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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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L’Espagne a donné une leçon de football à la France, établissant au passage un nouveau record : victoire 2-0, sans trembler, et qualification pour la finale de la Coupe du monde, où elle affrontera l’Argentine ou l’Angleterre

France vs Espagne
France
Espagne
Coupe du monde

Suivez en direct avec nous la demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Coupe du monde 2026


France-Espagne 0-2

Buteurs : 22' (pen.) Oyarzabal (E), 58' Pedro Porro (E).



Une véritable leçon de football. La Coupe du monde 2026 a offert sa première demi-finale de très haut niveau : à 21 h, à l’AT&T Stadium d’Arlington (Texas), l’Espagne de Luis de la Fuentea dominé la France de Didier Deschamps 2-0. Oyarzabal aouvert le score sur penalty,inscrivant son cinquième but dans l’épreuve et son trentième en sélection, avant que Pedro Porro ne double la mise. Les Ibériques se qualifient ainsi pour la finale, programmée dimanche 19 au MetLife Stadium d’East Rutherford, à New York,face à l’Argentine ou à l’Angleterre, qui s’affronteront demain soir, avec l’opportunité de devenir pour la deuxième fois championne du monde, seize ans après.


Les Bleus de Didier Deschamps, auteurs de six succès de rang dans la compétition et toujours inviolés en phase à élimination directe, les Bleus quittent la compétition et manquent leur troisième finale consécutive ainsi que leur troisième étoile, tandis que Kylian Mbappé, auteur de 8 buts en six matchs (comme Lionel Messi) et de 20 réalisations en Coupe du monde (une de moins que l’Argentin au classement historique), voit son compteur stoppé net.


Championne d’Europe en titre, la Roja confirme son irréprochable solidité dans les grands rendez-vous : après un match nul surprise contre le Cap-Vert en phase de poules, l’équipe de Luis de la Fuente a retrouvé son rythme, son assurance et un Lamine Yamal en grande forme.Les hommes de De la Fuente égalent déjà le record de 37 matchs sans défaite détenu par l’Italie de Roberto Mancini ; s’ils ne perdent pas en finale, ils le dépasseront.


Les deux nations se sont déjà croisées à des moments clés : l’Espagne avait éliminé la France 2-1 en demi-finale de l’Euro 2024 puis l’avait emporté 5-4 en finale de la Ligue des Nations 2025, mais en Coupe du monde leur dernier face-à-face remontait aux huitièmes de finale 2006, quand Zidane et ses coéquipiers s’étaient imposés 3-1. Cette fois, c’est l’heure de la revanche.





  • LES OBJECTIFS ET LES POINTS FORTS :



    81' – La France se montre dangereuse ! Laporte rate son timing, le ballon parvient à Doué qui tente de surprendre Unai Simon sorti de ses cages, mais le gardien de l'Athletic réalise une nouvelle fois un superbe arrêt.


    78' – L'Espagne frôle le troisième but ! Centre depuis la gauche, Ferran Torres devance tout le monde de la tête et manque de peu le cadre.


    67' – Mbappé, encore lui, se recentre depuis la gauche et déclenche une frappe, mais le ballon heurte Cucurella et file en corner.


    65' - Mbappé tente sa chance, s'échappe dans la surface à gauche mais tire sur l'extérieur du filet.


    60' – But refusé à Yamal ! L’ailier droit déborde Digne, s’infiltre et marque, mais l’arbitre signale un hors-jeu.


    58' – DEUXIÈME BUT DE L'ESPAGNE, PEDRO PORRO ! Une-deux splendide avec Olmo, centre en retrait et conclusion facile face à un Digne médusé : 2-0.


    52' - Oyarzabal tente sa chance : il reçoit le ballon à l'extérieur de la surface et enroule du gauche, mais le ballon passe au-dessus.


    45' – Rabiot échappe au deuxième jaune, et donc à l'exclusion : nouveau tacle tardif sur Fabian Ruiz, que l'arbitre tolère.


    42' – Superbe sortie d'Unai Simon sur une passe en profondeur de Rabiot pour Mbappé ; l'Espagnol l'empêche de conclure d'un cheveu.


    38' – L'Espagne continue de presser : une-deux somptueux entre Yamal et Olmo, le premier se détache dans la surface et centre, mais Upamecano intervient in extremis devant Oyarzabal.


    37' – Réaction immédiate de la Roja : Pedro Porro enroule sa volée du droit, mais le ballon passe au-dessus.


    36' – Contre-attaque française : Barcola s'écarte sur la gauche et cherche un angle de frappe, mais son ballon passe au-dessus.


    34' – Grosses soucis pour les Bleus ! Longue ouverture d'Unai Simon, Upamecano rate son intervention, Baena se présente seul face à Maignan mais est signalé hors-jeu.


    22' – L'ESPAGNE OUVRE LE SCORE, OYARZABAL ! L'attaquant de la Real Sociedad enroule sa frappe au-dessus de Maignan, impuissant : 1-0. C'est son cinquième but en Coupe du monde et le trentième sous le maillot rouge.


    20' – Penalty pour l'Espagne ! Tacle glissé dangereux de Digne sur Yamal dans la surface ; penalty indiscutable, même si l'Espagnol touche d'abord le ballon de l'avant-bras.


    9' – Carton jaune pour Rabiot, après un coup de pied à Olmo à la limite de la surface.

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  • LE BILAN DU MATCH :

    France-Espagne : 0-2

    Buteurs : 22^e (pen.) Oyarzabal (E), 58^e Pedro Porro (E)




    FRANCE (4-2-3-1) : Maignan ; Saliba (remplacé par Lacroix, 30^e), Koundé, Upamecano, Digne (remplacé par Théo Hernández, 72^e) ; Rabiot (remplacé par Koné, 46^e), Tchouaméni ; Dembélé, Olise (remplacé par Cherki, 72^e), Barcola (remplacé par Doué, 57^e) ; Mbappé. Sélectionneur : Deschamps


    ESPAGNE (4-2-3-1) : Unai Simon ; Pedro Porro (remplacé par Llorente, 84e), Laporte, Cubarsi, Cucurella ; Rodri, Fabián Ruiz (remplacé par Pedri, 78e) ; Lamine Yamal, Dani Olmo (Merino, 78e), Baena (Nico Williams, 84e) ; Oyarzabal (Ferran Torres, 74e). Sélectionneur : de la Fuente


    Avertissements : Rabiot (F), Cucurella (S), Mbappé (F).

    Exclus : -

    Passe décisive : Olmo (S)

    Arbitre : Barton (SAL)

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