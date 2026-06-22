Ces propos sont « en totale contradiction avec les valeurs du groupe », a annoncé le journal dimanche soir. Il présente ses excuses « au footballeur concerné, ainsi qu’à l’ensemble de son public ».
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L'Équipe prend ses distances avec les propos choquants tenus au sujet du Belge Jérémy Doku
Le débat a été déclenché par les déclarations de la journaliste France Pierron. Vendredi, cette femme de 44 ans avait suscité l’indignation des téléspectateurs après avoir critiqué Doku pour avoir préféré la naissance de son enfant à la Coupe du monde.
« Un accouchement est un moment répugnant où le père est inutile, il n’a qu’un rôle de figurant », a-t-elle déclaré : « Tu as la chance de participer à une Coupe du monde. Il y a des centaines de footballeurs qui donneraient tout pour être à ta place. »
Documentaire : « Personne ne veut manquer la naissance de son premier enfant »
L’international belge attend son premier enfant avec sa compagne Shireen. La date prévue pour l’accouchement coïncide avec la phase à élimination directe de la Coupe du monde. « Si vous me demandez ce que je souhaite, ma réponse est claire : personne ne veut manquer la naissance de son premier enfant », a déclaré Doku.
Selon les médias, la Fédération belge envisagerait même d’organiser un vol aller-retour express entre Seattle et Londres à bord d’un jet privé (environ neuf heures de vol) pour lui permettre d’assister à l’accouchement. La qualification de la Belgique pour les huitièmes de finale se jouera samedi prochain, à l’occasion de son match contre la Nouvelle-Zélande.