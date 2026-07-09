L’aventure de l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) s’est achevée, posant plus de questions qu’elle n’en résout.

Pendant quatre matchs, les États-Unis avaient affiché des signes encourageants : un jeu séduisant, une victoire en phase à élimination directe et une crédibilité retrouvée aux yeux de leurs supporters. Mais face à la Belgique, l’adversité a révélé un écart encore trop important. Alors qu’il fallait livrer leur meilleure performance, les Américains ont au contraire proposé leur plus mauvaise sortie du tournoi.

Une telle sortie déclenche inévitablement le même scénario : critiques, réactions épidermiques et solutions toutes faites. Pourtant, la réflexion la plus pertinente ne doit pas se limiter à une simple mauvaise soirée ni à un sélectionneur. Mauricio Pochettino pourrait rester, la Fédération américaine de football lui a déjà proposé un nouveau contrat. Qu’il demeure ou non, la défaite contre la Belgique a prouvé que l’étape suivante du programme ne peut pas reposer sur un seul entraîneur de renom.

Les questions doivent désormais être posées à plus grande échelle. Comment la Fédération américaine de football peut-elle élargir son vivier de joueurs ? Comment rendre le football junior plus accessible ? Comment créer une meilleure ambiance à domicile tout en mettant l’équipe à l’épreuve dans des environnements plus hostiles à l’étranger ?

Pourtant, si l’équipe veut franchir un cap, le changement doit venir de la Fédération. Voici cinq pistes que la Fédération américaine de football peut explorer pour aider l’équipe nationale masculine à passer à l’étape supérieure.