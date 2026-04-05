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« L'Espagne l'accueillerait à bras ouverts ! » - Max Dowman pourrait faire son entrée dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde, alors que Jack Wilshere, figure emblématique d'Arsenal, le compare à Lamine Yamal
L'avis d'expert de Wilshere sur Dowman
Wilshere suit de près l'évolution de Dowman depuis que ce dernier n'avait que 13 ans, l'ayant entraîné au sein du centre de formation d'Arsenal. L'impact a été immédiat : le joueur de 34 ans se souvient d'un appel téléphonique passé à son père, au cours duquel il lui avait avoué que ce jeune garçon avait peut-être un talent supérieur au sien. L'entraîneur de Luton est convaincu que la robustesse physique et la maturité technique de l'ailier le distinguent de presque tous les autres espoirs du pays.
Wilshere a déclaré dans une interview accordée au Telegraph : « Je me souviens avoir appelé mon père et lui avoir dit : "Papa, tu dois venir voir ce gamin. Je pense qu'il est meilleur que moi". Mon père est très partial à mon égard. Il pense que je suis le meilleur joueur. Ça va même parfois jusqu’à ce que je me dispute avec lui. Je ne veux pas mettre de pression sur lui [Dowman], mais il y en a déjà tellement comme ça. » Il a également souligné que le but de Dowman, qui a battu un record de la Premier League, dépassait ce dont il était capable à 16 ans, déclarant : « Je n’aurais pas marqué ce but à 16 ans. »
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Comparaison avec Yamal dans le cadre du débat sur la Coupe du monde
Alors que Thomas Tuchel réfléchit à ses options pour le prochain tournoi en Amérique du Nord, Wilshere estime que les Three Lions devraient s'inspirer de la manière dont l'Espagne a intégré Lamine Yamal lors de l'Euro 2024. Si l'Angleterre a souvent tendance à protéger ses jeunes joueurs, Wilshere soutient que si un joueur est suffisamment doué, l'âge ne devrait pas constituer un obstacle à l'accès à l'équipe nationale senior.
« La seule chose que je dirais, c’est que l’Espagne le sélectionnerait. C’est ce que je pense. En Angleterre, on a parfois tendance à les faire progresser, mais ensuite à les protéger. On se retrouve coincé dans cette situation : « S’il y va, que diront les gens ? » Il [Dowman] est sans aucun doute assez bon. Même s’il y va et qu’il ne joue pas beaucoup. Ce qu’il est capable de faire, je pense. Je pense qu’il est assez bon. Il finira par y arriver. Je comprends ceux qui disent : « Peut-être pas ». Mais je pense aussi que Yamal est parti à 16 ans [à l’Euro 2024] et qu’il a été le meilleur joueur du tournoi », a déclaré Wilshere.
Des avis divergents sur la procédure accélérée
Malgré l'enthousiasme de Wilshere, d'autres anciennes stars de l'équipe d'Angleterre ont appelé à la prudence. Michael Owen, qui s'était illustré lors de la Coupe du monde 1998 alors qu'il n'était encore qu'un adolescent, a laissé entendre que Dowman n'avait pas encore fait ses preuves pour supplanter les stars confirmées de l'équipe.
« Il faudrait pratiquement qu’il soit titulaire à chaque match d’ici la fin de la saison et qu’il fasse des étincelles pour que l’on puisse justifier qu’il prenne la place de ce qui est probablement la partie la plus forte de notre équipe sur les ailes », a déclaré Owen. De même, l’ancienne star d’Arsenal Theo Walcott a mis en garde contre le coût émotionnel d’un tel transfert, en déclarant : « J’espère qu’il ne partira pas. Si je pouvais remonter le temps, je changerais les choses. Il a besoin de mûrir à son propre rythme, surtout sur le plan émotionnel, car c’est un jeune adulte. »
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La politique de la porte ouverte de Tuchel
Alors que Dowman reste avec les moins de 19 ans pour la trêve internationale de mars, Tuchel a pris soin de ne pas écarter la possibilité d’une sélection cet été. L’entraîneur allemand suit de près les progrès de l’adolescent, reconnaissant l’« intrépidité » que les jeunes joueurs peuvent apporter dans le contexte d’un grand tournoi.
« Nous avons toujours la possibilité de le convoquer, peut-être pour la Coupe du monde. Avec les jeunes joueurs, il faut peut-être maintenir leur élan, préserver leur enthousiasme. Ils ont en eux une certaine intrépidité. Il n’y a pas besoin de le convoquer maintenant et d’augmenter la pression ainsi que tout le bruit qui va avec, mais toutes les options sont ouvertes », a déclaré Tuchel.