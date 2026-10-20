Dans la dernière mise à jour du classement FIFA, l’Espagne a conforté sa place de numéro un mondial. La sélection espagnole a disputé deux matches à l’extérieur contre les États-Unis lors de la récente trêve internationale, remportant une victoire cruciale avant de concéder un nul au terme d’une rencontre disputée.

Ces résultats ont permis à l’Espagne de porter son avance en tête du classement à près de 80 points sur les États-Unis, toujours deuxièmes. L’Allemagne occupe confortablement la troisième place après avoir remporté deux matches amicaux à domicile, réduisant ainsi l’écart avec le duo de tête.