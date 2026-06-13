L’analyse du Japon montre clairement que Moriyasu a mis en place une équipe bien organisée, qui défend de manière compacte et disciplinée et fait preuve d’un grand dynamisme en possession du ballon. Néanmoins, l’équipe nationale néerlandaise peut nourrir des espoirs, même si la tâche qui attend les Oranje s’annonce ardue.
Les statistiques le confirment : l’Angleterre, alignant un milieu de terrain similaire en « carré », a dominé à 70 % la possession mais n’a pas cadré la moindre occasion, pour un xG de 0,89. Le Brésil a subi le même sort en octobre, avec 67 % de possession et seulement deux situations dangereuses, soit un xG de 1,27. Les Japonais cèdent souvent le ballon à leurs adversaires théoriquement supérieurs, mais verrouillent systématiquement les passes vers l’axe.
Les Oranje devront donc faire preuve de patience sans tomber dans le piège d’une possession stérile. Le Japon repousse ses adversaires vers les côtés grâce à son bloc compact en 5-2-3 et ferme systématiquement l’axe. Si les latéraux se libèrent, c’est précisément là que le Japon exerce une pression immédiate. Les Pays-Bas devront donc imposer un rythme élevé, des changements de côté rapides, beaucoup de dynamisme et des déplacements intelligents pour contraindre l’organisation japonaise à choisir et éviter de s’enliser dans un jeu de passe patient, comme celui qui a piégé l’Angleterre.
La meilleure opportunité pour les Oranje réside en transition. En phase offensive, le Japon laisse volontairement de grands espaces sur les ailes, derrière des arrière latéraux qui jouent haut, comme de faux ailiers. Dès la récupération du ballon, les Pays-Bas doivent donc déclencher une attaque verticale pour exploiter ces intervalles, avant que le bloc nippon ne se réorganise en 5-2-3.
Le risque est symétrique : le Japon, en cédant le ballon, vise justement à provoquer une perte de possession afin de lancer Nakamura ou Maeda en contre sur la gauche. Si Dumfries monte haut, l’espace laissé derrière lui pourrait se transformer en véritable invitation à la transgression. Les statistiques des deux arrière gauches en attestent.
Dans l’ensemble, le Japon propose un schéma de jeu clair et identifiable, mais aussi des failles évidentes. Si les Oranje parviennent à accélérer la transition, à déstabiliser le bloc nippon par leur mouvement et leur vitesse de passe, ils peuvent faire mal, à condition de ne pas se faire piéger à leur tour par les redoutables contres japonaises.