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L’Espagne serait-elle plus légitime que le Maroc pour organiser la finale de la Coupe du monde 2030 ? Les faits prouvent le contraire

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La récente recrudescence des incidents racistes dans les stades espagnols rouvre le débat

Le dossier conjoint Espagne-Maroc pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 est au cœur d’un bras de fer. Madrid veut absolument que le trophée soit soulevé sur son sol, tandis que Rabat met en avant sa préparation avancée, ses infrastructures et l’image que la FIFA souhaite véhiculer.

En toile de fond, une série d’incidents racistes survenus dans les stades espagnols pose une question éthique pressante : est-il pertinent d’accorder une compétition célébrant la diversité des origines à un pays dont le dossier de lutte contre le racisme demeure ouvert ?

Depuis que Vinícius Júnior a réclamé le retrait de l’événement à l’Espagne tant que la lutte contre le racisme n’aura pas progressé, la polémique ne faiblit pas. Ses propos, d’abord vivement critiqués par la presse espagnole, trouvent aujourd’hui un écho concret dans les derniers incidents.

De son côté, le Maroc, qui préparera la Coupe d’Afrique des nations 2025 dans des stades modernes et avec une organisation éprouvée, rappelle que la finale historique de 2030 pourrait trouver, sur la rive sud de la Méditerranée, un accueil à la fois sûr et résolument tourné vers l’avenir.

  • La grande finale

    La FIFA a attribué l’organisation de la Coupe du monde 2030 à une candidature conjointe Espagne-Portugal-Maroc. Trois rencontres d’ouverture symboliques se dérouleront en Argentine, en Uruguay et au Paraguay afin de marquer le centenaire de la première édition.

    Reste à trancher la question, plus épineuse, du lieu de la finale, source d’une rivalité tacite entre Madrid et Rabat.

    Le président de la Fédération espagnole de football, Rafael Luzán, a répété à plusieurs reprises que l’Espagne devait accueillir la finale, jugeant « impossible » de confier le match à un autre pays au regard de son expérience organisationnelle. Il a même déjà évoqué une possible tenue de la rencontre au Santiago Bernabéu ou au Camp Nou, après leur rénovation.

    De son côté, Fawzi Lekjaâ, président de la Fédération royale marocaine de football, a clairement exprimé son souhait d’accueillir la finale dans le futur grand stade de Casablanca (d’une capacité d’environ 115 000 spectateurs), signifiant ainsi que le Maroc ne se satisfait pas d’un rôle secondaire dans ce dossier historique.

    Au moment de la rédaction de cet article, la FIFA n’avait pas encore annoncé officiellement la ville hôte de la finale, se contentant de rappeler que sa décision intervient généralement deux ans avant le coup d’envoi du tournoi, laissant ainsi la porte ouverte à d’éventuels rebondissements.

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  • Vinícius Júnior tire la sonnette d'alarme

    Vinícius Júnior n’est pas seulement un joueur sifflé : il est devenu l’emblème d’un combat ouvert contre le racisme dans les stades espagnols depuis l’incident retentissant de Mestalla, qui a débouché sur la première peine de prison ferme infligée à des supporters pour des insultes racistes dans l’histoire du football espagnol.

    Le Brésilien a subi une série d’insultes dans plusieurs stades, ce qui l’a poussé à livrer des déclarations poignantes où il avouait avoir de moins en moins envie de jouer au football tant les agressions se multipliaient sans sanction dissuasive.

    Lors d’une interview télévisée internationale ayant déclenché une vive polémique, il a affirmé que l’Espagne risquait de perdre l’organisation de la Coupe du monde 2030 si le pays ne faisait pas de réels progrès dans la lutte contre le racisme, insistant sur le fait qu’un joueur ne pouvait pas se sentir en sécurité sur un terrain où sa peau pouvait encore valoir des insultes.

    Ses propos ont été rejetés par une partie des médias espagnols et par plusieurs personnalités du sport, qui y ont vu une attaque contre l’image du pays. Mais les incidents survenus depuis sur les terrains ont conféré à son message une résonance nouvelle, le faisant passer du cadre d’une simple réaction spontanée à celui d’un véritable avertissement.

  • Le match Espagne-Égypte… « Qui ne saute pas est musulman »

    La plus grande étincelle de ces derniers jours est venue d'un match amical qui n'était censé être qu'un simple test technique avant la Coupe du monde : l'Espagne contre l'Égypte au stade « RCDE » de l'Espanyol, à Barcelone.

    Après seulement quelques minutes de jeu, des chants répétitifs ont retenti dans les tribunes : « Qui ne saute pas est musulman », une variante d’un slogan bien connu dans les stades espagnols, mais qui, en l’occurrence, visait la religion du pays adverse, la majorité de ses joueurs et de ses supporters, ainsi que tous les musulmans devant leur écran.

    Ces chants, loin d’être un incident isolé, se sont répétés tout au long de la première mi-temps, contraignant les organisateurs à diffuser des messages d’avertissement via la radio interne et les écrans du stade pour rappeler la législation pénalisant les propos racistes dans les enceintes sportives. au milieu des sifflets d’une partie du public.

