espagne-Maroc pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 est au cœur d’un bras de fer. Madrid veut absolument que le trophée soit soulevé sur son sol, tandis que Rabat met en avant sa préparation avancée, ses infrastructures et l’image que la FIFA souhaite véhiculer.

En toile de fond, une série d’incidents racistes survenus dans les stades espagnols pose une question éthique pressante : est-il pertinent d’accorder une compétition célébrant la diversité des origines à un pays dont le dossier de lutte contre le racisme demeure ouvert ?

Depuis que Vinícius Júnior a réclamé le retrait de l’événement à l’Espagne tant que la lutte contre le racisme n’aura pas progressé, la polémique ne faiblit pas. Ses propos, d’abord vivement critiqués par la presse espagnole, trouvent aujourd’hui un écho concret dans les derniers incidents.

De son côté, le Maroc, qui préparera la Coupe d’Afrique des nations 2025 dans des stades modernes et avec une organisation éprouvée, rappelle que la finale historique de 2030 pourrait trouver, sur la rive sud de la Méditerranée, un accueil à la fois sûr et résolument tourné vers l’avenir.