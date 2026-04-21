Getty
Traduit par
L'équipe nationale féminine des États-Unis conserve sa 2e place au dernier classement mondial féminin de la FIFA
- Getty
L'équipe nationale féminine des États-Unis conserve sa 2e place au dernier classement mondial féminin de la FIFA.
L'équipe nationale féminine des États-Unis conserve sa deuxième place au dernier classement mondial féminin de la FIFA, tandis que l'Angleterre remonte à la troisième position après sa récente victoire face à l'Espagne, qui reste en tête du classement.
Publié en août, ce classement n’a connu que trois autres mouvements : la progression de l’Angleterre d’une place, le recul de l’Allemagne d’une place et la remontée du Japon de trois places.
Les États-Unis ont récemment battu les Nadeshiko (deux victoires, une défaite), mais c’est bien le Japon qui a réalisé la plus forte progression au sein du top 10.
- Getty Images Sport
Le haut du classement reste serré
Ailleurs au classement, le Canada et les Pays-Bas grimpent d’une marche et intègrent le top 10.
En tête, l’écart se limite à 28,44 points : l’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT), avec 2 054,65 points, reste dans le sillage de l’Espagne (2 083,09).
- Getty Images Sport
Comment le classement est calculé
« Les équipes sont classées en fonction d’une valeur qui reflète leur niveau réel. On peut donc en apprendre beaucoup sur la valeur de classement, ou les points de classement, d’une équipe », indique la FIFA sur son site web.
Les principaux critères pris en compte pour établir ce classement sont les suivants :
Résultat du match
Match à domicile, à l’extérieur ou sur terrain neutre
Importance de la rencontre
Différence de classement entre les deux sélections.
Autres mouvements marquants : la RPDC sort du top 10 et se retrouve 11e, les Pays-Bas font leur entrée dans les dix premiers, tandis que les Samoa américaines réalisent la plus forte progression (+17 places). Le Suriname, lui, subit la plus forte chute (-14 places).
- Getty Images Sport
Et maintenant ?
La prochaine édition du classement sera publiée le 16 juin 2026.