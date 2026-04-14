« L'équipe qui n'abandonne jamais » : Álvaro Arbeloa estime que le Real Madrid doit remonter son retard face au Bayern Munich en s'appuyant sur son palmarès en Ligue des champions

Le Real Madrid affronte un défi crucial après sa défaite 2-1 sur la pelouse du Bayern lors du match aller. Les buts de Luis Díaz et Harry Kane avaient d’abord surpris les Madrilènes au Bernabéu la semaine dernière, avant que Kylian Mbappé ne réduise l’écart. Malgré ce retard, l’entraîneur Arbeloa s’est présenté en conférence de presse avec un message clair.

Arbeloa a déclaré : « Nous sommes le Real Madrid et nous croyons en notre victoire. Nous devons nous améliorer sur plusieurs plans pour créer davantage d’occasions. Nous devons nous qualifier, d’abord parce que nous sommes le Real Madrid, une équipe qui ne renonce jamais et qui a remporté quinze Coupes d’Europe. »