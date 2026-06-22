Le débat a été déclenché par les déclarations de la journaliste France Pierron. Vendredi, cette femme de 44 ans avait suscité l’indignation des téléspectateurs après avoir critiqué Doku pour avoir préféré la naissance de son enfant à la Coupe du monde.

« Un accouchement est un moment répugnant où le père est inutile, il n’a qu’un rôle de figurant », a-t-elle déclaré : « Tu as la chance de participer à une Coupe du monde. Il y a des centaines de footballeurs qui donneraient tout pour être à ta place. »