L'Espagne s'apprête à dominer le football pendant une décennie : les champions du monde et d'Europe seront difficiles à arrêter, alors que Lamine Yamal et ses coéquipiers entrent dans la fleur de l'âge

L'Espagne n'a pas particulièrement brillé lors de la phase de poules. Le match nul concédé face au Cap-Vert lors de la première journée a été attribué, au moins en partie, au fait que Lamine Yamal n'était pas suffisamment remis pour disputer plus de 15 minutes ; son retour dans le onze de départ a toutefois permis de s'imposer 4-0 face à l'Arabie saoudite lors de la deuxième journée.

Même s’il est resté sur le terrain 76 minutes lors du succès 1-0 contre l’Uruguay, qui a offert la première place du groupe H, l’Espagne n’a pas encore retrouvé l’allure de l’équipe qui a dominé l’Euro 2024 : Yamal et son compère Nico Williams sont toujours limités par des problèmes aux ischio-jambiers, tandis que Pedri reste en deçà de son niveau habituel.

De la Fuente n’en a pas fait un drame : « Le chemin est long et c’est une équipe qui encaisse peu de buts », a-t-il déclaré après un troisième match consécutif sans encaisser. « Ils sont imbattables. »

Ralf Rangnick a tiré le même constat après avoir vu son équipe autrichienne méthodiquement démantelée lors de la défaite 3-0 en seizièmes de finale.

« Ils n’ont presque plus rien à améliorer », a jugé l’ex-coach de Manchester United. « Ils fonctionnent comme une horloge. Je ne me souviens d’aucune erreur non forcée de leur part… L’Espagne a livré aujourd’hui sa meilleure performance. J’oserais dire que nous n’avons pas seulement affronté le champion d’Europe, mais aussi le futur champion du monde. » Et Rangnick avait raison.