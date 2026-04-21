L'équipe nationale féminine des États-Unis conserve sa 2e place au dernier classement mondial féminin de la FIFA.

L'équipe nationale féminine des États-Unis conserve sa deuxième place au dernier classement mondial féminin de la FIFA, tandis que l'Angleterre remonte à la troisième position après sa récente victoire face à l'Espagne, qui reste en tête du classement.

Publié en août, ce classement n’a connu que trois autres mouvements : la progression de l’Angleterre d’une place, le recul de l’Allemagne d’une place et la remontée du Japon de trois places.

Les États-Unis ont récemment battu les Nadeshiko (deux victoires, une défaite), mais c’est bien le Japon qui a réalisé la plus forte progression au sein du top 10.