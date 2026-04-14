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« L'équipe qui n'abandonne jamais » : Álvaro Arbeloa estime que le Real Madrid doit remonter son retard face au Bayern Munich en s'appuyant sur son palmarès en Ligue des champions
Madrid vise à remonter son retard face au Bayern
Le Real Madrid affronte un défi crucial après sa défaite 2-1 sur la pelouse du Bayern lors du match aller. Les buts de Luis Díaz et Harry Kane avaient d’abord surpris les Madrilènes au Bernabéu la semaine dernière, avant que Kylian Mbappé ne réduise l’écart. Malgré ce retard, l’entraîneur Arbeloa s’est présenté en conférence de presse avec un message clair.
Arbeloa a déclaré : « Nous sommes le Real Madrid et nous croyons en notre victoire. Nous devons nous améliorer sur plusieurs plans pour créer davantage d’occasions. Nous devons nous qualifier, d’abord parce que nous sommes le Real Madrid, une équipe qui ne renonce jamais et qui a remporté quinze Coupes d’Europe. »
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Ajustements tactiques face aux obstacles européens
Le grand club espagnol abordera le match retour décisif sans Aurélien Tchouameni, suspendu après avoir reçu un carton jaune lors de la première manche. Si l’absence du Français est un coup dur, l’entraîneur a insisté sur le fait que son équipe avait élaboré un plan pour contenir l’équipe allemande.
Arbeloa a expliqué : « Certains n’étaient pas à 100 % lors du match aller, mais je peux vous assurer que nous reviendrons avec notre bouclier ou sur lui. Nous avons de nombreuses options pour remplacer Tchouameni. Pas une seule, mais plusieurs : Camavinga, Thiago, Ceballos, Valverde. Je connais le onze que je vais aligner demain et cela me donne beaucoup de confiance. »
Oublier les miracles et s’appuyer sur le soutien des supporters
Malgré leur retard, les Merengues refusent de considérer une qualification comme un exploit. L’entraîneur a rappelé que la rencontre aller aurait pu basculer, pointant les neuf arrêts de Manuel Neuer qui ont maintenu l’écart.
Arbeloa a ajouté : « Il y aura aussi ceux qui entreront en cours de jeu, car ce sera un match très long. Je suis très confiant et je me sens privilégié. Je ne pense pas que nous ayons à réaliser un miracle. Si nous avions gagné l’autre jour, cela n’aurait pas été une surprise. Leur meilleur joueur était le gardien. Personne qui connaît le Real Madrid ne pense que gagner en Allemagne soit un miracle. Peu d’équipes dans le monde peuvent se vanter d’avoir remporté la Coupe d’Europe à 15 reprises. Toute la semaine, j’ai croisé des supporters qui me disaient que nous allions renverser la vapeur, et cette confiance nous pousse à croire en notre victoire. »
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Des moments décisifs alors que les espoirs de titre s'amenuisent
Le Real Madrid se trouve désormais à un tournant décisif de sa saison. Alors que ses espoirs de titre s'amenuisent après un match nul contre Gérone qui a laissé l'équipe à neuf points de Barcelone, il est essentiel de venir à bout des géants bavarois demain. Les joueurs doivent immédiatement traduire sur le terrain la confiance inébranlable de leur entraîneur pour s'imposer à l'Allianz Arena et maintenir en vie leur rêve européen ultime.