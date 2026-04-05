Wilshere suit de près l'évolution de Dowman depuis que ce dernier n'avait que 13 ans, l'ayant entraîné au sein du centre de formation d'Arsenal. L'impact a été immédiat : le joueur de 34 ans se souvient d'un appel téléphonique passé à son père, au cours duquel il lui avait avoué que ce jeune garçon avait peut-être un talent supérieur au sien. L'entraîneur de Luton est convaincu que la robustesse physique et la maturité technique de l'ailier le distinguent de presque tous les autres espoirs du pays.

Wilshere a déclaré dans une interview accordée au Telegraph : « Je me souviens avoir appelé mon père et lui avoir dit : "Papa, tu dois venir voir ce gamin. Je pense qu'il est meilleur que moi". Mon père est très partial à mon égard. Il pense que je suis le meilleur joueur. Ça va même parfois jusqu’à ce que je me dispute avec lui. Je ne veux pas mettre de pression sur lui [Dowman], mais il y en a déjà tellement comme ça. » Il a également souligné que le but de Dowman, qui a battu un record de la Premier League, dépassait ce dont il était capable à 16 ans, déclarant : « Je n’aurais pas marqué ce but à 16 ans. »