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USMNT RebuildGOAL
Thomas Hindle

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L'équipe nationale masculine des États-Unis a besoin de bien plus que Mauricio Pochettino ou d'un simple entraîneur star. Voici cinq changements que le football américain doit opérer après son élimination de la Coupe du monde

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Analysis
États-Unis
F. Balogun
M. Pochettino

Après l’élimination de l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) de la Coupe du monde, la Fédération américaine de football (U.S. Soccer) doit voir plus grand, qu’il s’agisse du staff technique, de la formation des joueurs, du prix des billets ou de véritables tests à l’extérieur.

L’aventure de l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) s’est achevée, posant plus de questions qu’elle n’en résout.

Pendant quatre matchs, les États-Unis avaient affiché des signes encourageants : un jeu séduisant, une victoire en phase à élimination directe et une crédibilité retrouvée aux yeux de leurs supporters. Mais face à la Belgique, l’adversité a révélé un écart encore trop important. Alors qu’il fallait livrer leur meilleure performance, les Américains ont au contraire proposé leur plus mauvaise sortie du tournoi.

Une telle sortie déclenche inévitablement le même scénario : critiques, réactions épidermiques et solutions toutes faites. Pourtant, la réflexion la plus pertinente ne doit pas se limiter à une simple mauvaise soirée ni à un sélectionneur. Mauricio Pochettino pourrait rester, la Fédération américaine de football lui a déjà proposé un nouveau contrat. Qu’il demeure ou non, la défaite contre la Belgique a prouvé que l’étape suivante du programme ne peut pas reposer sur un seul entraîneur de renom.

Les questions doivent désormais être posées à plus grande échelle. Comment la Fédération américaine de football peut-elle élargir son vivier de joueurs ? Comment rendre le football junior plus accessible ? Comment créer une meilleure ambiance à domicile tout en mettant l’équipe à l’épreuve dans des environnements plus hostiles à l’étranger ?

Pourtant, si l’équipe veut franchir un cap, le changement doit venir de la Fédération. Voici cinq pistes que la Fédération américaine de football peut explorer pour aider l’équipe nationale masculine à passer à l’étape supérieure.

  • Folarin Balogun USMNT 2026 World CupGetty

    Convaincre les binationaux de rester

    Parfois, tout se résume au talent. La recette du progrès ? Recrutez de meilleurs joueurs. Vous pouvez investir massivement, optimiser votre budget et bâtir des infrastructures modernes ; si les 26 joueurs de votre effectif ne sont pas doués, vous ne serez pas compétitifs.

    C’est le levier principal qui a permis à de nombreuses petites nations du football de progresser récemment. De Curaçao au Maroc, la sélection de joueurs binationaux et l’appel à la diaspora ont fait monter le niveau. Il suffit d’observer les meilleurs joueurs américains pour s’en convaincre. Folarin Balogun, Antonee Robinson, Sergino Dest, Gio Reyna, Ricardo Pepi et Malik Tillman ont été intégrés à l’équipe grâce à un recrutement ciblé mené par les dirigeants de la Fédération américaine de football. Noahkai Banks manque encore d’expérience, mais plusieurs indicateurs suggèrent qu’il pourrait être le prochain. Les États-Unis doivent donc continuer à repousser les limites dans ce domaine pour élever rapidement le niveau.

    • Publicité
  • Nashville SC v Inter Miami CF - CONCACAF Champions Cup 2026Getty Images Sport

    Engagez un entraîneur national qui maîtrise parfaitement le système.

    Cette approche prendra sans doute plus de temps avant de porter ses fruits, mais elle reste cruciale. Miser sur un entraîneur étranger de renom peut fonctionner à court terme, et Pochettino a effectivement élevé le niveau de l’équipe nationale américaine. Il a su mettre en valeur des joueurs émergents comme Alex Freeman, prouvant qu’il était prêt à puiser plus profondément dans le vivier national. Mais si l’objectif est de construire sur plusieurs cycles, la connaissance de l’écosystème du football américain ne doit pas être un simple atout : elle doit faire partie intégrante du profil recherché.

