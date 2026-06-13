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L'équipe nationale néerlandaise est confrontée à un immense défi : voici ce qu'il faut attendre de la redoutable machine japonaise

FEATURES
Pays-Bas vs Japon
Pays-Bas
Japon
Coupe du monde

Le dimanche 14 juin à 22 h, les Pays-Bas entameront leur phase de groupes face au Japon, à Arlington (Texas). Malgré une préparation en demi-teinte, les Oranje de Ronald Koeman entendent d’emblée dissiper leurs doutes, même si leur premier adversaire pourrait bien être le plus redoutable de la poule.

Cette analyse retrace le parcours des Samouraïs Bleus jusqu’à la Coupe du monde, présente les joueurs à surveiller de près et décrypte la tactique de Hajime Moriyasu, qui a qualifié son équipe aisément grâce à un jeu organisé et discipliné.

  • Une qualification souveraine

    Pour qui doute encore du potentiel du Japon, les chiffres de la troisième phase des qualifications s’imposent comme une preuve irréfutable. En dix rencontres, la sélection nippone n’a concédé qu’une seule défaite, 1-0 contre l’Australie début juin 2025, et a dominé son groupe avec deux nuls, sept victoires et 23 points, soit quatre de plus que son dauphin australien.

    Le total de points est déjà significatif, mais c’est surtout la différence de buts qui frappe : 30 marqués, 3 encaissés. L’Indonésie a ainsi été battue 4-0 à l’aller puis 6-0 au retour. La Chine a subi une défaite cuisante (7-0) et Bahreïn a vu son gardien encaisser cinq buts. Le Japon s’est montré aussi bien une machine à marquer qu’une forteresse en défense.

    Une solidité défensive confirmée à l’approche de la compétition. Lors des six dernières sorties amicales, une seule équipe a battu le gardien japonais : le Brésil, auteur de deux buts. Le Ghana, la Bolivie, l’Écosse, l’Angleterre et l’Islande sont restés muets et ont tous été battus. Même la Seleção a finalement cédé. La dernière défaite du Japon remonte à septembre 2025, face aux États-Unis (2-0).

    Les Pays-Bas sont prévenus : la tâche s’annonce ardue.

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  • Un effectif expérimenté

    La bonne préparation du Japon n’est pas le fruit du hasard, surtout si l’on examine la sélection de Moriyasu. Il dispose d’un effectif expérimenté, dont de nombreux joueurs ont également l’habitude du plus haut niveau.

    Le nom le plus marquant est peut-être celui de Kaishu Sano, frère aîné du milieu de terrain du NEC Kodai Sano. Le milieu défensif de l’Eintracht Francfort n’a pas participé aux qualifications, mais s’est imposé comme un pilier lors des récents matchs amicaux. Sa progression est fulgurante : transféré de Kashima Antlers à l’été 2024 pour 2,4 millions d’euros, sa valeur marchande est désormais estimée à quarante millions. Ce numéro 6 moderne ne se contente pas de récupérer des ballons ou de relancer le jeu : il est un milieu complet, à la fois endurant, dynamique et techniquement doué.

    Autres éléments à surveiller : l’attaquant de la Real Sociedad Takefusa Kubo, diminué par des problèmes musculaires cette saison, ainsi que des valeurs sûres comme Hiroki Ito et Ritsu Doan. Une absence de taille est toutefois à signaler : blessé début mai, Kaoru Mitoma doit renoncer à la Coupe du monde.

    Dans le secteur défensif, notons la présence du latéral gauche Keito Nakamura, ancien ailier du Stade de Reims reconvertい en arrière. Sa vitesse, son dynamisme et ses projections offensives en font un cauchemar pour tout ailier droit ou arrière droit, comme l’Angleterre l’a récemment constaté.

    Nakamura s’est imposé comme arrière gauche lors des dernières sorties, mais sa titularisation n’est pas encore acquise : Daizen Maeda occupe souvent ce couloir. L’attaquant du Celtic a dû se contenter d’un rôle de remplaçant lors du dernier match contre l’Islande, mais il était en pleine forme en fin de saison. Lors des sept dernières rencontres disputées avec le club écossais, il a inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives.

