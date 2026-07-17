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Gianluca Minchiotti

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L'Équipe - Olise veut rejoindre le Real Madrid ! Les tentatives d'Upamecano pour le convaincre de rester au Bayern Munich

Real Madrid
Mercato
Bayern Munich
M. Olise

Michael Olise, attaquant du Bayern Munich et de l’équipe de France, ne dissimule plus en privé son envie de rejoindre le Real Madrid. Il aurait même recueilli des informations auprès de ses coéquipiers en équipe de France, selon L’Équipe, qui titre en une : « Olise, une envie de Real ».


Selon le quotidien français, Dayot Upamecano, défenseur du Bayern Munich et de l’équipe de France, mène depuis plusieurs semaines une intense campagne de persuasion pour retenir son coéquipier, déterminé à quitter le club bavarois cet été afin de rejoindre le Real Madrid.


Outre quelques boutades du type « Mais tu ne peux pas partir ! », son principal argument est l’envie de continuer à remporter des titres dans un environnement compétitif et épanouissant.


Malgré ces arguments, Olise reste irrésistiblement attiré par l’idée d’évoluer au Real Madrid. En deux saisons sous le maillot bavarois, l’attaquant a disputé 107 matchs, inscrit 42 buts et contribué à la conquête de deux Bundesliga, d’une Coupe d’Allemagne et d’une Supercoupe d’Allemagne.


  • LE « NON » DU BAYERN

    Avant la Coupe du monde, la volonté de Florentino Pérez, tout juste réélu président des Blancos, de tenter de recruter le jeune Français né en 2001 en proposant 150 millions au Bayern avait fait grand bruit. Le Bayern avait alors répondu sans ambages : « Si Florentino Pérez souhaite faire une offre, il peut s'épargner cette peine », avait déclaré le président Herbert Hainer dans une interview accordée au Bild.


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  • LE SCENARIO VA-T-IL S’INVERSER ?

    La Coupe du monde vient de s’achever. Si Olise exprimait clairement son souhait de rejoindre le Bernabéu, cela pourrait-il relancer spectaculairement ce dossier ?


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