La Fédération espagnole de football (RFEF) a pris la décision sans précédent de sécuriser l’avenir de De la Fuente pour les six prochaines années, récompensant l’entraîneur chevronné pour son succès historique sur la scène internationale. À la suite d’une réunion à la Ciudad del Futbol de Las Rozas, l’instance dirigeante a confirmé que le technicien de 65 ans avait accepté un contrat qui courra jusqu’en 2032.

Cette prolongation fait effectivement de De la Fuente le visage du football espagnol pour un avenir prévisible, sur une période qui inclut une Coupe du monde à domicile en 2030, que l’Espagne coorganisera avec le Portugal et le Maroc. Expliquant les raisons de cette décision, la RFEF a publié un communiqué confirmant la portée du nouvel accord. La fédération a indiqué : « Luis de la Fuente prolongera son contrat jusqu’aux deux prochains Championnats d’Europe, en 2028 et 2032, ainsi qu’à la Coupe du monde 2030. »







