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Christian Pulisic GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

L'ère du « golden boy » de Christian Pulisic est révolue : il va désormais devoir se battre pour laisser sa marque au sein de l'équipe nationale américaine

Analysis
États-Unis
C. Pulisic
FEATURES
États-Unis vs Belgique
Belgique
Coupe du monde

Cette semaine, l’ailier est sous le feu des critiques. Après tant d’années d’éclats, sa réputation, du moins, est désormais remise en question.

Il y avait quelque chose d’inévitable dans ce moment où Christian Pulisic a quitté le terrain en boitant. À cet instant, la rencontre était sans doute terminée. La Belgique menait 3-1 et, après une brève période où elle avait repris l’ascendant, l’équipe nationale masculine américaine n’avait plus vraiment aucun espoir de revenir au score. Son élimination de la Coupe du monde était pratiquement confirmée.

Mais ce n’était pas la seule issue écrite d’avance. En s’asseyant sur le banc, la tête entre les mains, manifestement rongé par la douleur physique et mentale, la plus grande star de l’équipe nationale masculine des États-Unis a vu son héritage se transformer. Désormais, le récit qui l’entoure ne sera plus jamais le même. Pendant des années, chaque action de Pulisic incarnait l’espoir. En quittant la pelouse, il a laissé derrière lui cette narrative, inéluctablement.

Dans les heures qui ont suivi l’élimination des États-Unis face à la Belgique, Pulisic a concentré la frustration des observateurs. « Il est fragile », ont assené les commentateurs, tant sur le plan mental que physique. D’autres ont pointé la déception suscitée par ses performances et sa réaction. S’y sont ajoutées des voix jusqu’alors muettes, soudain autorisées à juger l’ensemble de sa carrière sur la base d’une seule très, très, très mauvaise soirée.

Peu importe, dans l’ensemble, qu’elles aient raison ou non. Dans le football, la perception vaut réalité, et celle qui colle désormais à Pulisic s’est radicalement transformée. Il n’est plus seulement le symbole de l’espoir, le visage d’une nouvelle ère ou le LeBron James du ballon rond. Il doit désormais affronter un niveau de critique et de surveillance qu’il n’avait jamais connu. À tort ou à raison, beaucoup d’observateurs extérieurs le voient déjà comme une déception.

Qu’il soit ou non justifié, le prochain chapitre de sa carrière se jouera sur sa capacité à répondre à ces nouvelles perceptions et à naviguer ce passage du statut d’enfant chéri de l’USMNT à une réalité bien plus complexe. Pulisic a toujours été un joueur difficile à cerner ; il est donc logique que les débats sur sa place dans le football soient désormais tout aussi complexes.

Cette évolution exige une analyse nuancée que les commentaires publics ont jusqu’ici rarement offerte. Pour Pulisic comme pour ses supporters, l’après-élimination de la Coupe du monde est une période émotionnelle, et ces sentiments ont dominé le débat depuis.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une Coupe du monde décevante

    La prestation de Pulisic lors de la Coupe du monde a été décevante. Pas besoin d’un commentateur ou d’un journaliste pour vous le dire, puisque c’est lui-même qui l’a reconnu.

    « C’est décevant », a-t-il reconnu après la rencontre. « Je n’ai pas vraiment eu les occasions que j’espérais pour aider l’équipe à passer à l’étape suivante et à battre une très bonne équipe. Je suis donc déçu de moi-même, bien sûr, mais je vais essayer de rester positif. »

    « Nous voulons être capables d’aller rivaliser avec les meilleurs du monde », a-t-il ajouté, « et il nous reste encore cette prochaine étape à franchir, mais nous en sommes proches. »

    L’été avait pourtant bien commencé. Après un début d’année 2026 marqué par une certaine disette offensive, Pulisic avait retrouvé des couleurs en inscrivant un but contre le Sénégal juste avant le tournoi. Lors du match d’ouverture face au Paraguay, il avait été excellent, délivrant une passe décisive et participant activement à un autre but en seulement 45 minutes.

    C’est alors qu’une blessure est survenue : touché au mollet, il a dû quitter ses partenaires à la mi-temps de la rencontre face au Paraguay. Il a ensuite manqué la victoire contre l’Australie avant de faire une brève apparition contre la Turquie lors du dernier match de la phase de groupes. Il a ensuite disputé l’intégralité des 90 minutes contre la Bosnie-Herzégovine, passant une grande partie de la seconde mi-temps isolé en pointe après que l’équipe nationale américaine se soit retrouvée réduite à 10 joueurs.

    Il abordait donc le match contre la Belgique sans avoir encore trouvé le chemin des filets et avec une seule passe décisive à son actif. Lors de cette rencontre, cependant, il a livré l’une de ses pires performances. Pulisic a perdu le ballon à 11 reprises, un chiffre qui a fait parler de lui, soit plus que n’importe quel autre joueur sur le terrain. Malgré tous ses efforts pour faire bouger les choses, rien ne semblait fonctionner.

