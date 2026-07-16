L'Espagne de de la Fuente et l'Argentine de Scaloni montrent la voie à l'Italie : une confiance totale en Maldini et Leonardo, car Pirlo pourrait s'avérer plus judicieux que Conte

La tête et le cœur, le cœur et la tête. Des ingrédients indispensables au football que l’Espagne et l’Argentine, les deux finalistes de cette édition de la Coupe du monde, ont démontré posséder plus que toute autre équipe. Dans la leçon de jeu collectif administrée par la sélection de Luis de la Fuente à la France, la « garra », cette combativité indispensable pour repousser les assauts de plus en plus désespérés de Mbappé et de ses coéquipiers, a été au rendez-vous dès que nécessaire. De même, le groupe de Lionel Scaloni a fait de sa capacité à toujours rebondir, quelles que soient les circonstances, et de sa révolte contre l’idée même de la défaite ses principaux atouts, offrant des moments de spectacle pur, avec des remontées spectaculaires et des victoires in extremis.