    La police catalane a immédiatement annoncé l’ouverture d’une enquête sur ces « chants islamophobes et xénophobes », tandis que la Fédération espagnole de football a officiellement condamné ces faits, rappelant que la haine et le racisme n’ont pas leur place dans les stades.

  • Yamal a éclaboussé les Pharaons, et l'Égypte a protesté

    La séquence a également bouleversé Lamine Yamal, star du FC Barcelone et de la sélection espagnole, d’origine marocaine et guinéenne et de confession musulmane. D’après plusieurs sources, le jeune attaquant aurait été profondément affecté et se serait retiré directement dans les vestiaires après son remplacement, sans effectuer le traditionnel tour d’honneur pour saluer les supporters.

    Après la rencontre, il a publié un message ferme sur ses réseaux sociaux pour dénoncer des chants « stupides et racistes », « irrespectueux et inacceptables », même s’ils ne lui étaient pas directement adressés. « Je suis musulman, Dieu merci », a-t-il ajouté, rappelant qu’se moquer d’une religion est un signe d’ignorance et de haine.

    La Fédération égyptienne de football a condamné ces chants, les qualifiant d’actes inacceptables commis par une minorité qui ne représente pas le peuple espagnol, tout en soulignant son rejet total de toute insulte à l’hymne national ou de toute atteinte à la religion islamique.

    Sous la pression internationale, la FIFA a ouvert une procédure disciplinaire contre la Fédération espagnole, transformant un incident médiatique en dossier officiel sur la table de l’instance mondiale du football.

  • Le Real et l'Atlético rejouent le même scénario… Le football sous pression.

    À peine l’épisode polémique du match Espagne-Égypte était-il retombé que de nouvelles images, diffusées sur les réseaux sociaux, ont ravivé le débat. On y voit un groupe de supporters du Real Madrid, massé aux abords du stade Santiago Bernabéu avant le quart de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich, entonner un chant connu : « Qui ne saute pas est musulman. »

    Cette fois, il ne s’agissait pas d’un match opposant une sélection nationale à un pays musulman, mais d’un comportement récurrent, presque considéré comme un « folklore » par certains supporters, qui ne mesurent pas le mépris flagrant que cela implique envers la foi de centaines de millions de personnes à travers le monde, dont font partie plusieurs joueurs de leurs propres clubs.

    Au même moment, plusieurs reportages ont souligné le comportement de certains supporters de l’Atlético de Madrid à l’égard de Lamine Yamal lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Des chants à connotation raciste et discriminatoire ont été entonnés, dont : « Retourne au Maroc » et «Va jouer avec le Maroc », prolongeant la politisation des origines et de la religion du joueur.

    Ces incidents confortent une large partie de l’opinion dans l’idée que les combats de Vinícius et Yamal contre le racisme ne sont pas des cas isolés, mais l’expression d’un malaise culturel profond, qui exige des mesures fortes et non de simples condamnations ponctuelles.

  • Omar El Hilali : un témoignage direct des terrains espagnols.

    Dans ce même contexte, une autre voix marocaine s’élève au cœur de la Liga : celle d’Omar El Hilali, défenseur de l’Espanyol et des Lions de l’Atlas, lui aussi confronté à diverses formes de racisme.

    Lors d’un match, l’arbitre a même suspendu la rencontre après qu’il eut affirmé avoir subi une insulte raciste de la part de l’attaquant d’Elche, Rafa Mir, qui incluait une allusion désobligeante à ses origines immigrées. Le protocole anti-racisme de la Liga a alors été activé et une enquête ouverte.

    Après l’incident, le latéral droit a multiplié les prises de parole pour dénoncer les chants islamophobes qui résonnent parfois dans les tribunes espagnoles. Il a rappelé le précédent du match Espagne-Égypte et martelé qu’il était aussi inadmissible de se moquer d’une religion dans un stade que de tolérer des moqueries contre le christianisme.

    Dans sa prise de parole, le défenseur a également cité Lamine Yamal, rappelant que l’un des meilleurs joueurs espagnols actuels est un musulman d’origine marocaine qui a choisi de porter le maillot de la Roja et mérite, au minimum, le respect, non les moqueries sur sa foi.

    Ces témoignages, émanant de joueurs aux profils variés – un défenseur marocain, un jeune attaquant d’origine marocaine et un Brésilien noir –, dressent un constat difficile à ignorer : il existe un problème récurrent dans une partie des tribunes du football espagnol, lié au racisme et aux discours de haine, qui ternit l’image du pays alors qu’il s’apprête à accueillir le plus grand événement footballistique de la planète.

  • La version officielle espagnole… mais une réalité sur le terrain qui la contredit.

    Face à ces critiques, plusieurs personnalités espagnoles de premier plan ont rappelé que le pays n’était pas raciste et que ces incidents isolés étaient le fait d’une minorité, non représentative de la société dans son ensemble.

