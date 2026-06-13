Ce n'est pas un hasard si le Japon encaisse si peu de buts : tout repose sur une solide organisation défensive. Le Japon joue de manière compacte et disciplinée, alternant des périodes de forte pression avec des phases où l'équipe se replie collectivement derrière le ballon.

En phase défensive, Moriyasu organise son équipe en 5-2-3 : les arrière latéraux viennent renforcer le bloc lorsque les défenseurs adverses montent et risquent de recevoir le ballon, comme l’illustre l’exemple ci-dessous.

L’attaquant axial coupe la ligne de passe vers le relayeur, tandis que les deux ailiers, repliés vers l’intérieur, maintiennent la pression sur les centraux. Ce 5-2-3 compact verrouille l’axe, obligeant l’adversaire à contourner le bloc.

Si un adversaire parvient tout de même à servir son latéral libre, l’un des arrière latéraux japonais monte pour intercepter et repousser le ballon, contraignant l’action à repartir vers l’arrière. L’équipe peut alors se replacer et remonter le bloc pour réimposer son pressing.

Youtube: British Elite Scout

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Les illustrations ci-dessus montrent comment le Japon maintient une organisation compacte et repousse l’Angleterre vers l’extérieur, avant de pouvoir à nouveau presser. Les Three Lions ont abordé la rencontre à un rythme assez lent, ce qui n’a guère causé de difficultés aux Japonais. Le milieu de terrain, pourtant peuplé de créateurs comme Anthony Gordon, Phil Foden et Cole Palmer, n’a presque pas touché le ballon. Les Oranje devront se méfier de ce piège.

Sur la dernière image, Foden est bien libre, mais la ligne de passe reste fermée : le milieu de Manchester City n’a presque jamais été trouvé durant la rencontre. Si le joueur de Manchester City décidait toutefois de monter plus haut sur le terrain, il pouvait facilement être pris en charge par un défenseur central de la défense à cinq. C’est le même problème que les Oranje rencontrent souvent face à des adversaires qui jouent avec cinq défenseurs. Comme les Néerlandais alignent eux aussi cinq attaquants, il est aisé de les contenir en marquant individuellement.

L’objectif des Japonais est clair : couper toutes les lignes de passe vers l’avant. Si le ballon parvient malgré tout à atteindre les latéraux, une pression immédiate est exercée ; sinon, il est renvoyé au gardien. Ce repli en bloc sert alors de déclencheur pour remonter le bloc et réappliquer une pression plus haut sur le terrain.