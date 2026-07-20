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L'Espagne bat le record historique d'invincibilité en sélection après avoir dominé l'Argentine en finale de la Coupe du monde 2026
L'Espagne a établi un nouveau record d'invincibilité
Grâce à son sacre en finale de la Coupe du monde, la « Roja » a dépassé le précédent record de l’Italie, qui comptait 37 matchs sans défaite entre 2018 et 2021. Cette série a commencé après un revers en amical contre la Colombie début 2024 et a été ponctuée par l’Euro 2024 puis par le sacre mondial. La défaite en finale de Ligue des Nations face au Portugal aux tirs au but, non prise en compte dans le décompte officiel, n’y a rien changé.
Cette finale a aussi mis en lumière la solidité défensive de la Roja : le gardien Unai Simón et ses partenaires ont préservé leur cage inviolée pour la septième fois du tournoi, devenant ainsi la première nation à remporter une Coupe du monde en encaissant seulement un but.
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De la Fuente a salué la discipline de l'équipe d'Espagne.
Après la finale, De la Fuente a salué la discipline tactique de son équipe et la manière dont elle a contenu le capitaine argentin Lionel Messi. « Nous avons réussi à le tenir à distance grâce à notre possession de balle. Nous nous en sommes vraiment très bien sortis, le travail de l'équipe a été sublime », a-t-il déclaré.
Le sélectionneur espagnol a également estimé que son équipe méritait cette victoire après un tournoi impressionnant. « Nous avons fait une superbe Coupe du monde et nous avons tiré des leçons de chaque match. Nous avons été supérieurs en finale, c’est dommage de ne pas avoir remporté le titre plus tôt, mais ce n’est jamais facile de disputer des matchs comme celui-ci. Gagner au prix de sacrifices, c’est toujours ce qu’il y a de mieux. »
La force collective de l'Espagne est la clé de son succès.
Le triomphe de l'Espagne couronne une période remarquable sous la houlette de De la Fuente, qui a toujours privilégié le collectif plutôt que les stars individuelles. Si des joueurs tels que Lamine Yamal et Rodri ont souvent été sous les feux des projecteurs, l'entraîneur estime que la discipline et l'engagement de l'équipe ont été les clés de leur succès. Il a adressé des éloges particuliers à son effectif après avoir soulevé le trophée.
« J'ai des joueurs formidables, brillants, les meilleurs du monde. Ils donnent l'impression que tout est facile et, en plus de cela, ils travaillent toujours avec un dévouement sans faille », a-t-il ajouté. « Nous avions la meilleure équipe, pas seulement la meilleure équipe nationale, nous avons bénéficié d'une grande attention et je suis très fier de mes joueurs. »
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L'Espagne entend capitaliser sur cet exploit historique.
L'Espagne détient désormais à la fois le titre de championne d'Europe et celui de championne du monde, soulignant ainsi son retour au sommet du football international. Grâce à un mélange de leaders expérimentés et de jeunes talents prometteurs, l'équipe de De la Fuente cherchera à prolonger sa série record d'invincibilité et à tirer parti d'une période qui lui a déjà valu des succès soutenus.
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