    Des joueurs comme Dani Carvajal ont défendu l’image de l’Espagne, rappelant l’existence de protocoles anti-discrimination avancés en Liga et soulignant que les instances sportives et judiciaires ont déjà sanctionné des auteurs d’infractions, à l’image de l’affaire Vinícius à Mestalla.

    Toutefois, la multiplication des incidents sur une période brève, leur extension des terrains de club aux rencontres de la sélection, ainsi que les enquêtes policières et l’ouverture d’une procédure disciplinaire par la FIFA contre la Fédération espagnole pour des chants antimusulmans, rendent difficile la réduction du phénomène à de simples « individus indisciplinés ».

    Au-delà de la question de savoir si l’Espagne est intrinsèquement raciste, ces incidents répétés envoient un signal préoccupant aux joueurs et supporters d’origines diverses, ainsi qu’aux pays partenaires du dossier de candidature au Mondial, notamment le Maroc.

  • Maroc : une organisation au point et un message clair

    De son côté, le Maroc a saisi l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 pour démontrer ses capacités opérationnelles. Le royaume a mis à disposition neuf stades de haut niveau, répartis dans six grandes villes : certains ont été rénovés, d’autres construits spécialement pour la compétition afin de répondre aux normes modernes en matière de surface de jeu, de capacité d’accueil et d’accessibilité.

    Le stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, qui a accueilli la cérémonie d’ouverture et la finale, s’est révélé comme une enceinte moderne dédiée au football, offrant une ambiance populaire et conviviale, sans que le tournoi ne fasse l’objet de plaintes concernant un quelconque racisme systématique dans les tribunes.

    Le tournoi a aussi remis sur le devant de la scène le stade Mohammed V de Casablanca et d’autres enceintes historiques, modernisées pour accroître leur capacité et améliorer leurs installations, dans la perspective de la candidature conjointe à la Coupe du monde 2030.

    Malgré les polémiques liées à l’arbitrage et aux critiques émises par le président de la Fédération espagnole à l’issue de la finale, les infrastructures ont récolté les louanges d’un grand nombre d’observateurs et constituent une étape majeure dans la préparation du Royaume à accueillir les grands matchs de la Coupe du monde.

    Sur le plan politique et symbolique, le royaume met en avant son identité religieuse et culturelle plurielle, et souligne qu’il accueillera, pour la première fois de son histoire, une Coupe du monde, événement qu’il entend utiliser pour promouvoir une image d’ouverture et de coexistence, en phase avec les exigences éthiques de la FIFA en matière de lutte contre le racisme et la haine.

  • Quelle équipe mérite le plus l’honneur d’atteindre la finale ?

    La question est donc posée : l’Espagne est-elle plus légitime que le Maroc pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 ? 

    Sur le plan de l’expérience et de l’organisation de grands tournois, sur le plan de l’expérience et des infrastructures, l’Espagne possède un palmarès solide, avec des villes comme Madrid, Barcelone ou Séville déjà rodées aux grands événements. Pourtant, l’attribution de la finale ne se joue pas seulement sur le terrain des stades, mais aussi sur l’image que le football mondial veut renvoyer à des milliards de téléspectateurs.

    La succession d’incidents racistes, des attaques contre Vinícius dans plusieurs stades aux chants antimusulmans lors du match Espagne-Égypte, puis la répétition du même slogan aux abords du Santiago Bernabéu, sans oublier les propos racistes à l’encontre de Lamine Yamal et d’autres incidents, affaiblissent l’argument selon lequel l’Espagne serait pleinement prête, sur le plan éthique, à accueillir le match le plus important de l’histoire de ce centenaire.

    À l’inverse, le Maroc, pays majoritairement musulman, pourrait accueillir pour la première fois une finale et ainsi incarner un message humanitaire fort, tout en disposant d’une organisation et d’infrastructures éprouvées.

  • Le racisme n'a pas sa place dans une rencontre qui unit la planète entière.

    Alors que le football se veut un sport universel, confier la finale à un pays où les slogans racistes et islamophobes sont courants semble trahir l’esprit même de la Coupe du monde.

    Un match censé unir les peuples sous une même bannière ne peut tolérer, dans le même temps, des chants tribunaire visant la couleur de peau d’un joueur ou la religion d’un public entier.

    Les déclarations de Vinícius Júnior, jugées exagérées à leur parution, gagnent aujourd’hui en crédibilité au regard des incidents les plus récents ; car il évoquait non pas un incident isolé, mais un climat général exigeant un travail institutionnel de longue haleine, une législation plus stricte et une volonté politique et sportive affichée avant de pouvoir affirmer que le pays est prêt à accueillir cette finale historique.

    Entre l’Espagne, toujours engagée à éradiquer les discours haineux de ses tribunes, et le Maroc, qui a démontré ces dernières années une capacité organisationnelle ambitieuse ainsi qu’une volonté d’ouverture et de diversité, la désignation la plus cohérente pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 irait au pays dont la réalité s’aligne le mieux sur le principe fondamental du football : Pas de place pour le racisme dans les stades.

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