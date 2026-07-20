Grâce à son sacre en finale de la Coupe du monde, la « Roja » a dépassé le précédent record de l’Italie, qui comptait 37 matchs sans défaite entre 2018 et 2021. Cette série a commencé après un revers en amical contre la Colombie début 2024 et a été ponctuée par l’Euro 2024 puis par le sacre mondial. La défaite en finale de Ligue des Nations face au Portugal aux tirs au but, non prise en compte dans le décompte officiel, n’y a rien changé.

Cette finale a aussi mis en lumière la solidité défensive de la Roja : le gardien Unai Simón et ses partenaires ont préservé leur cage inviolée pour la septième fois du tournoi, devenant ainsi la première nation à remporter une Coupe du monde en encaissant seulement un but.