    Enfin, plusieurs visages familiers de l’Eredivisie font également partie de la sélection : le meilleur buteur Ayase Ueda, son coéquipier à Feyenoord Tsuyoshi Watanabe ainsi que les Ajacides Takehiro Tomiyasu et Ko Itakura.

  • Organisation défensive

    Ce n'est pas un hasard si le Japon encaisse si peu de buts : tout repose sur une solide organisation défensive. Le Japon joue de manière compacte et disciplinée, alternant des périodes de forte pression avec des phases où l'équipe se replie collectivement derrière le ballon.

    En phase défensive, Moriyasu organise son équipe en 5-2-3 : les arrière latéraux viennent renforcer le bloc lorsque les défenseurs adverses montent et risquent de recevoir le ballon, comme l’illustre l’exemple ci-dessous.

    L’attaquant axial coupe la ligne de passe vers le relayeur, tandis que les deux ailiers, repliés vers l’intérieur, maintiennent la pression sur les centraux. Ce 5-2-3 compact verrouille l’axe, obligeant l’adversaire à contourner le bloc.

    Si un adversaire parvient tout de même à servir son latéral libre, l’un des arrière latéraux japonais monte pour intercepter et repousser le ballon, contraignant l’action à repartir vers l’arrière. L’équipe peut alors se replacer et remonter le bloc pour réimposer son pressing.

    Engeland - Japan Analyse 1Youtube: British Elite ScoutJapan Analyse 2Youtube: British Elite Scout

    Les illustrations ci-dessus montrent comment le Japon maintient une organisation compacte et repousse l’Angleterre vers l’extérieur, avant de pouvoir à nouveau presser. Les Three Lions ont abordé la rencontre à un rythme assez lent, ce qui n’a guère causé de difficultés aux Japonais. Le milieu de terrain, pourtant peuplé de créateurs comme Anthony Gordon, Phil Foden et Cole Palmer, n’a presque pas touché le ballon. Les Oranje devront se méfier de ce piège.

    Sur la dernière image, Foden est bien libre, mais la ligne de passe reste fermée : le milieu de Manchester City n’a presque jamais été trouvé durant la rencontre. Si le joueur de Manchester City décidait toutefois de monter plus haut sur le terrain, il pouvait facilement être pris en charge par un défenseur central de la défense à cinq. C’est le même problème que les Oranje rencontrent souvent face à des adversaires qui jouent avec cinq défenseurs. Comme les Néerlandais alignent eux aussi cinq attaquants, il est aisé de les contenir en marquant individuellement.

    L’objectif des Japonais est clair : couper toutes les lignes de passe vers l’avant. Si le ballon parvient malgré tout à atteindre les latéraux, une pression immédiate est exercée ; sinon, il est renvoyé au gardien. Ce repli en bloc sert alors de déclencheur pour remonter le bloc et réappliquer une pression plus haut sur le terrain.

    Japan Analyse 3Youtube: Britsh Elite Scout

  • Intentions offensives

    En phase d’attaque, les deux défenseurs centraux latéraux s’écartent au maximum, libérant ainsi l’espace nécessaire pour que les arrières latéraux montent haut sur le terrain. Ce mouvement crée une sorte de 3-2-5. Les deux milieux défensifs, ou parfois un seul, se postent bas pour étirer le bloc et libérer des espaces, avec Sano comme élément clé de cette construction.

    Ces mouvements créent immédiatement de l’espace pour l’attaquant. Si l’adversaire presse haut et empêche les milieux de terrain d’être servis, la solution consiste alors à lancer directement l’attaquant dans la profondeur. Cette situation s’est répétée lors de la rencontre face à l’Angleterre, avec Ueda à la pointe de l’attaque. L’équipe de Moriyasu cherche à construire le jeu, mais n’hésite pas à jouer en profondeur lorsque l’adversaire presse haut. Comme le montre l’exemple ci-dessous, le mouvement du milieu étire les lignes adverses, libérant Ueda pour recevoir le ballon et créant une situation de cinq contre cinq favorable.

