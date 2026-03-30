« Comme le match se déroulait très, très bien, nous sommes devenus un peu impatients et nous n'avons plus aussi bien occupé les postes. C'était à nouveau beaucoup de jeu improvisé, comme contre la Suisse. Et puis, parfois, nous ne sommes tout simplement pas assez sûrs du ballon pour nous permettre ce genre de jeu improvisé », a critiqué Nagelsmann.

L'effectif ne serait que partiellement adapté à un tel style de jeu. « Il y a certes quelques joueurs capables d'évoluer à tous les postes, mais il y en a aussi dans l'effectif qui se sentent tout simplement plus à l'aise à un poste précis et qui sont plus satisfaits lorsqu'ils occupent ce poste et peuvent ainsi bien jouer. »

En revanche, lorsque le jeu devient trop « freestyle », l’équipe est plus vulnérable aux contre-attaques.

Pourtant, l’équipe avait très bien appliqué la tactique pendant les 25 premières minutes. « On avait l’impression que le Ghana n’était même pas dans notre moitié de terrain », a salué Nagelsmann. L’équipe allemande a également eu suffisamment d’occasions pour sceller le sort du match dès le début. « Dans l’ensemble, nous avons mieux joué que contre la Suisse, même si nous avons marqué moins de buts », a résumé le sélectionneur national.



