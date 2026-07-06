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AncelottiGetty Images
Abobakr El Mokadem

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L'erreur d'identité footballistique… Comment le pari historique du Brésil sur Ancelotti s'est-il transformé en « échec retentissant » ?

FEATURES
Brésil vs Norvège
Brésil
Norvège
Coupe du monde
C. Ancelotti
Neymar
Vinicius Junior
Real Madrid
Brésil
Norvège
É.-U.
Italie
Espagne

L’élimination face à la Norvège a mis en lumière les failles de l’ère Ancelotti.

 Le Brésil a été éliminé de la Coupe du monde 2026 dès les huitièmes de finale, victime d’une défaite surprenante 2-1 face à la Norvège.

Alors que les supporters brésiliens espéraient un retour aux sommets sous la houlette de l’entraîneur italien Carlo Ancelotti, ils doivent désormais digérer l’amertume d’une élimination qui paraît humiliante pour ce quintuple champion du monde.

Au vu du parcours des Auriverdes ces derniers mois et durant le tournoi, la question cruciale est désormais : le Brésil a-t-il choisi le bon entraîneur pour concrétiser son rêve de titre mondial ?

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Le coup d’envoi est donné… Une étape historique.


    En mai de l’année dernière, la Fédération brésilienne a officialisé l’arrivée de l’Italien Carlo Ancelotti à la tête de la Seleção, une décision historique.

    Ancelotti est ainsi devenu le premier sélectionneur étranger de l’histoire du Brésil, nation qui a toujours formé de grands noms du football et accompli des exploits majeurs.

    La CBF avait alors souligné que ce choix stratégique constituait un message fort adressé à la planète football : la Seleção entend bien reconquérir le trône mondial.

    La CBF a alors rappelé qu’Ancelotti était l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire, désormais à la tête de la meilleure sélection mondiale, ajoutant : « Ensemble, nous allons écrire un nouveau chapitre de la glorieuse histoire du football brésilien. »

    Cette nomination a reçu le soutien de plusieurs légendes brésiliennes, à l’image de Zé Roberto, convaincu que l’Italien peut transformer la mentalité du groupe, restaurer la fierté des supporters et conduire la Seleção vers un nouveau sacre mondial.

    Dunga a également exprimé sa confiance dans la philosophie de l’entraîneur italien et sa capacité à obtenir des résultats positifs, tandis que Zico l’a qualifié de « figure incontestable », soulignant qu’il aime le football brésilien et en comprend parfaitement les spécificités.

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    Qualification validée et renouvellement anticipé


    Ancelotti s'est rapidement intégré au Brésil, s'imprégnant de la culture locale : il a assisté au carnaval de Rio, tourné dans des publicités, appris le portugais et chante désormais l'hymne national comme n'importe quel Brésilien, autant d'éléments qui ont renforcé sa popularité.

    Son succès a renforcé l’optimisme ambiant, notamment grâce à ses bonnes relations avec plusieurs joueurs qu’il a déjà entraînés au Real Madrid, comme Vinícius, ou qu’il a suivis de près, à l’image de Raphinha, joueur du FC Barcelone.

    Lors des éliminatoires, il a dirigé la Seleção lors de quatre rencontres : deux victoires, un nul et une défaite, suffisant pour valider le billet pour la Coupe du monde.

    Lors de la préparation pour la Coupe du monde, la Seleção a disputé huit matchs amicaux aux performances irrégulières. Certaines sorties ont suscité l’inquiétude, voire la colère des supporters, à l’image de la défaite 3-2 face au Japon, du nul 1-1 contre la Tunisie et du revers 2-1 devant la France.

    Malgré ces résultats mitigés, la Fédération brésilienne a prolongé le contrat d’Ancelotti jusqu’en 2030, balayant les critiques formulées au cours de sa première année à la tête de la Seleção.

    Cette décision confirme que la Fédération brésilienne ne voit pas la Coupe du monde comme un aboutissement, mais comme une étape initiale d’un plan ambitieux destiné à ramener la Seleção au sommet du football mondial après plusieurs années de dérives techniques et administratives.

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    La Coupe du monde met en lumière les failles de l’ère Ancelotti.


    La sélection brésilienne a déçu lors de la Coupe du monde : elle a d’abord évité de justesse une défaite contre le Maroc, avant de dominer Haïti et l’Écosse, puis de se qualifier péniblement face au Japon au deuxième tour.

    Le véritable test a eu lieu contre la Norvège : les Brésiliens ont alors affiché un visage très fragile et ont quitté la compétition sous le coup d’une vive colère populaire.

    L’équipe a souffert d’une nette faiblesse offensive, malgré la présence de grands noms tels que Vinícius Júnior, la star du Real Madrid.

     Les matchs ont aussi mis en lumière une fragilité défensive inattendue, ce qui surprend d’autant plus que l’Italien Ancelotti est issu d’une école réputée pour sa solidité arrière.

    Au final, la Seleção n’a pas offert le jeu flamboyant qui forge sa légende, et Carlo Ancelotti assume logiquement l’entière responsabilité de cette sortie prématurée.

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  • Pourquoi Ancelotti a-t-il échoué avec le Brésil ?


    Lorsque la Fédération brésilienne a officialisé l’arrivée d’Ancelotti, un optimisme quasi aveugle a gagné les observateurs : l’homme qui avait su gérer les stars du Real Madrid semblait capable de conduire la Seleção jusqu’au podium de la Coupe du monde 2026.

    Mais l’élimination surprise en huitièmes de finale a révélé une réalité amère : le Brésil a misé sur la mauvaise personne, non pas par manque de compétence, mais en raison d’un conflit d’identités sur le plan idéologique et tactique.

    La plus grande erreur de ce projet tenait au fossé gigantesque entre l’ADN du football brésilien et la philosophie d’Ancelotti.

    Le Brésil a toujours pratiqué un football fondé sur la possession, l’innovation et un système offensif laissant aux joueurs la liberté de construire un jeu collectif spectaculaire.

     À l’inverse, le style d’Ancelotti, forgé tout au long de sa carrière, repose sur un réalisme extrême, des transitions rapides et un « jeu direct », parfois proche d’un « chaos organisé », qui laisse le dénouement des matchs aux initiatives individuelles des stars, sans structure tactique offensive rigoureuse.

    Ce contraste flagrant a privé la Seleção de toute identité au Mondial : elle n’a ni retrouvé la magie habituelle de la « samba », ni adopté le réalisme italien… L’équipe est apparue impuissante sur le plan tactique, enfermée dans un style direct qui ne correspondait ni à sa nature ni aux qualités de ses joueurs.

    La CBF a payé cher son entêtement et son mépris de l’ADN brésilien, rappelant une fois de plus que l’accumulation de stars ne suffit pas pour bâtir une sélection compétitive. Contraindre les joueurs de la samba à danser au rythme du « football direct » s’est révélé être un arrêt de mort anticipé pour le projet mondialiste, contraignant Ancelotti à quitter son poste par la petite porte, au milieu d’une tempête de demandes de démission.