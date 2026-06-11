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L'équipe nationale néerlandaise est confrontée à un défi de taille : voici ce à quoi s'attendre face à la redoutable machine japonaise

FEATURES
Pays-Bas vs Japon
Pays-Bas
Japon
Coupe du monde

Le dimanche 14 juin à 22 h, les Pays-Bas entameront leur phase de groupes face au Japon, à Arlington, au Texas. Malgré une préparation en demi-teinte, la sélection de Ronald Koeman entend d’emblée dissiper ses doutes, même si elle pourrait croiser d’entrée l’adversaire le plus redoutable de la poule.

Cette analyse retrace le parcours des Samouraïs Bleus jusqu’à la Coupe du monde, épingle les joueurs à surveiller de près et décrypte la tactique de Hajime Moriyasu, qui a qualifié son équipe aisément grâce à un jeu organisé et discipliné.

  • Une qualification souveraine

    Pour qui douterait encore du potentiel du Japon, les chiffres de la troisième phase des qualifications s’imposent comme une preuve irréfutable. En dix rencontres, la sélection nippone n’a concédé qu’une seule défaite, 1-0 contre l’Australie début juin 2025, et a dominé son groupe avec deux nuls, sept victoires et 23 points, soit quatre de plus que son dauphin australien.

    Le total de points est déjà significatif, mais c’est surtout la différence de buts qui frappe : 30 marqués, 3 encaissés seulement. L’Indonésie a ainsi été battue 4-0 à l’aller puis 6-0 au retour. La Chine a subi une défaite cuisante (7-0) et Bahreïn a vu son gardien encaisser cinq buts. Le Japon s’est montré aussi bien une machine à marquer qu’une forteresse défensive.

    Une solidité défensive confirmée à l’approche de la compétition. Lors des six dernières sorties amicales, une seule équipe a battu le gardien japonais : le Brésil, auteur de deux buts. Le Ghana, la Bolivie, l’Écosse, l’Angleterre et l’Islande sont restés muets et ont tous perdu. Même la Seleção a finalement été battue. La dernière défaite du Japon date de septembre 2025, face aux États-Unis (2-0).

    Les Pays-Bas sont prévenus : la tâche s’annonce ardue.

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  • Un effectif expérimenté

    La bonne préparation du Japon n’est pas le fruit du hasard, surtout si l’on examine la sélection de Moriyasu. Il dispose d’un effectif expérimenté, dont de nombreux joueurs ont également l’habitude du plus haut niveau.

    Le nom le plus marquant est peut-être celui de Kaishu Sano, frère aîné du milieu de terrain du NEC Kodai Sano. Le milieu défensif de l’Eintracht Francfort n’a pas participé aux qualifications, mais s’est imposé comme un pilier lors des récents matchs amicaux. Sa progression est fulgurante : transféré l’été 2024 des Kashima Antlers pour 2,4 millions d’euros, sa valeur marchande est désormais estimée à quarante millions d’euros. Ce numéro 6 moderne ne se contente pas de récupérer des ballons ou de relancer le jeu : c’est un milieu complet, à la fois endurant, dynamique et techniquement solide.

    Autres éléments à surveiller : l’attaquant de la Real Sociedad Takefusa Kubo, souvent blessé cette saison, ainsi que des valeurs sûres comme Hiroki Ito et Ritsu Doan. Une absence de taille toutefois : Kaoru Mitoma, blessé début mai, manquera la Coupe du monde.

    Dans le couloir gauche, le latéral Keito Nakamura, ancien ailier du Stade de Reims reconverti avec succès au niveau international, utilise sa vitesse et son énergie débordante pour dynamiter les défenses et créer des brèches, comme l’a récemment constaté l’Angleterre.

    Nakamura a convaincu lors des dernières sorties internationales à ce poste, mais sa titularisation n’est pas encore acquise. Daizen Maeda, souvent aligné là aussi, constitue une sérieuse concurrence. L’attaquant du Celtic a dû se contenter d’un rôle de remplaçant lors du dernier match contre l’Islande, mais il était en pleine forme en fin de saison. Lors des sept dernières rencontres disputées sous le maillot du club écossais, il a inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives.

