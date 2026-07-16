La tête et le cœur, le cœur et la tête. Des ingrédients indispensables au football que l’Espagne et l’Argentine, les deux finalistes de cette édition de la Coupe du monde, ont démontré posséder plus que toute autre équipe. Dans la leçon de jeu collectif administrée par la sélection de Luis de la Fuente à la France, la « garra », cette combativité indispensable pour repousser les assauts de plus en plus désespérés de Mbappé et de ses coéquipiers, a été au rendez-vous dès que nécessaire. De même, le groupe de Lionel Scaloni a fait de sa capacité à toujours rebondir, quelles que soient les circonstances, et de sa révolte contre l’idée même de la défaite ses principaux atouts, offrant des moments de spectacle pur, avec des remontées spectaculaires et des victoires in extremis.
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L'Espagne de de la Fuente et l'Argentine de Scaloni montrent la voie à l'Italie : une confiance totale en Maldini et Leonardo, car Pirlo pourrait s'avérer plus judicieux que Conte
LES MODÈLES DE DE LA FUENTE ET SCALONI
La classe, même ouvrière, au pouvoir. Il est curieux de constater que les profils des deux sélectionneurs, qui seront dimanche les protagonistes de la finale de cette Coupe du monde, présentent bien plus de points communs qu’on ne pourrait l’imaginer. D’ailleurs, Scaloni lui-même l’a rappelé lors de la conférence de presse d’après-match contre l’Angleterre : il entretient un lien humain avec De la Fuente, qui fut son professeur durant sa formation d’entraîneur en Espagne et qu’il a ensuite recroisé à plusieurs reprises. Scaloni voit enlui un modèle de leadership : un sélectionneur capable de créer un groupe soudé, prêt à se donner sans réserve pour un mentor qui fait office de père, de grand frère et de complice, tout en valorisantles qualités footballistiques de chacun.
DIFFÉRENTS POSTS
Si cette Coupe du monde a consacré la figure du sélectionneur à l'ancienne, elle a aussi confirmé que les entraîneurs, même prestigieux, issus du monde des clubs peinent à s'adapter à un métier non quotidien, impossible à mener selon les règles habituelles des clubs. Le souci méticuleux des détails tactiques et la profusion d’informations à transmettre aux joueurs pour un tournoi d’un mois comptent moins que l’empathie, la capacité et, surtout, l’habileté à décrypter les moments clés : un match, un geste ou une simple situation à l’entraînement où un joueur se voit offrir l’occasion de prouver son utilité à la cause.
L’histoire du football italien nous enseigne que…
Les Nagelsmann et Tuchel, d’une part, les de Boer, Ancelotti et Deschamps, d’autre part, ont échoué parce qu’ils n’ont pas su incarner cette approche. Ce sont des entraîneurs dotés d’une sensibilité particulière, capables de saisir les nuances de caractère de leurs joueurs et de les traiter avant tout comme des jeunes hommes, et non comme de simples rouages de leurs systèmes de jeu sophistiqués. L’histoire de nos triomphes nationaux le confirme : avec des moyens différents mais toujours la même finalité, Bearzot, Lippi et Mancini ont marqué l’histoire en s’appuyant d’abord sur l’homme avant le footballeur, transformant leurs joueurs en vrais compagnons d’aventure et les conduisant ainsi vers la victoire. Ils ont ainsi façonné un groupe, un sentiment collectif, la conviction d’écrire ensemble une histoire, portée par l’amitié et la fraternité.
TOUTE CETTE PRÉMÉDITATION AUTOUR DE PIRLO
Nous espérons que ce long préambule convaincra au moins quelques lecteurs : le choix éventuel de Paolo Maldini et Leonardo de confier les rênes à un profil comme celui d’Andrea Pirlo ne doit pas être accueilli avec un scepticisme systématique ni une polémique déjà omniprésente dans les débats actuels.L’Espagne et l’Argentine nous rappellent que, bien au-delà du nom de l’entraîneur, ce sont les idées, les projets sous-jacents et les hommes qui les portent qui font la différence. Si l’Espagne est aujourd’hui une référence mondiale en matière de construction d’une culture du football, depuis la base jusqu’au haut niveau, l’Argentine a davantage misé sur un autre concept d’identité, plus culturel et familial, nourri par une dévotion absolue à une divinité du jeu : Messi.
UNE RÉVOLUTION SANS COMPROMIS
L’Italie ne dispose aujourd’hui ni des outils ni des ressources nécessaires pour adopter un modèle de référence existant. C’est précisément pourquoi elle a le devoir d’essayer de construire quelque chose de nouveau, une identité qui rompe avec les habitudes bien ancrées qui, au cours des vingt dernières années, nous ont fait manquer à trois reprises la qualification pour la Coupe du monde et nous ont fait perdre notre identité. Maldini, Leonardo, le nouveau président Malagò et l’ensemble des instances fédérales doivent donc rebâtir le système depuis ses fondations, sans favoritisme, sans compromis ni idée préconçue. Dans ce contexte, qui sommes-nous pour affirmer avec certitude que Pirlo est condamné à l’échec et que Conte – déjà passé par la Nazionale mais qui, au bout de deux ans, n’a pas eu le courage de s’engager dans un projet à long terme – serait la seule panacée à nos maux ?
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