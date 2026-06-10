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L'Espagne bide le « moment idéal » pour le retour de Lamine Yamal, tandis que le directeur rassure Barcelone sur la situation de sa jeune star blessée
La Fédération royale espagnole de football (RFEF) et le FC Barcelone annoncent un accord de coopération.
Les relations entre la Fédération espagnole et le FC Barcelone sont parfois tendues pendant les trêves internationales, mais Karanka a rapidement écarté toute idée de conflit. Depuis le camp d’entraînement de l’équipe à la Baylor School, il a souligné que les deux parties restent en contact permanent au sujet de la rééducation de Yamal. La star espagnole, blessée aux ischio-jambiers de la jambe gauche fin avril lors d’un match de Liga contre le Celta, poursuit donc sa convalescence.
« Nous déterminerons ensemble le meilleur moment pour son retour », a expliqué Karanka à la presse. « Ma relation avec Bojan et [le directeur sportif] Deco, même si je n’ai pas joué avec eux, est excellente depuis le début. La transparence est essentielle : nous travaillons main dans la main avec le staff médical du Barça pour décider du moment idéal. »
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Aucune date n’a encore été fixée pour le retour de Yamal.
Alors que l'Espagne s'apprête à entamer sa campagne en Coupe du monde dans le groupe H aux côtés du Cap-Vert, de l'Uruguay et de l'Arabie saoudite – avec un premier match contre le Cap-Vert le 15 juin –, les spéculations vont bon train quant à la disponibilité de l'ailier. Alors que des rumeurs laissaient entendre qu'un accord avait été conclu pour que l'ailier revienne spécialement pour le troisième match de la phase de groupes, Karanka a refusé de s'engager sur un calendrier rigide. La priorité reste une reprise progressive garantissant la santé à long terme du joueur plutôt que le respect d’une date butoir.
Le directeur technique n’a pas tarit d’éloges sur l’impact du jeune joueur, tant sur le plan sportif qu’humain. « Il dégage une joie innée en dehors du terrain », a noté Karanka. « Il la transmet, et sur le terrain, il possède cette fraîcheur et cette qualité qui lui permettront de marquer une époque. »
Gérer les problèmes de blessures au sein de l'équipe
Déterminée à mener une campagne ambitieuse et à effacer les souvenirs amers de ses récentes Coupes du monde – où elle a été éliminée dès la phase de groupes en 2014, puis successivement en huitièmes de finale en 2018 et 2022 après son triomphe de 2010 –, l’Espagne ne prend aucun risque avec son effectif. Par conséquent, Yamal n’est pas la seule source d’inquiétude physique pour l’équipe de Luis de la Fuente, Nico Williams et Victor Muñoz étant également suivis de près par le staff médical. Karanka a précisé que la décision finale concernant leur participation serait prise conjointement par le staff technique et les médecins, afin de ne prendre aucun risque inutile pendant la phase de groupes.
« C’est l’un des points forts de l’équipe, le travail des services médicaux et du staff technique. Il s’agit d’évaluer précisément l’état de chaque joueur », a expliqué Karanka. « C’est Luis qui tranchera en concertation avec les médecins. La récupération se passe bien pour les trois joueurs, et Luis décidera avec les médecins de la meilleure option. C’est le moment pour les médecins et pour Luis. »
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L’Espagne, favorite de la Coupe du monde
Après son triomphe au Championnat d’Europe, l’Espagne aborde le tournoi comme l’un des principaux favoris pour remporter le trophée. Cependant, Karanka préfère voir ces attentes comme une opportunité plutôt que comme une pression écrasante, soulignant le travail de fond mené depuis des années au sein de la fédération.
« Gagner n’est pas une obligation, c’est un rêve que nous caressons tous. Ce statut est le fruit du travail remarquable accompli par la Fédération depuis de nombreuses années », a-t-il déclaré. Et d’ajouter : « Nous le vivons naturellement. Quand tout le monde vous désigne comme favori, c’est que vous avez bien travaillé. Mais nous savons qu’il y a d’autres prétendants au titre mondial. »