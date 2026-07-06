



En mai de l’année dernière, la Fédération brésilienne a officialisé l’arrivée de l’Italien Carlo Ancelotti à la tête de la Seleção, une décision historique.

Ancelotti est ainsi devenu le premier sélectionneur étranger de l’histoire du Brésil, nation qui a toujours formé de grands noms du football et accompli des exploits majeurs.

La CBF avait alors souligné que ce choix stratégique constituait un message fort adressé à la planète football : la Seleção entend bien reconquérir le trône mondial.

La CBF a alors rappelé qu’Ancelotti était l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire, désormais à la tête de la meilleure sélection mondiale, ajoutant : « Ensemble, nous allons écrire un nouveau chapitre de la glorieuse histoire du football brésilien. »

Cette nomination a reçu le soutien de plusieurs légendes brésiliennes, à l’image de Zé Roberto, convaincu que l’Italien peut transformer la mentalité du groupe, restaurer la fierté des supporters et conduire la Seleção vers un nouveau sacre mondial.

Dunga a également exprimé sa confiance dans la philosophie de l’entraîneur italien et sa capacité à obtenir des résultats positifs, tandis que Zico l’a qualifié de « figure incontestable », soulignant qu’il aime le football brésilien et en comprend parfaitement les spécificités.