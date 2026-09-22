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L’Espagne sécurise le sélectionneur vainqueur de la Coupe du monde, Luis de la Fuente, avec une énorme prolongation de contrat à long terme
La fédération espagnole récompense un succès historique avec un accord sans précédent
La Fédération espagnole de football (RFEF) a pris la décision sans précédent de sécuriser l’avenir de De la Fuente pour les six prochaines années, récompensant l’entraîneur chevronné pour son succès historique sur la scène internationale. À la suite d’une réunion à la Ciudad del Futbol de Las Rozas, l’instance dirigeante a confirmé que le technicien de 65 ans avait accepté un contrat qui courra jusqu’en 2032.
Cette prolongation fait effectivement de De la Fuente le visage du football espagnol pour un avenir prévisible, sur une période qui inclut une Coupe du monde à domicile en 2030, que l’Espagne coorganisera avec le Portugal et le Maroc. Expliquant les raisons de cette décision, la RFEF a publié un communiqué confirmant la portée du nouvel accord. La fédération a indiqué : « Luis de la Fuente prolongera son contrat jusqu’aux deux prochains Championnats d’Europe, en 2028 et 2032, ainsi qu’à la Coupe du monde 2030. »
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Construire un héritage grâce à la stabilité interne
L'ascension de De la Fuente au sommet du football espagnol témoigne de la planification à long terme de la fédération, lui qui a passé une décennie complète au sein des équipes de jeunes avant de prendre les rênes de la sélection A. Sa connaissance approfondie du système de développement a permis une transition fluide des jeunes talents vers l'équipe première, une philosophie désormais récompensée par ce nouveau contrat XXL. Les nouvelles conditions de De la Fuentes reflètent son statut d'entraîneur le plus titré de l'histoire de la sélection espagnole, lui qui a remporté tous les trophées majeurs à sa portée depuis sa prise de fonctions.
Rafael Louzan, président du conseil d'administration de la Fédération espagnole, a évoqué avec enthousiasme la contribution du sélectionneur et les raisons d'un engagement aussi important. Lors de l'annonce, Louzan a expliqué la volonté de la fédération de s'inscrire dans une vision à long terme, déclarant : « Nous parlons de l'entraîneur le plus titré de l'histoire de la sélection nationale, et après quatorze ans passés avec nous, c'est quelque chose que Luis de la Fuente mérite, un avenir à long terme à la RFEF. »
Tous les regards tournés vers la Coupe du monde à domicile de 2030
L’une des principales motivations de cette prolongation est la Coupe du monde 2030. Le fait d’avoir De la Fuente aux commandes offre à la fédération un gagnant confirmé pour gérer la pression d’un tournoi à domicile. La RFEF est déterminée à maintenir l’élan généré par son récent triomphe en Coupe du monde, et s’assurer que le « cerveau » derrière ce succès reste en place était considéré comme une priorité absolue par le conseil d’administration. Le nouveau contrat couvre ainsi effectivement toutes les grandes fenêtres internationales dans un avenir prévisible.
La stabilité apportée par ce contrat permet également au staff technique de planifier l’intégration progressive de la prochaine génération de stars qui émergent actuellement de l’équipe des moins de 21 ans. En liant De la Fuente jusqu’en 2032, l’Espagne a effectivement mis fin à toute spéculation concernant son avenir, permettant au groupe de se concentrer entièrement sur ses prochaines échéances compétitives.
- AFP
Défis immédiats en Ligue des nations
Malgré les célébrations entourant son nouveau contrat, De la Fuente reportera rapidement son attention sur le terrain alors que l’Espagne se prépare à une trêve internationale chargée. Les championnes du monde se rendront à Londres pour affronter l’Angleterre le 26 septembre, dans ce qui marquera leur première apparition depuis leur victoire historique à la Coupe du monde plus tôt cet été. Ce match amical de prestige servira de prélude à leur retour à la compétition, alors qu’elles entameront la défense de leur couronne en Ligue des nations.
Le calendrier reste exigeant puisque l’équipe se rendra ensuite à Oviedo pour affronter la République tchèque le 3 octobre, avant de conclure la trêve internationale en cours par un déplacement difficile pour défier la Croatie sur son propre terrain.
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