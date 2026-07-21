L'Espagne s'apprête à dominer le football pendant une décennie : les champions du monde et d'Europe seront difficiles à arrêter, alors que Lamine Yamal et ses coéquipiers entrent dans la fleur de l'âge

Comme l’a souligné l’ancien gardien anglais Joe Hart sur la BBC : « Personne n’a réussi à mettre l’Espagne en difficulté. Elle n’a concédé que 10 tirs cadrés contre elle pendant tout le tournoi. L’Espagne a un style de jeu que personne au monde n’a encore réussi à égaler. » Et on ne peut qu’être d’accord avec lui.
L’Espagne n’a peut-être pas brillé lors de cette Coupe du monde, mais elle s’est avérée imparable. Certains adversaires ont certes réussi à ralentir l’équipe de Luis de la Fuente, mais personne n’a trouvé le moyen de la faire vaciller. On est donc en droit de se demander, maintenant qu’elle a ajouté un titre mondial à son sacre européen remporté en Allemagne il y a deux ans, combien d’autres trophées cette équipe d’Espagne pourrait-elle remporter dans les années à venir ?