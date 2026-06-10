Les relations entre la Fédération espagnole et le FC Barcelone sont parfois tendues pendant les trêves internationales, mais Karanka a rapidement écarté toute idée de conflit. Depuis le camp d’entraînement de l’équipe à la Baylor School, il a souligné que les deux parties restent en contact permanent au sujet de la rééducation de Yamal. La star espagnole, blessée aux ischio-jambiers de la jambe gauche fin avril lors d’un match de Liga contre le Celta, poursuit donc sa convalescence.

« Nous déterminerons ensemble le meilleur moment pour son retour », a expliqué Karanka à la presse. « Ma relation avec Bojan et [le directeur sportif] Deco, même si je n’ai pas joué avec eux, est excellente depuis le début. La transparence est essentielle : nous travaillons main dans la main avec le staff médical du Barça pour décider du moment idéal. »