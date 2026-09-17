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L’ère Todd Boehly est terminée ! Chelsea confirme que les copropriétaires vendent leurs parts alors que Clearlake Capital prend le contrôle total de Stamford Bridge
Clearlake acquiert les parts restantes pour prendre le contrôle total
Clearlake Capital a officiellement pris le contrôle total de Chelsea. La société de capital-investissement, menée par Behdad Eghbali et Jose E. Feliciano, a racheté les parts de 12,83 % précédemment détenues par Boehly et Walter. L’investisseur suisse Hansjorg Wyss conservera sa part existante de 12,83 % et restera un partenaire clé dans le groupe de propriétaires remanié.
Cette opération valorise le club de Stamford Bridge à environ 5 milliards de livres sterling (6,7 milliards de dollars), dette comprise. Selon le Financial Times, Boehly et Walter empocheront à eux deux 950 millions de livres sterling (1,3 milliard de dollars) grâce à la vente. Cela marque un spectaculaire changement de pouvoir seulement quatre ans après que le consortium initial a acheté le club pour 2,5 milliards de livres sterling (3,3 milliards de dollars), après le départ sous sanctions de Roman Abramovich.
Boehly quittera immédiatement son poste de président du club. Chelsea a toutefois insisté sur le fait que les opérations quotidiennes, la stratégie à long terme et les structures de direction actuelles resteront totalement inchangées pendant la transition.
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Boehly soutient la nouvelle structure de propriété dans son message d’adieu
Boehly a exprimé une immense fierté concernant son mandat et a remercié l’ensemble de la communauté du football pour son soutien. « Ce fut un honneur de servir en tant que président de Chelsea Football Club », a déclaré l’homme d’affaires américain au site officiel du club. « Je tiens à remercier les nombreuses personnes qui ont contribué à assurer un avenir radieux au club, notamment la Premier League anglaise, les entraîneurs et les joueurs, la talentueuse direction et le personnel de Chelsea, ainsi que les légions de supporters dévoués. »
Malgré les nombreuses informations faisant état d’un conseil d’administration divisé, Boehly a publiquement soutenu la nouvelle direction prise par le club. « J’ai accordé une grande valeur à mon partenariat avec Clearlake et le reste du groupe de propriétaires, ainsi qu’aux décisions collectives et aux investissements que nous avons réalisés pour soutenir le succès immédiat et à long terme du club », a-t-il ajouté. « Je suis convaincu que Chelsea est bien placé pour continuer à réussir sous la direction de Clearlake. »
Les cofondateurs de Clearlake, Eghbali et Feliciano, ont partagé ce sentiment, saluant les contributions du président sortant depuis le rachat de 2022. Le duo a décrit Boehly comme un partenaire important qui fera « toujours partie de l’histoire de Chelsea », tout en réaffirmant son propre engagement à développer les infrastructures sportives du club et son effectif. Dans le même temps, Chelsea a publié un communiqué officiel saluant « l’engagement sans faille » de Boehly pour faire en sorte que les supporters restent au cœur de l’identité du club.
Les tensions au sein de la direction prennent fin avec le départ de Walter au milieu d’une enquête
Ce remaniement au sein de la direction fait suite à des mois de tensions signalées en coulisses à Stamford Bridge. Les relations entre Clearlake et Boehly s’étaient progressivement détériorées, des informations indiquant que les deux parties avaient activement exploré des options pour racheter la participation de l’autre tout au long de l’année 2024. Clearlake, qui détenait déjà une participation majoritaire écrasante de 61,5 %, a finalement remporté cette lutte de pouvoir interne.
Le départ de Walter ajoute une dimension supplémentaire d’intrigue à cette restructuration soudaine. L’homme d’affaires américain fait actuellement l’objet d’une enquête fédérale concernant ses compagnies d’assurance. Le mois dernier encore, il a brutalement vendu sa participation dans les Los Angeles Lakers à Joshua Kushner et Bob Iger, sur la base d’une valorisation de 12,5 milliards de dollars, seulement 14 mois après avoir acquis la franchise NBA. Il reste toutefois propriétaire des Los Angeles Dodgers.
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Alonso chargé de maintenir la poussée européenne de Chelsea
Chelsea doit désormais gérer cette importante transition dans sa direction sans la laisser freiner ses progrès sur le terrain. L'entraîneur Xabi Alonso a conduit Chelsea à la sixième place du classement de Premier League dans les premières semaines de la saison, et il sera crucial de maintenir cet élan.
Avec la promesse de Clearlake d'assurer une stabilité totale au sein des départements sportif et médical, l'attention se portera rapidement de nouveau sur les compétitions nationales. L'effectif d'Alonso cherchera à se rapprocher des places qualificatives pour la Ligue des champions, à l'abri des changements financiers et organisationnels qui se produisent au-dessus de lui.
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