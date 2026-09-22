Le fait d’avoir une figure emblématique comme Zidane pour superviser les exercices n’a guère intimidé Lacroix lors de leur première séance ensemble. Le joueur de 26 ans a plutôt considéré ce moment comme un immense privilège dans sa jeune carrière internationale.

Balayant les suggestions d’une quelconque appréhension à l’idée de travailler sous les ordres de Zidane à Clairefontaine, Lacroix a insisté : « Aucune pression. C’est simplement une immense fierté de partager le terrain avec lui. »

Revenant sur leurs premiers échanges collectifs lors des exercices techniques, le défenseur a ajouté : « Nous avons pu parler avec lui, tous ensemble, en groupe, donc c’était cool. »