    Jürgen Klinsmann l’avait déjà démontré : si les succès ont été au rendez-vous, son scepticisme récurrent envers la MLS et le parcours des joueurs locaux a constitué un frein. Or, l’étape suivante pour l’équipe nationale américaine ne résidera pas uniquement dans le recrutement de binationaux ou l’attente d’une nouvelle pépite du calibre de Christian Pulisic. Elle exigera aussi une identification plus fine, un développement plus structuré et une confiance accrue envers les joueurs issus du système.

    Les investissements coûteux à court terme ne suffisent généralement pas à remodeler le vivier de joueurs. C’est une stratégie à long terme qui y parvient. L’Espagne a promu Luis de la Fuente après des années passées au sein des équipes nationales juniors du pays. Lionel Scaloni est issu du système argentin. Gareth Southgate a suivi le parcours des jeunes en Angleterre. Didier Deschamps n’était pas un habitué de la fédération, mais il connaissait le football français sur le bout des doigts avant de prendre les rênes de l’équipe nationale. Le point commun n’est pas le glamour. C’est la continuité.

    Pochettino peut rester si l’engagement porte sur un cycle complet. Mais si la Fédération américaine tourne la page, elle devra réfléchir au profil adapté. Le prochain sélectionneur n’a pas besoin d’être la plus grande star disponible ; il doit surtout comprendre les joueurs, le parcours et le pays qu’on lui confie. B.J. Callaghan, votre téléphone devrait bientôt sonner.

  • Red Bull New York v Columbus CrewGetty Images Sport

    Rendre le football pour les jeunes plus abordable

    Une ligue nationale solide ne garantit pas une équipe nationale performante. L’Argentine en est l’exemple le plus flagrant. Ses meilleurs joueurs sont dispersés à travers l’Europe, et sa ligue nationale fonctionne depuis longtemps comme un vivier de talents destinés à l’exportation. Le Maroc, la Suisse et la Norvège ont également démontré que le succès en Coupe du monde ne nécessite pas forcément une ligue nationale classée parmi les cinq meilleures.

    Mais les États-Unis affrontent un défi spécifique. La question n’est pas seulement de savoir si la MLS peut former davantage de joueurs. Elle le fait déjà, et ses centres de formation sont devenus un maillon essentiel du parcours des joueurs américains. La question plus importante est de savoir combien de jeunes talents passent encore inaperçus avant même d’avoir pu s’approcher de ce parcours.

    C’est là que la Fédération américaine de football (US Soccer) et la MLS peuvent vraiment faire la différence. Le modèle « pay-to-play » (payer pour jouer) demeure l’un des principaux obstacles structurels au développement du football américain. Trop de familles sont exclues par les frais d’adhésion aux clubs, les coûts de déplacement, les tournois de sélection, l’équipement et les entraînements privés, avant même que leurs enfants ne soient repérés. Dans un pays aussi vaste et diversifié, ce n’est pas seulement un problème de participation. C’est un problème d’identification des talents.

    La prochaine étape doit être un effort conjoint pour abattre ces barrières : multiplier les environnements d’élite subventionnés, créer des centres régionaux gratuits, soutenir les frais de déplacement et d’équipement, et renforcer le repérage dans les communautés encore non connectées au réseau des centres de formation. La MLS n’a pas à imiter l’Europe, et la Fédération n’a pas à contrôler chaque club local. Mais les deux instances doivent converger vers un objectif simple : faire en sorte que seul le talent, et non le revenu familial, décide de qui sera repéré.

    L’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) n’a pas besoin que chaque espoir devienne un Christian Pulisic. Elle a besoin d’un vivier de joueurs plus profond, plus large et plus représentatif. Et cela commence bien avant que les joueurs n’atteignent l’équipe nationale : cela commence par rendre le football plus accessible aux enfants qui sont encore laissés de côté.