    Alors que l’équipe sombrait, il a dû quitter ses partenaires sur blessure. Les réseaux sociaux l’ont alors critiqué pour un supposé abandon, image réductrice qui, malgré l’inexactitude des faits, risque de persister.

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    Le débat sur les blessures

    Les critiques à l'encontre de Pulisic pour son forfait sur blessure n'ont pas manqué. Une partie de ces critiques portait sur son parcours. En se blessant lors du match contre la Belgique, Pulisic a dû déclarer forfait pour trois des sept rencontres de Coupe du monde auxquelles il a participé, tandis qu'il en avait déjà manqué une autre en raison d'une de ces blessures.

    Mais une partie du débat portait aussi sur son état d’esprit. C’est là qu’est intervenu l’ancienne star de l’équipe nationale américaine, Landon Donovan.

    « D’après certains rapports, il aurait demandé à sortir. Je ne peux pas le confirmer, donc je ne sais pas si c’est vrai », a déclaré Donovan aux côtés de Tim Howard dans le podcast Unfiltered Soccer. « Mais le fait est qu’il a quitté un match à élimination directe de la Coupe du monde, joué à domicile, alors qu’il pouvait encore courir. Je te le dis, Tim, et tu le sais parce que tu as joué avec moi : il aurait fallu me traîner hors du terrain, et j’aurais mis mon poing dans la figure du médecin en lui disant : “Tu ne me fais pas sortir du terrain, mets-moi tout ce qu’il faut, et je reste sur le terrain.” »

    Donovan a ajouté : « Je n’arrivais pas à croire qu’il ne soit pas resté sur le terrain. Mais bon, si on se réveille demain et qu’il s’est cassé la jambe… peu importe, ça ne me dérange pas du tout. »

    Pulisic n’a pas cassé sa jambe, mais la blessure s’est révélée suffisamment sérieuse pour qu’il soit évacué sur une civière. Jeudi, la Fédération américaine de football a confirmé qu’il souffrait d’une microfracture et d’une contusion osseuse du tibia et du péroné. Venu sur béquilles le même jour, il aurait été forfait pour le reste de la Coupe du monde en cas de qualification des États-Unis.

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    Le commentaire « repos »

    Néanmoins, la plupart des critiques ne visaient pas tant la blessure elle-même que la façon dont Pulisic l’a gérée. Après la rencontre, l’attaquant aurait déclaré qu’il avait désormais « le temps de se reposer », provoquant l’ire des réseaux sociaux et d’anciens joueurs.

    « On se repose quand on a fini sa carrière de footballeur », a écrit l’ancienne star de l’équipe nationale féminine américaine Carli Lloyd sur X. « Point barre. »

    Concrètement, même si le message de Pulisic tenait la route, le timing était mal choisi d’un point de vue relations publiques. Les émotions étaient vives et un sentiment de frustration régnait quant à la manière dont l’équipe masculine américaine avait été éliminée de la Coupe du monde. Pour les supporters submergés par ces émotions, entendre la star de l’équipe déclarer qu’il était prêt à se reposer a été un véritable coup de poing dans le ventre.

    L’extrait a toutefois été partiellement sorti de son contexte. Ému après la rencontre, notamment en raison de sa blessure, Pulisic a confié : « C’était dur. Ce tournoi, avec une blessure précédente puis celle-ci maintenant, oui, c’était dur. C’était difficile à gérer pour moi. »

    « Ça a été dur », a-t-il confié aux journalistes. « Ce tournoi, avec une blessure auparavant, puis une autre maintenant, oui, ça a été dur. Ça a été difficile. J’ai eu du mal à gérer ça. »

    Des polémiques antérieures n’arrangent rien : ayant fait l’impasse sur la Gold Cup l’été dernier pour se préserver en vue de ce Mondial, Pulisic n’a pas répondu aux attentes. Pire, ce repos ne l’a guère aidé physiquement, puisqu’il a manqué quatre des cinq matchs de l’équipe en raison de blessures.

    Au final, tout s’est retourné contre Pulisic, qui doit désormais composer avec l’évolution des discours à son sujet.

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  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Débats sur la personnalité

    Un aspect du débat autour de Pulisic n’a jamais changé : sa personnalité ne reflète pas son talent. Sur le terrain, il se distingue ; en dehors, ce n’est pas le cas. Discret et timide, il évite les projecteurs et supporte, tant bien que mal, la notoriété liée au football professionnel.

