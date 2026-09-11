Boehly et Mark Walter seraient sur le point d’encaisser à Chelsea. Les discussions se sont accélérées ces dernières semaines, les actionnaires majoritaires de Clearlake Capital étant sur le point de racheter les parts minoritaires du duo américain, .

Clearlake, dirigé par Behdad Eghbali et Jose E. Feliciano, détient actuellement 61,5 % de Chelsea. Les 38,5 % restants sont répartis à parts égales entre Boehly, Walter et le milliardaire suisse Hansjorg Wyss. En cas de succès, ce rachat interne donnerait à la société d’investissement une autorité presque totale sur le club de l’ouest de Londres.

Le consortium BlueCo a racheté Chelsea à Roman Abramovich en mai 2022 pour 2,5 milliards de livres sterling, en promettant un investissement supplémentaire de 1,75 milliard de livres sterling. Cependant, des tensions en coulisses ont grandi, Boehly et Eghbali se seraient notamment opposés au sujet de la direction sportive du club et d’un éventuel réaménagement de Stamford Bridge.



