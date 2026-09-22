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L’ère Zinedine Zidane commence alors que Maxence Lacroix révèle son immense « fierté » de travailler avec la légende de l’équipe de France à Clairefontaine
L’entraînement commence sous la direction d’une légende
L’ère Zidane à la tête de la France a officiellement débuté avec une première séance d’entraînement à Clairefontaine avant l’entrée en lice des Bleus en Ligue des nations de l’UEFA face à la Turquie. Seuls 12 des 23 joueurs convoqués ont participé à ce premier entraînement au centre national du football des Bleus. Le défenseur central de Chelsea Lacroix, qui compte sept sélections depuis ses débuts chez les A aux États-Unis en mars 2026, a savouré l’occasion de recevoir les consignes du technicien nouvellement nommé.
- ABACAPRESS
Un défenseur écarte la pression au sein du camp
Le fait d’avoir une figure emblématique comme Zidane pour superviser les exercices n’a guère intimidé Lacroix lors de leur première séance ensemble. Le joueur de 26 ans a plutôt considéré ce moment comme un immense privilège dans sa jeune carrière internationale.
Balayant les suggestions d’une quelconque appréhension à l’idée de travailler sous les ordres de Zidane à Clairefontaine, Lacroix a insisté : « Aucune pression. C’est simplement une immense fierté de partager le terrain avec lui. »
Revenant sur leurs premiers échanges collectifs lors des exercices techniques, le défenseur a ajouté : « Nous avons pu parler avec lui, tous ensemble, en groupe, donc c’était cool. »
L’évolution tactique s’accélère
Un stage intensif de trois semaines offre à Zidane un temps précieux pour imprimer sa philosophie tactique en tant que successeur de Didier Deschamps. La séance d’ouverture a été largement axée sur le travail avec ballon, l’ancien milieu de terrain légendaire prenant part aux exercices pour montrer que sa qualité technique reste parfaitement intacte. Une atmosphère détendue mais studieuse à Clairefontaine aide déjà le groupe à s’adapter sans accroc à cette nouvelle ère internationale.
- ABACAPRESS
Des obstacles en Ligue des nations à venir
Les Bleus s’engagent dans une série exigeante de quatre matches, avec un déplacement en Turquie le 25 septembre avant d’affronter la Belgique et l’Italie entre le 28 septembre et le 5 octobre 2026. Ce calendrier chargé mettra à l’épreuve la profondeur défensive de la France et offre à Lacroix une audition idéale pour décrocher une place de titulaire régulière. Réaliser de solides performances tout au long de cette fenêtre automnale reste impératif pour permettre à Zidane de réussir des débuts autoritaires sur le banc.
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