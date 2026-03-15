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L'équipe nationale féminine américaine à l'étranger : Alyssa Thompson remporte la Coupe de la Ligue avec Chelsea, tandis que Lindsey Heaps et Lily Yohannes décrochent la Coupe de France avec Lyon

GOAL revient sur les meilleures performances de l'équipe nationale féminine américaine à l'étranger, de la blessure de Naomi Girma à la première Coupe de la Ligue remportée par Alyssa Thompson avec Chelsea et Heaps, en passant par le titre de Coupe de France décroché par Yohannes avec Lyon.

Ces dernières semaines ont été bien remplies pour les membres de l'équipe nationale féminine américaine, qui ont repris la compétition en club peu après avoir remporté la SheBelieves Cup pour la huitième fois.

Lindsey Heaps et Lily Yohannes, coéquipières en club comme en sélection nationale, ont aidé l'OL Lyonnes à remporter le titre de la Coupe de France, en battant le Paris Saint-Germain 1-0 en Coupe de la Ligue.

Chelsea a affronté Manchester United en finale de la Coupe de la Ligue dimanche, avec l'attaquante de l'équipe nationale américaine Alyssa Thompson dans les rangs des Blues. Naomi Girma était forfait pour cause de blessure, tandis que Cat Macario ne figurait pas dans l'effectif. Chelsea s'est imposé 1-0 face à Manchester United et à la gardienne Phallon Tullis-Joyce, grâce à un but de Lauren James dans les 20 premières minutes.

Par ailleurs, Arsenal et Emily Fox ont battu les London City Lionesses 2-1 en Super League féminine, tandis que Sam Coffey et Manchester City n’ont récolté qu’un point ce week-end après avoir fait match nul 0-0 contre Aston Villa.

  • Manchester United FC v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Pas de Girma, pas de problème : Chelsea trouve la solution

    Chelsea devait composer avec l'absence de plusieurs joueuses clés lors de la finale de la Coupe de la Ligue dimanche, notamment celle de la défenseuse centrale de l'équipe nationale américaine Naomi Girma, qui n'était pas sur le terrain en raison d'une blessure au mollet. Les Blues avaient fort à faire face à Manchester United sans Girma, Millie Bright, Sam Kerr et Ellie Carpenter, entre autres.

    Pourtant, Chelsea a trouvé la solution malgré ces absences. Ou plutôt, c'est Lauren James qui l'a trouvée, en marquant le but qui s'est avéré décisif.

    « J'espère que ce n'est pas trop grave et qu'elle pourra être disponible pour le prochain match », a déclaré la manager de Chelsea, Sonia Bompastor, à la BBC lorsqu'on l'a interrogée au sujet de Girma. Les Blues reprendront du service mercredi.

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  • Lily Yohannes USWNT vs JamaicaGetty Images

    Yohannes brille en tant que remplaçant de luxe à Lyon

    Même si Yohannes n’a pas participé au but de l’OL Lyonnes contre le PSG, elle a joué un rôle important après son entrée en jeu en deuxième mi-temps, veillant à ce que le rythme de l’équipe ne baisse pas. Entrer en jeu au milieu de terrain et maintenir le même niveau de jeu — voire l’améliorer — est une belle performance, et Yohannes est souvent à la hauteur lorsqu’on lui demande de le faire.

    Malgré son jeune âge, elle continue de faire preuve d’une maturité remarquable, que ce soit par son travail acharné pour récupérer le ballon ou par sa capacité à servir ses coéquipières dans les espaces, partout sur le terrain.

  • OL Lyonnes v Club Atletico de Madrid - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Heaps s'illustre lors de la victoire de Lyon en Coupe

    Lindsey Heaps a été omniprésente sur le terrain lors de la victoire de l'OL Lyonnais face au PSG. Elle s'est illustrée tout au long du match par de nombreuses percées offensives, des combinaisons rapides et des une-deux. Heaps sait comment gagner, et elle semble évoluer dans un environnement où tout le monde partage cette mentalité, avec des joueuses qui ne cessent de s'engouffrer dans la surface et de se battre d'un bout à l'autre du terrain au milieu de terrain.

    Une feinte de Heaps sur un centre a permis à Melchie Dumornay de marquer le but décisif.

  • Chelsea FC v West Ham United - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Thompson a contribué à la victoire de Chelsea en coupe

    Ce n'était pas le meilleur match d'Alyssa Thompson, ses occasions de marquer ayant été rares ce jour-là. Elle a néanmoins terminé la rencontre indemne et a pu célébrer la victoire en soulevant le trophée avec Chelsea.

    La plus grande contribution d'Alyssa Thompson à cette équipe réside dans sa capacité à marquer des buts. Au sein de l'équipe nationale américaine, elle a toujours su trouver le chemin des filets, et elle s'est montrée encore plus prolifique avec les Blues. En finale, elle a été impliquée dans plusieurs actions offensives de son équipe, même si aucune n'a finalement abouti à un but.

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