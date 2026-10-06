L’Espagne est arrivée au Stadion Poljud en sachant qu’un seul point suffirait pour assurer sa qualification pour la phase à élimination directe, mais elle s’est heurtée à une équipe de Croatie déterminée à sauver l’honneur après une lourde défaite contre l’Angleterre. La Roja, habituellement si sereine dans la possession, s’est retrouvée poussée à la faute, l’équipe à domicile dominant les premiers duels physiques et cherchant à exploiter le moindre signe de suffisance dans les rangs espagnols.

Les locaux n’ont pas eu à attendre longtemps pour voir leur entame agressive porter ses fruits, ouvrant le score après seulement 17 minutes. Après qu’Unai Simon eut réalisé un arrêt réflexe pour repousser une tête à bout portant de Josip Stanisic, le gardien espagnol a de nouveau été sollicité pour détourner une frappe puissante d’Igor Matanovic. Cependant, le ballon repoussé est retombé parfaitement sur Ivan Perisic, qui a réagi le plus vite pour catapulter de la tête le ballon au fond des filets et déclencher des célébrations folles dans les tribunes.

L’Espagne a eu du mal à trouver son rythme pendant une grande partie de la première période, le trio du milieu croate composé de Luka Modric, Mateo Kovacic et Kristijan Jakic parvenant à densifier l’axe. Même la vision créative de Pedri a été limitée par le manque d’espace, obligeant les visiteurs à s’en remettre largement au talent individuel de Lamine Yamal et à ses dédoublements avec Pubill sur le côté droit. Malgré une fin de première période plus animée, au cours de laquelle Yamal a trouvé le petit filet après une passe sublime de Pedri, l’Espagne est rentrée aux vestiaires menée au score, avec le besoin d’un ajustement tactique significatif pour renverser la situation en sa faveur.