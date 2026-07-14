La qualification pour la finale de cette Coupe du monde constitue, à ce jour, l’apogée de la sélection espagnole. Son cycle victorieux avait débuté en 2023 avec le gain de la Ligue des Nations, avant de s’illustrer par un sacre à l’Euro un an plus tard, puis de revenir en finale de la Ligue des Nations en 2025, après avoir dominé la France en demi-finale et cédé face au Portugal.