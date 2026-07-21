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Spain World Cup dynasty GFXGOAL
Mark Doyle

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L'Espagne s'apprête à dominer le football pendant une décennie : les champions du monde et d'Europe seront difficiles à arrêter, alors que Lamine Yamal et ses coéquipiers entrent dans la fleur de l'âge

Analysis
Espagne
Coupe du monde
L. Yamal
P. Cubarsi
L. de la Fuente

Unai Simon a remporté le Gant d’or de la Coupe du monde 2026 après avoir gardé sa cage inviolée à sept reprises en huit matchs, un exploit historique. Pourtant, il serait difficile d’affirmer que le gardien a joué un rôle décisif dans le succès de l’Espagne, tant il a été peu sollicité.

Comme l’a souligné l’ancien gardien anglais Joe Hart sur la BBC : « Personne n’a réussi à mettre l’Espagne en difficulté. Elle n’a concédé que 10 tirs cadrés contre elle pendant tout le tournoi. L’Espagne a un style de jeu que personne au monde n’a encore réussi à égaler. » Et on ne peut qu’être d’accord avec lui.

L’Espagne n’a peut-être pas brillé lors de cette Coupe du monde, mais elle s’est avérée imparable. Certains adversaires ont certes réussi à ralentir l’équipe de Luis de la Fuente, mais personne n’a trouvé le moyen de la faire vaciller. On est donc en droit de se demander, maintenant qu’elle a ajouté un titre mondial à son sacre européen remporté en Allemagne il y a deux ans, combien d’autres trophées cette équipe d’Espagne pourrait-elle remporter dans les années à venir ?

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Une mécanique d'horlogerie parfaitement huilée »

    L'Espagne n'a pas particulièrement brillé lors de la phase de poules. Le match nul concédé face au Cap-Vert lors de la première journée a été attribué, au moins en partie, au fait que Lamine Yamal n'était pas suffisamment remis pour disputer plus de 15 minutes ; son retour dans le onze de départ a toutefois permis de s'imposer 4-0 face à l'Arabie saoudite lors de la deuxième journée.

    Même s’il est resté sur le terrain 76 minutes lors du succès 1-0 contre l’Uruguay, qui a offert la première place du groupe H, l’Espagne n’a pas encore retrouvé l’allure de l’équipe qui a dominé l’Euro 2024 : Yamal et son compère Nico Williams sont toujours limités par des problèmes aux ischio-jambiers, tandis que Pedri reste en deçà de son niveau habituel.

    De la Fuente n’en a pas fait un drame : « Le chemin est long et c’est une équipe qui encaisse peu de buts », a-t-il déclaré après un troisième match consécutif sans encaisser. « Ils sont imbattables. »

    Ralf Rangnick a tiré le même constat après avoir vu son équipe autrichienne méthodiquement démantelée lors de la défaite 3-0 en seizièmes de finale.

    « Ils n’ont presque plus rien à améliorer », a jugé l’ex-coach de Manchester United. « Ils fonctionnent comme une horloge. Je ne me souviens d’aucune erreur non forcée de leur part… L’Espagne a livré aujourd’hui sa meilleure performance. J’oserais dire que nous n’avons pas seulement affronté le champion d’Europe, mais aussi le futur champion du monde. » Et Rangnick avait raison.

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  • Mikel MerinoGetty Images

    La Roja, implacable

    L'Espagne s'est révélée être un casse-tête que personne n'a su résoudre. Même le Portugal, avec Vitinha, João Neves et Bruno Fernandes au milieu de terrain, n'a pas réussi à prendre le ballon à Rodri et ses coéquipiers lors de leur affrontement en huitièmes de finale à Dallas. L'Espagne a donc continué à pousser, et cette pression a fini par porter ses fruits : Mikel Merino a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel.

    Il a de nouveau fait la différence en quart de finale face à la Belgique, cette fois à la 88^e minute, après que les hommes de Rudi Garcia ont percé la défense de De la Fuente. Pau Cubarsi était fautif sur la réalisation de Charles De Ketelaere, mais cette erreur ne l’a pas empêché de se rattraper : c’est justement sa parade sur la frappe du Belge qui a offert à Merino l’occasion de propulser l’Espagne en demi-finale, où elle devait défier son adversaire le plus redoutable du tournoi. Pourtant, la Roja a fini par neutraliser avec une facilité déconcertante le redoutable quatuor offensif français.


  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Ils savent exactement ce qu'ils ont à faire »

    La large victoire de l’Espagne à Dallas a surpris presque tout le monde, mais pas l’ancien attaquant français Thierry Henry.

    « J’ai vécu cela en tant que joueur face à l’Espagne, mais aussi en tant qu’entraîneur », a expliqué la légende sur Fox Sports. « J’ai également vécu cela en tant que joueur à Barcelone, et il fallait comprendre une chose : le ballon circule. Tout le monde doit rester à sa place. Faire confiance à ses coéquipiers. Laisser le ballon circuler.

    « Cela paraît simple, mais ça ne l’est pas. Ils ont fait circuler le ballon autour de la France comme si elle n’existait pas. Peu importe qui joue, ils savent ce qu’ils doivent faire depuis l’âge de neuf ans. Peu importe qui entre en jeu. Ils savent. C’est pourquoi je pose la question : qui êtes-vous ? Quelle est votre philosophie ? Quelle est votre identité ?

    « Ainsi, quand un joueur entre en jeu, que ce soit pour sa première sélection ou sa dixième, il connaît le système, car il a toujours joué selon ce même système. Ça a l’air assez simple, mais il faut y réfléchir. »

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  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    « La meilleure nation de football au monde »

    Lionel Scaloni a manifestement longuement réfléchi à la manière de contenir l’Espagne lors de la finale de dimanche, mais, comme on l’a vu, le meilleur plan qu’il ait pu imaginer consistait à tenter de commettre des fautes à la moindre occasion. Zlatan Ibrahimovic a d’ailleurs pu comprendre l’agressivité et la frustration de l’Argentine.

    « En tant que joueur, je me souviens que si je ne touche pas le ballon, si j’ai un adversaire qui garde toujours le ballon, je deviens fou, je perds patience et j’ai juste envie de me précipiter vers lui et de commencer à lui donner des coups de pied », a admis l’ancien attaquant suédois sur Fox. « C’est la meilleure nation de football au monde. »

    Et la domination espagnole ne risque pas de s’arrêter de sitôt.


  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le fantastique De la Fuente

    Le Brésil, quintuple champion du monde, semble toujours à la dérive sous la houlette de Carlo Ancelotti ; de sérieuses interrogations planent sur le véritable niveau de l'Angleterre et sur la stratégie de Thomas Tuchel ; l'Argentine pourrait être sur le point de perdre ses deux Lionel – Messi et Scaloni – qui ont joué un rôle essentiel dans leur longue période de succès ; la France n’a pas encore fait ses premiers pas sous la houlette du successeur attendu de Didier Deschamps, Zinedine Zidane, tandis que Jürgen Klopp a du pain sur la planche avec l’Allemagne.

    À l’opposé, l’Espagne incarne la stabilité sous la houlette de De la Fuente, qui n’a essuyé que deux défaites en compétition depuis qu’il a succédé à Luis Enrique après l’élimination précoce de la Roja en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 – et l’une de ces défaites est intervenue aux tirs au but face au Portugal en finale de la Ligue des Nations, une épreuve souvent perçue comme secondaire.

    Pourtant, à son arrivée, peu de voix lui faisaient confiance : sans titre majeur chez les seniors, son nom ne faisait pas consensus.

    En appliquant les mêmes méthodes qui lui avaient permis de remporter l’Euro U19 et l’Euro U21, il a qualifié la Roja pour sa première Coupe du monde depuis 2010, avec la sixième équipe la plus jeune d’un tournoi à 48 nations. Imaginez le potentiel de Cubarsi et Yamal, tous deux âgés de 19 ans, d’ici la prochaine édition !

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Emporte ton espoir »

    Au fond, s’attarder sur les individus, c’est un peu passer à côté de l’essentiel. Comme le rappelle De la Fuente, le secret du succès de l’Espagne réside dans la solidarité, non dans les stars. Même Yamal accepte de se sacrifier pour le collectif.

    « Il n’était pas à 100 %, il n’a pas livré son meilleur tournoi, et pourtant l’Espagne a dominé chaque match – cela montre à quel point ils sont bons en tant qu’équipe », a souligné Ibrahimovic. « Ils ont remporté la Coupe du monde sans que ce joueur ne soit au niveau de ses performances habituelles, car quand l’Espagne se met à jouer, quand elle commence à faire circuler le ballon, elle vous enlève tout moral, elle vous enlève tout espoir. »

    Comme le rappelait Henry, les joueurs passent mais la philosophie demeure. L’Espagne possède une « idée » très claire de son jeu, comme l’a souligné De la Fuente, et c’est cette foi inébranlable dans son football qui l’a ramenée sur le toit du monde.

    « Ces joueurs méritent tout ce qui leur arrive », a déclaré l’entraîneur. « Jour après jour, ils ont fait preuve d’engagement, d’unité, de générosité et de talent. »

  • FBL-WC-2026-MATCH38-ESP-KSAAFP

    « Une équipe tournée vers l’avenir »

    Ce qui est véritablement inquiétant pour leurs rivaux, c’est que l’Espagne n’a pas l’intention de s’arrêter là. La Roja refuse de se reposer sur ses lauriers.

    « Les joueurs m’ont demandé ce qu’il nous restait à gagner », a révélé De la Fuente après la victoire contre l’Argentine. « Ensemble, nous avons conclu que c’était le prochain match en septembre [contre l’Angleterre en Ligue des Nations], car cette équipe est implacable. » Toutes les équipes qui ont eu le malheur de croiser son chemin en Amérique du Nord en conviendraient.

    « Dans un match comme celui-ci, contre une équipe comme l’Espagne », a déclaré Deschamps à propos de la défaite de la France en demi-finale, « il faut être au maximum de ses capacités. La France n’était pas à ce niveau. » Or personne, aujourd’hui, ne semble en mesure de les contenir, et cela pourrait durer : il y a de fortes chances que la Roja devienne encore plus forte dans les années à venir. Comme le souligne Juan Mata auprès de la BBC : « Ce n’est pas seulement une équipe pour le présent, mais aussi pour l’avenir. »

    Dimanche n’a donc peut-être pas marqué la fin du parcours évoqué par De la Fuente, mais simplement une nouvelle étape vers une décennie de domination qui pourrait bien entrer dans les annales.