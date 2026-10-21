AFP
Traduit par
L’équipe nationale du Pays basque accueillera le Venezuela à San Mamés pour un match amical historique en novembre
Bilbao accueille un match amical international historique
La Fédération basque de football, présidée par Xabier Goni, a confirmé que Euskal Selekzioa affrontera le Venezuela au stade de l’Athletic le samedi 14 novembre. Ce sera le premier match de cette sélection depuis sa victoire 3-0 contre la Palestine, le 15 novembre de l’année dernière, devant une affluence record de 51 396 spectateurs. Ce jour-là, les hommes de Jagoba Arrasate s’étaient imposés grâce à des buts d’Unai Elgezabal, de Gorka Guruzeta et d’Urko Izeta.
- Ricardo Larreina Amador
Des liens culturels unissent les deux nations
Cette rencontre commémore le 90e anniversaire du premier gouvernement basque autonome, établi en 1936 sous la présidence de Jose Antonio Aguirre. Celui-ci a ensuite formé l’équipe d’Euzkadi en 1937 pour effectuer une tournée en Europe et dans les Amériques pendant la guerre civile espagnole. Par ailleurs, le pays sud-américain entretient des liens historiques profonds avec la région, ayant accueilli des milliers d’exilés politiques fuyant la dictature de Francisco Franco.
Soulignant dans un communiqué officiel la portée plus large de cette rencontre, la Fédération basque de football a déclaré : « Au-delà de sa dimension sportive, cet événement, qui s’inscrit dans le programme des manifestations du 90e anniversaire du premier gouvernement basque, aspire à célébrer les relations entre deux sociétés unies par une longue histoire d’échanges, de migrations, d’accueil et de liens culturels. »
Un rassemblement intergénérationnel conforte un bilan parfait
La rencontre du mois prochain sera la quatrième entre les deux équipes. L’équipe hôte affiche un bilan parfait après une victoire 4-3 à l’extérieur à San Cristobal en juin 2007, un succès 3-1 dans l’ancien San Mames en décembre 2010 et une victoire 4-2 à Mendizorrotza en octobre 2018.
Évoquant l’ambition plus large de ce prochain rendez-vous à Bilbao, la Fédération basque a ajouté : « Ce nouveau match vise à réunir différentes générations autour du football et à montrer qu’Euskal Selekzioa peut aussi être un lieu de rencontre entre les peuples. »
- AFP
Les stars de l’élite en tête d’affiche du groupe de novembre
La rencontre étant organisée pendant une fenêtre internationale officielle de la FIFA, l’équipe hôte se réunira à Lezama le 13 novembre et pourra faire appel aux joueurs de Liga de l’Athletic, de la Real Sociedad, d’Osasuna et d’Alaves non retenus par l’Espagne. Les joueurs du SD Eibar ne seront toutefois pas disponibles, le calendrier de Segunda División se poursuivant pendant la trêve. De son côté, l’entraîneur de l’équipe visiteuse, Oswaldo Vizcarrondo, comptera sur le milieu de terrain Yangel Herrera et l’arrière droit de la Real Sociedad Jon Mikel Aramburu.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles