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L’Espagne conforte sa première place au classement mondial féminin de la FIFA, tandis que le Malawi réalise une remontée historique de 49 places
- AFP
L’Espagne domine le classement mondial
Dans la dernière mise à jour du classement FIFA, l’Espagne a conforté sa place de numéro un mondial. La sélection espagnole a disputé deux matches à l’extérieur contre les États-Unis lors de la récente trêve internationale, remportant une victoire cruciale avant de concéder un nul au terme d’une rencontre disputée.
Ces résultats ont permis à l’Espagne de porter son avance en tête du classement à près de 80 points sur les États-Unis, toujours deuxièmes. L’Allemagne occupe confortablement la troisième place après avoir remporté deux matches amicaux à domicile, réduisant ainsi l’écart avec le duo de tête.
Le Danemark assure son retour dans le top 10
Plus bas au classement, le Danemark a retrouvé le top 10 mondial pour la première fois depuis août 2010. La sélection scandinave a gagné deux places pour se hisser au 10e rang après avoir décroché une victoire et un match nul lors de ses rencontres à l’extérieur face au Canada.
Conséquence de cette progression, les Pays-Bas et la Corée du Nord ont chacun reculé d’une place, aux 11e et 12e rangs respectivement. L’Angleterre occupe actuellement la quatrième place, tandis que le Japon et la France se trouvent aux cinquième et sixième rangs de ce haut de classement très disputé.
Le Malawi réalise une progression historique au classement
Le Malawi signe la progression la plus spectaculaire du dernier classement, avec un bond sans précédent de 49 places pour atteindre le 104e rang mondial. L’équipe du Malawi a engrangé un total record de 158,44 points grâce à son remarquable parcours jusqu’en finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine de la CAF.
Le Malawi s’est également qualifié pour la première fois de son histoire pour la Coupe du monde féminine de la FIFA et a remporté plusieurs victoires lors de ses matches préliminaires olympiques. À l’inverse, l’Égypte enregistre la plus forte chute du classement, reculant de 14 places au 113e rang après avoir perdu ses trois matches de groupe lors du tournoi continental.
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Dans la perspective de la prochaine mise à jour
Alors que les sélections nationales poursuivent leur préparation pour la prochaine Coupe du monde féminine de la FIFA, la hiérarchie mondiale pourrait encore évoluer. La prochaine mise à jour officielle du classement mondial sera publiée le 7 décembre, ce qui laisse peu de temps aux sélections pour améliorer leur position avant la fin de l’année.
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