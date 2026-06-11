L'équipe nationale néerlandaise est confrontée à un défi de taille : voici ce à quoi s'attendre face à la redoutable machine japonaise

Ce n'est pas un hasard si le Japon encaisse si peu de buts : tout commence par une solide organisation défensive. Le Japon joue de manière compacte et disciplinée, alternant des périodes de haute pression avec des phases où l'équipe se replie collectivement derrière le ballon.

En phase défensive, Moriyasu organise son équipe en 5-2-3 : les arrière latéraux viennent renforcer le bloc lorsque les défenseurs adverses montent et risquent de recevoir le ballon, comme l’illustre l’exemple ci-dessous.

L’avant-centre coupe la ligne de passe vers le milieu porteur du ballon, tandis que les deux attaquants extérieurs se replient vers l’intérieur pour maintenir la pression sur les centraux. Ce 5-2-3 compact vise à verrouiller l’axe, zone la plus dangereuse menant au but. Les adversaires doivent donc contourner le bloc avec patience.

Si un adversaire parvient tout de même à servir son latéral libre, l’un des arrière latéraux japonais sort pour intercepter et repousser le ballon vers l’arrière, permettant au bloc de se replacer et de remonter le pressing.

Youtube: British Elite Scout

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Les illustrations ci-dessus montrent comment le Japon maintient une organisation compacte et repousse l’Angleterre vers l’extérieur, avant de pouvoir à nouveau presser. Les Three Lions ont abordé la rencontre à un rythme assez lent, ce qui n’a guère causé de problèmes aux Japonais. Le milieu de terrain, pourtant animé par des créateurs tels que Anthony Gordon, Phil Foden et Cole Palmer, n’a presque pas touché le ballon. Les Oranje devront se méfier de ce même piège.

Sur la dernière image, Foden est bien libre, mais la ligne de passe est coupée, si bien qu’il n’a pratiquement pas été trouvé durant toute la rencontre. Si le joueur de Manchester City décidait toutefois de monter plus haut sur le terrain, il pouvait facilement être pris en charge par un défenseur central de la défense à cinq. C’est le même problème que les Oranje rencontrent souvent face à des adversaires qui jouent avec cinq défenseurs. Comme les Néerlandais alignent eux aussi cinq attaquants, il est aisé de les contenir en marquant individuellement.

L’objectif des Japonais est clair : couper toutes les lignes de passe vers l’avant. Si le ballon parvient malgré tout à atteindre un latéral, une pression immédiate est exercée ; sinon, il est renvoyé au dernier tiers. Ce repli collectif sert de déclencheur à une nouvelle montée en pression plus haut sur le terrain.