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L’ère Todd Boehly touche presque à sa fin ! Les copropriétaires de Chelsea vont vendre leurs parts alors que Behdad Eghbali et Clearlake Capital avancent pour prendre le contrôle total
Clearlake se rapproche d’un rachat total
Boehly et Mark Walter seraient sur le point d’encaisser à Chelsea. Les discussions se sont accélérées ces dernières semaines, les actionnaires majoritaires de Clearlake Capital étant sur le point de racheter les parts minoritaires du duo américain, .
Clearlake, dirigé par Behdad Eghbali et Jose E. Feliciano, détient actuellement 61,5 % de Chelsea. Les 38,5 % restants sont répartis à parts égales entre Boehly, Walter et le milliardaire suisse Hansjorg Wyss. En cas de succès, ce rachat interne donnerait à la société d’investissement une autorité presque totale sur le club de l’ouest de Londres.
Le consortium BlueCo a racheté Chelsea à Roman Abramovich en mai 2022 pour 2,5 milliards de livres sterling, en promettant un investissement supplémentaire de 1,75 milliard de livres sterling. Cependant, des tensions en coulisses ont grandi, Boehly et Eghbali se seraient notamment opposés au sujet de la direction sportive du club et d’un éventuel réaménagement de Stamford Bridge.
- Nicolo Campo
Walter confirme un plan de sortie rentable
Alors que de précédentes négociations auraient achoppé sur les valorisations, Walter s’apprête désormais à réaliser un bénéfice sur son investissement initial. Un porte-parole du sexagénaire a confirmé à Bloomberg qu’un accord se rapproche.
« Cette transaction potentielle valorise la participation de Mark Walter dans Chelsea Football Club au-dessus de son investissement initial et constitue un autre investissement réussi pour lui dans le sport », a déclaré le porte-parole. « Après cette sortie, M. Walter a l’intention de réaliser de futurs investissements liés au sport. »
Le représentant a également précisé que l’homme d’affaires américain n’était pas la force motrice derrière la vente imminente. « Walter n’a pas initié la transaction proposée pour vendre sa participation, qui est en préparation depuis un certain temps », conclut le communiqué.
La fracture entre les propriétaires atteint son point de rupture
Boehly a été le visage initial du rachat de 2022 et occupe le poste de président du club. Cependant, Eghbali est devenu la figure la plus impliquée au sein de la direction, échangeant fréquemment avec les directeurs sportifs et assistant aux matches, à domicile comme à l’extérieur.
Des rumeurs de guerre civile entre les copropriétaires circulent depuis deux ans. Une clause de gouvernance préalablement convenue devait déjà retirer la présidence à Boehly en mai prochain au profit d’un représentant de Clearlake, mais cette vente imminente coupera totalement ses liens avec Stamford Bridge.
On ne sait pas encore si Wyss se joindra à Boehly et Walter pour vendre ses parts. Pour Walter, cette décision s’inscrit dans un retrait plus large du sport, lui qui a récemment accepté de vendre sa participation dans les Los Angeles Lakers.
- Getty Images Sport
Alonso cherche de la stabilité face à Hull City
Loin du tumulte en coulisses, l’entraîneur principal Xabi Alonso espérera de la stabilité sur le terrain. Chelsea a réalisé un début de saison prometteur en Premier League, occupant la quatrième place après avoir remporté deux de ses trois premiers matches, tandis qu’une spectaculaire victoire 6-3 contre Leeds en Carabao Cup a mis en lumière sa nouvelle attaque.
Chelsea affrontera ensuite le promu Hull City. Après avoir dépensé 349 millions de livres sterling cet été pour remodeler l’effectif, Alonso doit s’assurer que son équipe reste concentrée sur les résultats à obtenir plutôt que sur le changement de propriétaire imminent au-dessus d’elle.
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