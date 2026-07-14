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L'Espagne se hisse en finale de la Coupe du monde et égale la série d'invincibilité de l'Italie de Mancini ; dimanche, elle pourra viser le record historique

Espagne
Coupe du monde

L'équipe dirigée par Luis de la Fuente a remporté la Ligue des Nations 2023 puis l'Euro 2024, avant de conclure à la deuxième place de la Ligue des Nations 2025.

L'Espagne de Luis de la Fuente bat un record en atteignant sa première finale de Coupe du monde sous les ordresde son sélectionneur et seulement la deuxième de son histoire. La nette victoire 2-0 contre la France en demi-finale de la Coupe du monde 2026 propulse les Furias Rojas vers leur 37e résultat positif consécutif, égalant ainsi la série réalisée par la sélection italienne sous la houlette de Roberto Mancini entre 2018 et 2021.

  • À UN PAS DU RECORD

    En atteignant la finale de New York, programmée dimanche 19 juillet contre l’Argentine ou l’Angleterre, l’Espagne a l’occasion de devenir la sélection détentrice de la plus longue série d’invincibilité de l’histoire, devançant les Azzurri et reléguant l’Argentine, qui, entre 2019 et 2022, avait aligné 36 matchs sans défaite, à la troisième place.

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  • LA SÉRIE DE VICTOIRES DE L'ESPAGNE

    La qualification pour la finale de cette Coupe du monde constitue, à ce jour, l’apogée de la sélection espagnole. Son cycle victorieux avait débuté en 2023 avec le gain de la Ligue des Nations, avant de s’illustrer par un sacre à l’Euro un an plus tard, puis de revenir en finale de la Ligue des Nations en 2025, après avoir dominé la France en demi-finale et cédé face au Portugal.

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