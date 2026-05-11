C’est officiel : dans un mois, la Coupe du monde s’ouvrira. L’attente devient palpable. Plus rien ne fait obstacle à la compétition ; les derniers championnats se concluent et, malgré quelques finales européennes encore au programme, toutes les regards se tournent déjà vers ce qui s’annonce comme l’événement sportif le plus retentissant de l’histoire.

Quels dossiers restent ouverts ? Que nous réserve ce dernier acte ? Plusieurs intrigues retiennent l’attention, à commencer par l’équipe nationale américaine. Son présent est paradoxal : pour chaque série de buts marqués, une superstar demeure en quête de reconnaissance. Saura-t-elle répondre aux attentes ?

L’Argentine, championne du monde pour la troisième fois en 2022 après une longue attente, peut-elle réussir l’exploit de conserver son titre, chose qu’aucune sélection n’a accomplie depuis 1962 ? GOAL examine cette énigme et cinq autres questions brûlantes à un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026.