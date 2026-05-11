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Lionel Messi Argentina moments GFXGetty/GOAL
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L’équipe nationale américaine sera-t-elle à la hauteur ? L’Argentine de Messi parviendra-t-elle à rééditer son exploit ? - Cinq questions brûlantes sur la Coupe du monde

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Coupe du monde

À l’approche du tournoi, plusieurs interrogations entourent l’équipe nationale américaine, tandis que les cadors sud-américains offrent leur lot de storylines.

C’est officiel : dans un mois, la Coupe du monde s’ouvrira. L’attente devient palpable. Plus rien ne fait obstacle à la compétition ; les derniers championnats se concluent et, malgré quelques finales européennes encore au programme, toutes les regards se tournent déjà vers ce qui s’annonce comme l’événement sportif le plus retentissant de l’histoire.

Quels dossiers restent ouverts ? Que nous réserve ce dernier acte ? Plusieurs intrigues retiennent l’attention, à commencer par l’équipe nationale américaine. Son présent est paradoxal : pour chaque série de buts marqués, une superstar demeure en quête de reconnaissance. Saura-t-elle répondre aux attentes ?

L’Argentine, championne du monde pour la troisième fois en 2022 après une longue attente, peut-elle réussir l’exploit de conserver son titre, chose qu’aucune sélection n’a accomplie depuis 1962 ? GOAL examine cette énigme et cinq autres questions brûlantes à un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Quel sera le destin de l’équipe nationale masculine des États-Unis ?

    C’est peut-être la question la plus cruciale, du moins pour les supporters de l’équipe nationale américaine. On entend souvent dire qu’un pays hôte doit bien figurer. La réalité est plus nuancée. Objectivement, il est peu probable que les téléspectateurs éteignent leur poste si les États-Unis sont éliminés dès le début du tournoi.

    Reste que, sur le plan sportif, un bon parcours de la sélection serait un catalyseur pour le développement du football national. Il faut donc que l’équipe soit soutenable, qu’elle marque des buts, qu’elle tienne tête à de grands adversaires et qu’elle offre au public une raison d’y croire. Reste à déterminer ce que cela signifie concrètement : certains évoquent un parcours jusqu’aux quarts de finale, tandis que Mauricio Pochettino affirme que les États-Unis peuvent viser le titre. Une chose est sûre : cette équipe doit embraser l’enthousiasme du public américain.

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  • Lionel Messi ArgentinaGetty Images

    L'Argentine peut-elle rééditer son exploit ?

    Seules deux équipes ont réussi à remporter deux Coupes du monde consécutives, et cela n’est plus arrivé depuis plus de 60 ans. L’Italie y est parvenue en 1934 et 1938, le Brésil en 1958 et 1962. Depuis, la France s’est approchée de l’exploit, terminant deuxième en 2022 après son sacre de 2018.

    Plusieurs facteurs expliquent cette rareté. Premier point : le football obéit à des cycles. Peu d’équipes gagnent la Coupe du monde avec des jeunes, et la plupart des champions laissent filer une génération un tournoi de trop ou, à l’inverse, lancent un nouveau groupe trop vite. Deuxième élément : la mentalité. Il faut une force psychologique considérable pour relever le défi avec une cible dans le dos. Enfin, la chance joue son rôle ; même avec tout le talent du monde, il faut parfois que le ballon rebondisse du bon côté pour enchaîner les victoires.

    Tous les regards se tournent donc vers Lionel Messi et l’Argentine. Les vice-champions du monde ont conservé leur dynamique en s’adjugeant la Copa América 2024 avec une ossature inchangée par rapport à l’épopée qatarie. Cet inertie positive compte. Reste que leurs récents matchs amicaux ont laissé perplexe tant par les scores que par le niveau de jeu. L’heure de gloire serait-elle déjà révolue ?

  • Colombia v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Qui sont les outsiders ?

    C’est un sujet qui fascine. Les observateurs aiment à parier sur l’équipe capable de surgir de nulle part pour créer la surprise. Les Coupes du monde passées regorgent d’exemples de tels outsiders : le Maroc a marqué l’histoire en atteignant les demi-finales au Qatar en 2022 ; le parcours du Ghana jusqu’aux quarts de finale en 2010 a été captivant ; la Corée du Sud et la Turquie ont même intégré le dernier carré en 2002.

    Cette année, le champ des possibles s’élargit : le tournoi accueillera 48 équipes, ce qui multiplie les opportunités de révélations. Équateur, Norvège et Turquie possèdent des effectifs capables de briller. Le Maroc et le Sénégal, finalistes de la dernière CAN, semblent toutefois moins « surprenants » et donc moins typés « outsiders ». Toutefois, le meilleur pari pourrait être la Colombie, solide de la défense à l’attaque et emmenée par le talentueux Luis Díaz. Reste que la beauté d’un outsider réside souvent dans le fait qu’aucun pronostic ne le favorise.

  • England v Albania - European Qualifiers Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le football va-t-il enfin rentrer à la maison ?

    Allons, l’Angleterre, montre-nous ton potentiel.

    À chaque Coupe du monde, l’Angleterre brandit des arguments solides pour prétendre au titre. Cette année, ils sont particulièrement convaincants. Harry Kane, en lice pour le Ballon d’Or malgré son élimination en Ligue des champions, mène l’attaque. À son soutien, Declan Rice, Eberechi Eze et Jude Bellingham forment un milieu de terrain d’élite. Sur l’aile droite, Bukayo Saka, en pleine forme, figure parmi les meilleurs spécialistes mondiaux. Sans oublier que l’effectif, désormais expérimenté et arrivé à maturité, est encadré par le choix avisé de Thomas Tuchel au poste de sélectionneur. Sur le papier, les Three Lions ont donc les arguments pour briller.

    Pourtant, le talent n’a jamais été le vrai problème. Le malheur de l’Angleterre réside plutôt dans la mentalité, l’ambiance et, soyons honnêtes, le poids écrasant des attentes. Cette équipe n’est, objectivement, pas encore tout à fait au niveau des meilleures – du moins pas au regard du reste du peloton. Mais on persiste à le prétendre. Tuchel, lui, pourrait bien changer la donne. Alors, est-il temps de rêver ?

  • arda guler kenan yildiz turkiyeGETTY

    Quel joueur émergera comme la révélation de l’année ?

    Tout comme le concept d’outsider, l’émergence d’une nouvelle star est, par nature, difficile à prévoir. Le talent ne manque pas, et la Coupe du monde constitue la tribune idéale pour que de nouveaux visages se révèlent. Ces révélations peuvent être de jeunes talents ou des joueurs plus expérimentés : James Rodríguez n’avait que 22 ans lorsqu’il a éclaboussé la Coupe du monde 2014 de son talent, tandis que Sofyan Amrabat, 25 ans, a émergé lors de l’édition 2022.

    Cette fois, toutefois, les secrets sont rares : tout le monde connaît tout le monde, et les inconnus se font exceptionnels. Le tournoi pourrait donc consacrer un joueur déjà solide plutôt qu’un véritable inconnu. Un nom à suivre ? Arda Güler, bien sûr.