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  • American OutlawsAlex Labidou

    Faciliter l’accès aux matchs de l’équipe nationale masculine des États-Unis

    Les supporters américains se sont mobilisés pendant la Coupe du monde. La passion est clairement au rendez-vous. La question la plus épineuse est de savoir comment la fédération américaine de football parviendra à entretenir cette dynamique lorsque les enjeux seront moins importants.

    Ce constat a déjà été pointé tout au long du cycle précédent : Mauricio Pochettino et plusieurs joueurs américains ont exprimé leur souhait de voir une meilleure ambiance lors des matchs amicaux et des tournois comme la Gold Cup. Pour capitaliser sur l’engouement de cet été, la Fédération doit donc faciliter l’accès à ces rencontres. Et cela passe d’abord par le porte-monnaie.

    Les matchs amicaux ne devraient pas coûter cher. Pourtant, la rencontre de l’équipe nationale masculine américaine contre l’Équateur en octobre affichait un prix d’entrée de 84 dollars (hors frais), avec des places pouvant monter jusqu’à environ 300 dollars. Certes, tout le monde doit gagner sa vie et les tableurs Excel doivent être équilibrés. Mais payer un tel tarif pour un match où les équipes jouent souvent à mi-régime reste difficile à justifier.

    On veut que les supporters s’attachent à l’équipe ? Facilitons-leur l’accès aux stades. Pour être honnête, la Fédération américaine a déjà fait quelques progrès. Les membres des American Outlaws ont ainsi pu acheter des places à 45 dollars pièce pour les matchs amicaux d’avant la Coupe du monde, grâce à un accord prévoyant des billets à prix fixe et abordables, valable jusqu’en octobre. C’est un début. Mais U.S. Soccer pourrait aller plus loin en s’inspirant des clubs de MLS qui proposent des offres d’entrée à prix réduit, des programmes communautaires ou des promotions pour les nouveaux supporters afin de remplir les stades.

    C’est précisément le genre d’initiative dont le pays a besoin : plus les matchs sont abordables, plus il est facile de transformer l’engouement suscité par la Coupe du monde en un soutien durable à l’équipe nationale américaine.


  • Alex Freeman, USMNTGetty

    Programmer davantage d’essais sur route en conditions réelles

    Sous l’ère Pochettino, les États-Unis n’ont disputé qu’un seul match amical à l’étranger : une défaite 2-0 au Mexique à Guadalajara en octobre 2024. Pour une équipe exempte de qualifications à la Coupe du monde en tant que coorganisatrice, ce manque d’exposition internationale compte.

    Les matchs amicaux à domicile ne suffisent pas à créer une pression maximale. Évoluer sur ses terres présente certes des avantages, notamment pour la Fédération américaine de football (U.S. Soccer) qui cherche à renforcer son lien avec les supporters, mais l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) aurait aussi bénéficié d’environnements plus hostiles avant la Coupe du monde. Elle avait besoin de davantage de rencontres où le public est contre elle, où le voyage fait partie du défi et où les erreurs sont sanctionnées dans une ambiance proche de celle d’un tournoi.

    À titre de comparaison, l’équipe nationale masculine américaine a disputé sept matchs amicaux à l’étranger sous Gregg Berhalter, 21 sous Jürgen Klinsmann et 11 sous Bob Bradley. Ces équipes ont également été éliminées en huitièmes de finale ; les matchs amicaux à l’extérieur ne constituent donc pas une solution miracle. Mais cette équipe était censée être différente. C’était sans doute la sélection la plus talentueuse de l’histoire du programme, et pourtant, lorsque la Belgique a intensifié la pression, les États-Unis se sont effondrés.

    Plus de tests à l’extérieur n’auraient pas nécessairement changé l’issue de la Coupe du monde, mais ils auraient offert à l’équipe davantage d’occasions de se frotter à l’adversité, celle-là même qui a finalement eu raison de son parcours. Pour le prochain cycle, la Fédération américaine de football doit donc cesser de privilégier uniquement des matchs amicaux pratiques ou rentables et oser des rencontres qui mettent l’équipe hors de sa zone de confort.