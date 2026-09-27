L’Espagne a remporté avec succès son deuxième titre en Coupe du monde féminine U20 après une bataille éprouvante contre la Corée du Nord aujourd’hui. Les deux équipes n’ont pas pu être départagées dans le temps réglementaire ni pendant la prolongation, ce qui a abouti à un match nul 0-0. Lors de la séance de tirs au but qui a suivi, l’Espagne s’est imposée 4-3, en grande partie grâce aux arrêts héroïques de la gardienne Laia Lopez. La Corée du Nord, qui avait décroché le titre de la Coupe du monde U17 contre les Pays-Bas en 2025 grâce à une large victoire 3-0, n’a finalement pas réussi à reproduire cette magie victorieuse cette fois-ci.