    Une telle réserve ne lui attire guère le bénéfice du doute. Dans les moments difficiles, son silence est parfois pris pour de la froideur ; après une défaite, sa timidité passe pour de l’apathie. Le public réclame un joueur capable d’extérioriser colère et rage, mais Pulisic ne répond pas à ce profil. Il reste en retrait, fidèle à lui-même.

    Faut-il y voir un défaut ? Non, simplement un trait de caractère, même si le grand public ne le perçoit pas toujours ainsi. Pulisic n’est d’ailleurs pas le premier footballeur confronté à ce type de critiques. Pendant des années, Lionel Messi a essuyé des reproches similaires de la part des Argentins, frustrés par son incapacité à répondre à leurs attentes. Si Pulisic n’est certes pas Messi, il partage avec lui une réserve publique qui, cet été, s’est à nouveau invitée dans le débat.

    Pourtant, cette attitude l’expose aux critiques, surtout de la part d’une vieille garde de légendes de l’équipe nationale américaine qui s’exprimaient haut et fort sur le terrain et sont encore plus virulentes aujourd’hui en tant que commentateurs.

    « C’est l’occasion d’aider et de changer ta vie pour toujours », a déclaré Donovan. « L’un des plus gros problèmes, j’en parle avec des gens de l’U.S. Soccer, j’en parle avec ses sponsors, j’en parle avec ses coéquipiers, j’en parle avec le staff et les entraîneurs, c’est que tout le monde en a marre de la façon dont les choses sont gérées autour de lui. »

    Donovan a ensuite précisé que, selon lui, le problème ne se limite pas à Pulisic lui-même, mais s’étend à son entourage.

    « Le problème, ce n’est pas tant lui que son entourage : ses agents, sa famille, ses parasites, ceux qui l’influencent », a-t-il expliqué. « Les gens en ont assez. Ils se comportent mal. Ils s’y prennent mal. Dès qu’on demande : “Peut-on faire une interview ?”, la réponse est toujours “non”. On entend sans cesse : “Non, vous ne pouvez pas vous approcher de lui.” Il ne dit même pas « bonjour » aux commentateurs qui couvrent tous les matchs, même quand ils passent à côté de lui. Tous les autres joueurs viennent serrer la main et dire « bonjour ».

    « Il y a cette impression qu’on ne peut pas l’approcher. En réalité, je ne pense pas que ça vienne de lui, mais des gens qui l’entourent. Ils doivent arrêter, et lui doit prendre ses responsabilités, leur parler et leur dire : “Écoutez les gars, ça ne m’aide pas.” »

    Cette situation, désormais sous le feu des critiques, impose à Pulisic et à son entourage de s’adapter.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La prochaine étape

    Depuis son arrivée sur le devant de la scène il y a dix ans, Pulisic était l’enfant chéri du football américain. Après cette Coupe du monde, la donne a changé. Les médias nationaux, et pas seulement les spécialistes du ballon rond, se sont acharnés sur lui pendant le tournoi, et il ne bénéficie plus du bénéfice du doute.

    Rien n’a été épargné : son jeu a fait l’objet de critiques justifiées et sa personnalité a même été remise en cause. La pertinence de ces attaques importe moins que leur simple existence. Pendant des années, Pulisic était en passe de devenir le plus grand joueur que l’équipe nationale américaine ait jamais connu ; aujourd’hui, on dit de lui qu’il a déçu. C’est un revirement brutal pour quelqu’un qui, pendant dix ans, a été à la fois une source d’inspiration et a lui-même été porté par l’enthousiasme.

    Pour l’instant, le récit de Pulisic reste à écrire. Âgé de seulement 27 ans, il lui reste plusieurs chapitres à honorer. L’épisode actuel, douloureux, pourrait bien s’avérer décisif. Seul Pulisic peut en atténuer la portée. Lui seul peut renverser la vapeur.

    Comment y parvenir ? La tâche est complexe. Après une période de repos, il retrouvera Milan et tentera de poursuivre sa trajectoire de pionnier en Europe. L’équipe nationale américaine retrouvera le terrain en septembre, en vue des échéances à venir. Le football, lui, continue d’avancer, même après une élimination en Coupe du monde.

    L’issue finale de sa carrière n’est donc pas gravée dans le marbre. L’atmosphère est plus sombre qu’avant, et à juste titre. Rebondir ne sera pas aisé. Il lui faudra reconquérir une opinion publique qui s’est brutalement retournée contre lui cette semaine. Cette Coupe du monde laissera une tache sur son héritage, mais Pulisic peut encore transformer cet épisode en tremplin.

    « Je veux être dans cette situation, donc je ne l’échangerais pour rien au monde », avait-il confié à GOAL avant la Coupe du monde. « C’est un privilège, honnêtement, d’être ici. J’essaie de vivre l’instant présent et de faire de mon mieux. J’espère que les gens s’en rendent compte. »

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