    Enfin, plusieurs visages familiers de l’Eredivisie font également partie de la sélection : le meilleur buteur Ayase Ueda, son coéquipier à Feyenoord Tsuyoshi Watanabe, ainsi que les joueurs de l’Ajax Takehiro Tomiyasu et Ko Itakura.

  • Organisation défensive

    Ce n'est pas un hasard si le Japon encaisse si peu de buts : tout commence par une solide organisation défensive. Le Japon joue de manière compacte et disciplinée, alternant des périodes de haute pression avec des phases où l'équipe se replie collectivement derrière le ballon.

    En phase défensive, Moriyasu organise son équipe en 5-2-3 : les arrière latéraux viennent renforcer le bloc lorsque les défenseurs adverses montent et risquent de recevoir le ballon, comme l’illustre l’exemple ci-dessous.

    L’avant-centre coupe la ligne de passe vers le milieu porteur du ballon, tandis que les deux attaquants extérieurs se replient vers l’intérieur pour maintenir la pression sur les centraux. Ce 5-2-3 compact vise à verrouiller l’axe, zone la plus dangereuse menant au but. Les adversaires doivent donc contourner le bloc avec patience.

    Si un adversaire parvient tout de même à servir son latéral libre, l’un des arrière latéraux japonais sort pour intercepter et repousser le ballon vers l’arrière, permettant au bloc de se replacer et de remonter le pressing.

    Engeland - Japan Analyse 1Youtube: British Elite ScoutJapan Analyse 2Youtube: British Elite Scout

    Les illustrations ci-dessus montrent comment le Japon maintient une organisation compacte et repousse l’Angleterre vers l’extérieur, avant de pouvoir à nouveau presser. Les Three Lions ont abordé la rencontre à un rythme assez lent, ce qui n’a guère causé de problèmes aux Japonais. Le milieu de terrain, pourtant animé par des créateurs tels que Anthony Gordon, Phil Foden et Cole Palmer, n’a presque pas touché le ballon. Les Oranje devront se méfier de ce même piège.

    Sur la dernière image, Foden est bien libre, mais la ligne de passe est coupée, si bien qu’il n’a pratiquement pas été trouvé durant toute la rencontre. Si le joueur de Manchester City décidait toutefois de monter plus haut sur le terrain, il pouvait facilement être pris en charge par un défenseur central de la défense à cinq. C’est le même problème que les Oranje rencontrent souvent face à des adversaires qui jouent avec cinq défenseurs. Comme les Néerlandais alignent eux aussi cinq attaquants, il est aisé de les contenir en marquant individuellement.

    L’objectif des Japonais est clair : couper toutes les lignes de passe vers l’avant. Si le ballon parvient malgré tout à atteindre un latéral, une pression immédiate est exercée ; sinon, il est renvoyé au dernier tiers. Ce repli collectif sert de déclencheur à une nouvelle montée en pression plus haut sur le terrain.

    Japan Analyse 3Youtube: Britsh Elite Scout

  • Intentions offensives

    En phase d’attaque, les deux défenseurs centraux latéraux s’écartent au maximum afin de libérer de l’espace pour les arrières latéraux, qui peuvent ainsi monter plus haut sur le terrain. Cette organisation aboutit à une structure en 3-2-5. Les deux milieux défensifs, ou parfois un seul, se postent bas pour étirer le bloc et libérer de l’espace. Sano, notamment, joue un rôle clé dans cette construction.

    Ces mouvements créent immédiatement de l’espace pour l’attaquant. Si la pression haute adverse empêche de trouver les milieux, une passe en profondeur vers l’avant est alors envisagée. Ce scénario s’est souvent produit face à l’Angleterre, avec Ueda à la pointe. L’équipe de Moriyasu cherche avant tout à construire le jeu, mais elle n’hésite pas à jouer en profondeur lorsque l’adversaire presse haut. C’est précisément ce qui s’est produit face à l’Écosse : grâce au travail des milieux, les lignes adverses se sont étirées, offrant à Ueda la possibilité de recevoir le ballon et au Japon de se projeter en situation de cinq contre cinq.

