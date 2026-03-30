Peu après sa victoire 4-3 contre la Suisse, l'équipe nationale allemande s'est également imposée 2-1 lors du match amical contre le Ghana. Dans une interview accordée à la chaîne ARD, le sélectionneur national Julian Nagelsmann s'est montré globalement satisfait de la prestation de son équipe, mais a toutefois estimé qu'il y avait encore des progrès à faire sur un point en particulier.
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« L'équipe se complique la vie toute seule ! » Julian Nagelsmann met ses joueurs en garde contre un grand danger pour la Coupe du monde
« Comme le match se déroulait très, très bien, nous sommes devenus un peu impatients et nous n'avons plus aussi bien occupé les postes. C'était à nouveau beaucoup de jeu improvisé, comme contre la Suisse. Et puis, parfois, nous ne sommes tout simplement pas assez sûrs du ballon pour nous permettre ce genre de jeu improvisé », a critiqué Nagelsmann.
L'effectif ne serait que partiellement adapté à un tel style de jeu. « Il y a certes quelques joueurs capables d'évoluer à tous les postes, mais il y en a aussi dans l'effectif qui se sentent tout simplement plus à l'aise à un poste précis et qui sont plus satisfaits lorsqu'ils occupent ce poste et peuvent ainsi bien jouer. »
En revanche, lorsque le jeu devient trop « freestyle », l’équipe est plus vulnérable aux contre-attaques.
Pourtant, l’équipe avait très bien appliqué la tactique pendant les 25 premières minutes. « On avait l’impression que le Ghana n’était même pas dans notre moitié de terrain », a salué Nagelsmann. L’équipe allemande a également eu suffisamment d’occasions pour sceller le sort du match dès le début. « Dans l’ensemble, nous avons mieux joué que contre la Suisse, même si nous avons marqué moins de buts », a résumé le sélectionneur national.
- AFP
Nagelsmann met en garde contre un style de jeu épuisant par forte chaleur
À la demande des journalistes, il est ensuite revenu plus en détail sur sa « critique du freestyle ». « L'équipe se complique la vie toute seule », a constaté Nagelsmann. Compte tenu notamment des températures élevées aux États-Unis, il serait judicieux « d'éviter les déplacements inutiles » et de ne pas inviter les adversaires à lancer des contre-attaques. « Sur dix contre-attaques, on peut en éliminer sept ou huit si l'on reste simplement un peu plus discipliné dans la structure. »
Le sélectionneur national a salué l’esprit offensif de son équipe, mais a appelé à un peu plus de patience. « Ils veulent gagner et marquer un but, mais ça suffit aussi si on le fait tardivement. L’important, c’est de ne pas en encaisser deux ou trois à cause des contre-attaques. »
L'équipe nationale allemande a remporté le match amical contre le Ghana 2-1 grâce à un penalty de Kai Havertz et à un but tardif du remplaçant Deniz Undav.
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