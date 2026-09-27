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L’Espagne poursuit sa domination mondiale dans le football avec une victoire aux tirs au but contre la Corée du Nord en finale de la Coupe du monde U20
L’action du match et le suspense de la séance de tirs au but
L’Espagne a remporté avec succès son deuxième titre en Coupe du monde féminine U20 après une bataille éprouvante contre la Corée du Nord aujourd’hui. Les deux équipes n’ont pas pu être départagées dans le temps réglementaire ni pendant la prolongation, ce qui a abouti à un match nul 0-0. Lors de la séance de tirs au but qui a suivi, l’Espagne s’est imposée 4-3, en grande partie grâce aux arrêts héroïques de la gardienne Laia Lopez. La Corée du Nord, qui avait décroché le titre de la Coupe du monde U17 contre les Pays-Bas en 2025 grâce à une large victoire 3-0, n’a finalement pas réussi à reproduire cette magie victorieuse cette fois-ci.
Décryptage d’une défense résiliente
Tout au long des 120 minutes, l’Espagne a dominé la possession et a exercé un pressing constant sur son adversaire, mais elle a eu du mal à venir à bout d’une défense nord-coréenne résiliente. Les championnes d’Asie se sont largement appuyées sur des contre-attaques rapides et sur la performance exceptionnelle de leur gardienne, Pak Ju. Malgré plusieurs occasions nettes pour les attaquantes espagnoles comme Alba Cerrato et Pau Comendador, le match est resté bloqué. L’Espagne a dû s’appuyer sur sa discipline tactique et sur les interventions cruciales de Lopez pour contenir l’adversaire avant de surmonter l’ultime épreuve de la séance de tirs au but.
Un âge d’or pour le football espagnol
Cette performance phénoménale au niveau des jeunes reflète parfaitement le récent âge d’or du football espagnol dans toutes les grandes catégories internationales. Ce triomphe fait suite au succès historique de l’équipe féminine A, qui a remporté la Coupe du monde féminine 2023 après une victoire mémorable contre l’Angleterre. En outre, il complète l’incroyable cap franchi par l’équipe masculine A, qui a récemment remporté la Coupe du monde contre l’Argentine sur le sol américain. L’Espagne s’est solidement imposée comme la puissance incontestée, détenant simultanément les titres mondiaux chez les hommes et chez les femmes.
Quelle suite pour les champions ?
Après ce triomphe historique, les jeunes championnes espagnoles rentreront chez elles pour célébrer. La suite se jouera bientôt sur la scène senior, avec l’attention du monde entier tournée vers la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027™, dont le Brésil accueillera fièrement la 10e édition.
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