Lorsque la Fédération brésilienne a officialisé l’arrivée d’Ancelotti, un optimisme quasi aveugle a gagné les observateurs : l’homme qui avait su gérer les stars du Real Madrid semblait capable de conduire la Seleção jusqu’au podium de la Coupe du monde 2026.
Mais l’élimination surprise en huitièmes de finale a révélé une réalité amère : le Brésil a misé sur la mauvaise personne, non pas par manque de compétence, mais en raison d’un conflit d’identités sur le plan idéologique et tactique.
La plus grande erreur de ce projet tenait au fossé gigantesque entre l’ADN du football brésilien et la philosophie d’Ancelotti.
Le Brésil a toujours pratiqué un football fondé sur la possession, l’innovation et un système offensif laissant aux joueurs la liberté de construire un jeu collectif spectaculaire.
À l’inverse, le style d’Ancelotti, forgé tout au long de sa carrière, repose sur un réalisme extrême, des transitions rapides et un « jeu direct », parfois proche d’un « chaos organisé », qui laisse le dénouement des matchs aux initiatives individuelles des stars, sans structure tactique offensive rigoureuse.
Ce contraste flagrant a privé la Seleção de toute identité au Mondial : elle n’a ni retrouvé la magie habituelle de la « samba », ni adopté le réalisme italien… L’équipe est apparue impuissante sur le plan tactique, enfermée dans un style direct qui ne correspondait ni à sa nature ni aux qualités de ses joueurs.
La CBF a payé cher son entêtement et son mépris de l’ADN brésilien, rappelant une fois de plus que l’accumulation de stars ne suffit pas pour bâtir une sélection compétitive. Contraindre les joueurs de la samba à danser au rythme du « football direct » s’est révélé être un arrêt de mort anticipé pour le projet mondialiste, contraignant Ancelotti à quitter son poste par la petite porte, au milieu d’une tempête de demandes de démission.