    Japan Analyse 6Youtube: Scotland National Team

    Le Japon, équipe moderne et flexible, joue haut et s’appuie sur un 3-2-5 dynamique, avec deux joueurs qui occupent les demi-espaces pour se libérer entre les lignes. Les Oranje, eux, évoluent avec quatre défenseurs, ce qui pourrait inciter à replacer un milieu de terrain en couverture pour assurer un marquage individuel.

    Comme indiqué, les arrière latéraux jouent souvent comme des ailiers déguisés, exposant ainsi de grands espaces sur les côtés en transition. Les Oranje peuvent en profiter.

    Japan Analyse 4Youtube: SIAN SPORTS

    Côté Oranje, il sera crucial de contenir le latéral gauche Nakamura, surtout après une perte de balle. Face à l’Angleterre, il s’est constamment montré menaçant dès qu’il a eu de la place devant lui. Les Pays-Bas, qui offrent beaucoup d’espace à Dumfries, seraient avisés de rester vigilants. Les statistiques de Nakamura cette saison parlent d’elles-mêmes : 14 buts marqués en Ligue 2 et de nombreuses occasions créées.

    Japan analyse 5Youtube: British Elite Scout


  • Sur quels points les Pays-Bas doivent-ils rester vigilants et où résident les opportunités ?

    L’analyse du Japon montre clairement que Moriyasu a mis en place une équipe bien organisée, qui défend de manière compacte et disciplinée et fait preuve d’un grand dynamisme en possession du ballon. Néanmoins, l’équipe nationale néerlandaise peut nourrir des espoirs, même si la tâche qui attend les Oranje s’annonce ardue.

    Les statistiques le confirment : l’Angleterre, alignant un milieu de terrain similaire en losange, a dominé à 70 % la possession mais n’a pas cadré la moindre occasion, pour un xG de 0,89. Le Brésil a subi le même sort en octobre, avec 67 % de possession et seulement deux situations dangereuses, soit un xG de 1,27. Les Japonais laissent souvent leurs adversaires « supérieurs » garder le ballon tout en fermant hermétiquement les lignes de passe vers l’axe, avec un succès notable.

    Les Oranje devront donc faire preuve de patience sans tomber dans le piège d’une possession stérile. Le Japon repousse ses adversaires vers les côtés grâce à son bloc compact en 5-2-3 et ferme systématiquement l’axe. Si les latéraux se libèrent, c’est précisément là que le Japon exerce une pression immédiate. Les Pays-Bas devront donc imposer un rythme élevé, des changements de côté rapides, beaucoup de dynamisme et des déplacements intelligents pour contraindre l’organisation japonaise à choisir et éviter de s’enliser dans un jeu de passe patient, comme celui qui a piégé l’Angleterre.

    La meilleure opportunité pour les Oranje réside en transition. En phase offensive, le Japon laisse volontairement de grands espaces sur les ailes, derrière des arrière latéraux qui jouent haut, comme de faux ailiers. Dès la récupération du ballon, les Pays-Bas doivent donc déclencher une attaque verticale pour exploiter ces intervalles, avant que le bloc nippon ne se réorganise en 5-2-3.

    Le risque est symétrique : le Japon, en cédant le ballon, vise justement à provoquer une perte de possession afin de lancer Nakamura ou Maeda en contre sur la gauche. Si Dumfries monte haut, l’espace laissé derrière lui pourrait se transformer en véritable invitation à la transgression. Les statistiques des deux arrière gauches en attestent.

    Dans l’ensemble, le Japon propose un schéma de jeu clair et identifiable, mais aussi des failles évidentes. Si les Oranje parviennent à accélérer la transition, à déstabiliser le bloc adverse par leur mouvement et leur vitesse de passe, ils pourront faire mal, à condition de ne pas se faire piéger par les redoutables contres japonais.

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