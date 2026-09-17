Clearlake Capital a officiellement pris le contrôle total de Chelsea. La société de capital-investissement, menée par Behdad Eghbali et Jose E. Feliciano, a racheté les parts de 12,83 % précédemment détenues par Boehly et Walter. L’investisseur suisse Hansjorg Wyss conservera sa part existante de 12,83 % et restera un partenaire clé dans le groupe de propriétaires remanié.

Cette opération valorise le club de Stamford Bridge à environ 5 milliards de livres sterling (6,7 milliards de dollars), dette comprise. Selon le Financial Times, Boehly et Walter empocheront à eux deux 950 millions de livres sterling (1,3 milliard de dollars) grâce à la vente. Cela marque un spectaculaire changement de pouvoir seulement quatre ans après que le consortium initial a acheté le club pour 2,5 milliards de livres sterling (3,3 milliards de dollars), après le départ sous sanctions de Roman Abramovich.

Boehly quittera immédiatement son poste de président du club. Chelsea a toutefois insisté sur le fait que les opérations quotidiennes, la stratégie à long terme et les structures de direction actuelles resteront totalement inchangées pendant la transition.











