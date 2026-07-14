L’Espagne a donné une leçon de football à la France, établissant au passage un nouveau record : victoire 2-0, sans trembler, et qualification pour la finale de la Coupe du monde, où elle affrontera l’Argentine ou l’Angleterre

Coupe du monde 2026





France-Espagne 0-2

Buteurs : 22' (pen.) Oyarzabal (E), 58' Pedro Porro (E).









Une véritable leçon de football. La Coupe du monde 2026 a offert sa première demi-finale de très haut niveau : à 21 h, à l’AT&T Stadium d’Arlington (Texas), l’Espagne de Luis de la Fuentea dominé la France de Didier Deschamps 2-0. Oyarzabal aouvert le score sur penalty,inscrivant son cinquième but dans l’épreuve et son trentième en sélection, avant que Pedro Porro ne double la mise. Les Ibériques se qualifient ainsi pour la finale, programmée dimanche 19 au MetLife Stadium d’East Rutherford, à New York,face à l’Argentine ou à l’Angleterre, qui s’affronteront demain soir, avec l’opportunité de devenir pour la deuxième fois championne du monde, seize ans après.





Les Bleus de Didier Deschamps, auteurs de six succès de rang dans la compétition et toujours inviolés en phase à élimination directe, les Bleus quittent la compétition et manquent leur troisième finale consécutive ainsi que leur troisième étoile, tandis que Kylian Mbappé, auteur de 8 buts en six matchs (comme Lionel Messi) et de 20 réalisations en Coupe du monde (une de moins que l’Argentin au classement historique), voit son compteur stoppé net.





Championne d’Europe en titre, la Roja confirme son irréprochable solidité dans les grands rendez-vous : après un match nul surprise contre le Cap-Vert en phase de poules, l’équipe de Luis de la Fuente a retrouvé son rythme, son assurance et un Lamine Yamal en grande forme.Les hommes de De la Fuente égalent déjà le record de 37 matchs sans défaite détenu par l’Italie de Roberto Mancini ; s’ils ne perdent pas en finale, ils le dépasseront.





Les deux nations se sont déjà croisées à des moments clés : l’Espagne avait éliminé la France 2-1 en demi-finale de l’Euro 2024 puis l’avait emporté 5-4 en finale de la Ligue des Nations 2025, mais en Coupe du monde leur dernier face-à-face remontait aux huitièmes de finale 2006, quand Zidane et ses coéquipiers s’étaient imposés 3-1. Cette fois, c’est l’heure de la revanche.