    Japan Analyse 6Youtube: Scotland National Team

    Le Japon, équipe moderne et flexible, joue haut et s’appuie sur un 3-2-5 dynamique, avec deux joueurs qui occupent les demi-espaces pour se libérer entre les lignes. Les Oranje, eux, évoluent avec quatre défenseurs, ce qui pourrait inciter à replacer un milieu de terrain en couverture pour assurer un marquage individuel.

    Comme indiqué, les arrières latéraux jouent souvent comme des ailiers déguisés, ce qui crée un risque : de vastes espaces se libèrent sur les côtés lors des transitions. Les Oranje peuvent en profiter.

    Japan Analyse 4Youtube: SIAN SPORTS

    Côté Oranje, la surveillance du latéral gauche Nakamura s’avère cruciale, surtout après une perte de balle. Face à l’Angleterre, il s’est constamment montré menaçant dès qu’il disposait d’espace devant lui. Les Pays-Bas, qui laissent beaucoup de liberté à Dumfries, doivent donc rester vigilants. Les statistiques de Nakamura cette saison parlent d’elles-mêmes : 14 buts marqués en Ligue 2 et de nombreuses occasions créées.

    Japan analyse 5Youtube: British Elite Scout


  • Sur quels points les Pays-Bas doivent-ils rester vigilants et où résident les opportunités ?

    L’analyse du Japon montre clairement que Moriyasu a mis en place une équipe bien organisée, qui défend de manière compacte et disciplinée et fait preuve d’un grand dynamisme en possession du ballon. Néanmoins, l’équipe nationale néerlandaise peut nourrir des espoirs, même si la tâche qui attend les Oranje s’annonce ardue.

    Les statistiques le confirment : l’Angleterre, alignant un milieu de terrain similaire en « carré », a dominé à 70 % la possession mais n’a pas cadré la moindre occasion, pour un xG de 0,89. Le Brésil a subi le même sort en octobre, avec 67 % de possession et seulement deux situations dangereuses, soit un xG de 1,27. Les Japonais cèdent souvent le ballon à leurs adversaires théoriquement supérieurs, mais verrouillent systématiquement les passes vers l’axe.

    Les Oranje devront donc faire preuve de patience sans tomber dans le piège d’une possession stérile. Le Japon repousse ses adversaires vers les côtés grâce à son bloc compact en 5-2-3 et ferme systématiquement l’axe. Si les latéraux se libèrent, c’est précisément là que le Japon exerce une pression immédiate. Les Pays-Bas devront donc imposer un rythme élevé, des changements de côté rapides, beaucoup de dynamisme et des déplacements intelligents pour contraindre l’organisation japonaise à choisir et éviter de s’enliser dans un jeu de passe patient, comme celui qui a piégé l’Angleterre.

    La meilleure opportunité pour les Oranje réside en transition. En phase offensive, le Japon laisse volontairement de grands espaces sur les ailes, derrière des arrière latéraux qui jouent haut, comme de faux ailiers. Dès la récupération du ballon, les Pays-Bas doivent donc déclencher une attaque verticale pour exploiter ces intervalles, avant que le bloc nippon ne se réorganise en 5-2-3.

    Le risque est symétrique : le Japon, en cédant le ballon, vise justement à provoquer une perte de possession afin de lancer Nakamura ou Maeda en contre sur la gauche. Si Dumfries monte haut, l’espace laissé derrière lui pourrait se transformer en véritable invitation à la transgression. Les statistiques des deux arrière gauches en attestent.

    Dans l’ensemble, le Japon propose un schéma de jeu clair et identifiable, mais aussi des failles évidentes. Si les Oranje parviennent à accélérer la transition, à déstabiliser le bloc nippon par leur mouvement et leur vitesse de passe, ils peuvent faire mal, à condition de ne pas se faire piéger à leur tour par les redoutables contres japonaises.

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