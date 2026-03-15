L'équipe nationale féminine américaine à l'étranger : Alyssa Thompson remporte la Coupe de la Ligue avec Chelsea, tandis que Lindsey Heaps et Lily Yohannes décrochent la Coupe de France avec Lyon

Ces dernières semaines ont été bien remplies pour les membres de l'équipe nationale féminine américaine, qui ont repris la compétition en club peu après avoir remporté la SheBelieves Cup pour la huitième fois.

Lindsey Heaps et Lily Yohannes, coéquipières en club comme en sélection nationale, ont aidé l'OL Lyonnes à remporter le titre de la Coupe de France, en battant le Paris Saint-Germain 1-0 en Coupe de la Ligue.

Chelsea a affronté Manchester United en finale de la Coupe de la Ligue dimanche, avec l'attaquante de l'équipe nationale américaine Alyssa Thompson dans les rangs des Blues. Naomi Girma était forfait pour cause de blessure, tandis que Cat Macario ne figurait pas dans l'effectif. Chelsea s'est imposé 1-0 face à Manchester United et à la gardienne Phallon Tullis-Joyce, grâce à un but de Lauren James dans les 20 premières minutes.

Par ailleurs, Arsenal et Emily Fox ont battu les London City Lionesses 2-1 en Super League féminine, tandis que Sam Coffey et Manchester City n’ont récolté qu’un point ce week-end après avoir fait match nul 0-0 contre Aston Villa.