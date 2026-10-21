Cette rencontre commémore le 90e anniversaire du premier gouvernement basque autonome, établi en 1936 sous la présidence de Jose Antonio Aguirre. Celui-ci a ensuite formé l’équipe d’Euzkadi en 1937 pour effectuer une tournée en Europe et dans les Amériques pendant la guerre civile espagnole. Par ailleurs, le pays sud-américain entretient des liens historiques profonds avec la région, ayant accueilli des milliers d’exilés politiques fuyant la dictature de Francisco Franco.

Soulignant dans un communiqué officiel la portée plus large de cette rencontre, la Fédération basque de football a déclaré : « Au-delà de sa dimension sportive, cet événement, qui s’inscrit dans le programme des manifestations du 90e anniversaire du premier gouvernement basque, aspire à célébrer les relations entre deux sociétés unies par une longue histoire d’échanges, de migrations, d’accueil et de liens culturels. »