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L’Espagne refuse de s’arrêter ! Le doublé de Mikel Merino complète la remontée face à la Croatie et scelle une place en quarts de finale
L’Espagne résiste à la tempête à Split
L’Espagne est arrivée au Stadion Poljud en sachant qu’un seul point suffirait pour assurer sa qualification pour la phase à élimination directe, mais elle s’est heurtée à une équipe de Croatie déterminée à sauver l’honneur après une lourde défaite contre l’Angleterre. La Roja, habituellement si sereine dans la possession, s’est retrouvée poussée à la faute, l’équipe à domicile dominant les premiers duels physiques et cherchant à exploiter le moindre signe de suffisance dans les rangs espagnols.
Les locaux n’ont pas eu à attendre longtemps pour voir leur entame agressive porter ses fruits, ouvrant le score après seulement 17 minutes. Après qu’Unai Simon eut réalisé un arrêt réflexe pour repousser une tête à bout portant de Josip Stanisic, le gardien espagnol a de nouveau été sollicité pour détourner une frappe puissante d’Igor Matanovic. Cependant, le ballon repoussé est retombé parfaitement sur Ivan Perisic, qui a réagi le plus vite pour catapulter de la tête le ballon au fond des filets et déclencher des célébrations folles dans les tribunes.
L’Espagne a eu du mal à trouver son rythme pendant une grande partie de la première période, le trio du milieu croate composé de Luka Modric, Mateo Kovacic et Kristijan Jakic parvenant à densifier l’axe. Même la vision créative de Pedri a été limitée par le manque d’espace, obligeant les visiteurs à s’en remettre largement au talent individuel de Lamine Yamal et à ses dédoublements avec Pubill sur le côté droit. Malgré une fin de première période plus animée, au cours de laquelle Yamal a trouvé le petit filet après une passe sublime de Pedri, l’Espagne est rentrée aux vestiaires menée au score, avec le besoin d’un ajustement tactique significatif pour renverser la situation en sa faveur.
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Merino apporte l’étincelle en sortie de banc
Luis de la Fuente a agi avec détermination à la pause, en faisant entrer Merino à la place d’Alex Baena afin d’apporter davantage de présence physique et de verticalité au milieu de terrain de l’Espagne. Ce changement s’est avéré être un coup de maître, l’Espagne commençant à dicter le tempo et à repousser la Croatie toujours plus bas dans son propre camp.
L’égalisation se profilait, et elle a fini par arriver. Josip Stanišić a dégagé le ballon, mais Dani Olmo l’a récupéré à l’entrée de la surface. Incapable de se mettre lui-même en position de tirer, le milieu de terrain de Barcelone a remis le ballon à Merino, qui ne s’est pas fait prier, concluant avec calme au fond des filets avec le sang-froid d’un avant-centre chevronné.
L’égalisation a complètement fait basculer la dynamique de la rencontre, la Croatie accusant visiblement le coup après son immense débauche physique durant la première heure. Alors que l’Espagne accentuait la pression, le match est devenu de plus en plus haché, et la frustration des hôtes a fini par éclater à la 79e minute. Ivan Perisic, qui avait déjà été averti en première période pour un tacle appuyé sur Pubill, a reçu un deuxième carton jaune après avoir fait tomber Marc Cucurella.
San Mikel sauve encore la mise
En supériorité numérique, l’Espagne a dominé les derniers instants, faisant sans cesse circuler le ballon et cherchant le coup décisif. Unai Simon est toutefois resté vigilant à l’autre bout du terrain, réalisant un arrêt crucial pour repousser Perisic juste avant son carton rouge, puis en sortant de sa ligne pour intercepter un ballon dangereux destiné à Gvardiol.
Tout était en place pour une nouvelle intervention tardive de Merino, qui s’est forgé une réputation dans les moments à fort enjeu. Alors que le chrono approchait de la 90e minute, il a sorti un geste de grande classe, contrôlant parfaitement le ballon dans la surface avant de décocher une puissante frappe du gauche dans la lucarne pour parachever la remontée.
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La Roja se qualifie pour les quarts de finale
Ce résultat permet à l’Espagne de rester en tête du groupe A3 avec un bilan parfait de quatre victoires en quatre matches, faisant de ses rencontres restantes en novembre autant d’occasions pour De la Fuente d’affiner encore son groupe avant les phases à élimination directe de l’année prochaine.
Ce nouveau succès confirme encore davantage le statut de l’Espagne comme la force la plus redoutable du football international, en montrant qu’elle peut gagner grâce à sa seule abnégation aussi facilement que par sa supériorité tactique. Pour la Croatie, ce fut une fin amère d’une soirée qui avait commencé avec tant de promesses, en particulier pour Luka Modric lors de ce qui fut l’une de ses dernières apparitions sur la scène internationale.
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