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Lionel Messi Argentina moments GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

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L'équipe nationale américaine sera-t-elle à la hauteur ? L'Argentine de Lionel Messi parviendra-t-elle à réitérer son exploit ? - Cinq questions brûlantes à un mois du coup d'envoi de la Coupe du monde

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Coupe du monde

À l’approche du tournoi, plusieurs interrogations entourent l’équipe nationale américaine, tandis que les cadors sud-américains alimentent déjà de nombreuses spéculations.

C’est officiel : il ne reste plus qu’un mois avant la Coupe du monde. L’événement prend soudain une tournure tangible. Plus rien ne fait obstacle à cette compétition inéluctable. Les principaux championnats nationaux sont quasiment attribués. Quelques finales européennes restent à disputer, mais leur aura s’efface déjà devant ce qui s’annonce comme le plus grand rendez-vous sportif de l’histoire.

Que reste-t-il à clarifier ? Principal point d’interrogation : l’équipe nationale américaine. Son attaque affiche des statistiques flatteuses, mais ses stars peinent encore à convaincre pleinement. Saura-t-elle répondre présente ?

L’Argentine, championne du monde pour la troisième fois en 2022 après une longue attente, peut-elle réussir l’exploit de conserver son titre, chose qu’aucune sélection n’a accompli depuis 1962 ? GOAL examine cette énigme et cinq autres questions brûlantes à un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Quel sera le destin de l’équipe nationale masculine des États-Unis ?

    C’est peut-être la question la plus cruciale, du moins pour les supporters de l’équipe nationale américaine. On entend souvent dire qu’un pays hôte doit bien figurer. La réalité est plus nuancée. Objectivement, il est peu probable que les téléspectateurs éteignent leur poste si les États-Unis sont éliminés dès le début de la compétition.

    Néanmoins, un bon parcours de la sélection américaine serait bénéfique pour le développement du football national. Il faut que l’équipe soit soutenable, qu’elle marque des buts, qu’elle affronte de solides adversaires et qu’elle offre un véritable espoir. Reste à déterminer ce que cela signifie concrètement : certains évoquent un parcours jusqu’aux quarts de finale, tandis que Mauricio Pochettino affirme que les États-Unis peuvent viser le titre. Quel que soit l’objectif réel, l’essentiel est que cette équipe rallie le public à sa cause.

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  • Lionel Messi ArgentinaGetty Images

    L'Argentine peut-elle rééditer son exploit ?

    Seules deux équipes ont réussi à remporter deux Coupes du monde consécutives, et cela n’est plus arrivé depuis plus de 60 ans. L’Italie y est parvenue en 1934 et 1938, le Brésil en 1958 et 1962. Depuis, la France s’est approchée de l’exploit, terminant deuxième en 2022 après son sacre de 2018.

    Plusieurs facteurs expliquent cette rareté. Tout d’abord, le football obéit à des cycles. Les sélections composées de jeunes joueurs ne soulevent pas souvent le trophée, et la plupart des champions sortants échouent soit en prolongeant trop longtemps une génération, soit en renouvelant trop précipitamment leur effectif. Deuxièmement, la mentalité entre en jeu : il faut une force psychologique considérable pour remonter sur le devant de la scène avec une cible dans le dos. Enfin, la chance a son mot à dire ; même avec tout le talent du monde, il faut que le ballon rebondisse au bon moment pour enchaîner les victoires.

    Tous les regards se tournent donc vers Lionel Messi et l’Argentine. Les vice-champions du monde ont conservé leur momentum en s’adjugeant la Copa América 2024 avec une ossature inchangée par rapport au groupe qatari. Cet héritage pèse, mais les performances mitigées lors des récents matchs amicaux invitent à la prudence : l’heure de gloire serait-elle déjà révolue ?

  • Colombia v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Qui sont les outsiders ?

    C’est un sujet qui fascine. Les observateurs aiment à parier sur l’équipe capable de surgir de nulle part pour créer la surprise. Les Coupes du monde passées regorgent d’exemples de tels outsiders : le Maroc a écrit l’histoire en atteignant les demi-finales au Qatar en 2022 ; le parcours du Ghana jusqu’aux quarts de finale en 2010 a été captivant ; la Corée du Sud et la Turquie ont même atteint le dernier carré en 2002.

    Cette année, le vivier de prétendants s’est élargi à 48 équipes, offrant un terreau propice aux outsiders. Équateur, Norvège et Turquie possèdent des arguments solides. Le Maroc et le Sénégal, finalistes de la dernière CAN, semblent toutefois moins « surprenants » et davantage confirmés. Toutefois, le meilleur pari pourrait être la Colombie, solide de la défense à l’attaque et emmenée par le talentueux Luis Díaz. Reste que, par définition, un outsider est une équipe sur laquelle peu de gens misent.

  • England v Albania - European Qualifiers Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le football va-t-il enfin rentrer à la maison ?

    Allons, l’Angleterre, prouve ton valeur.

    À chaque Coupe du monde, l’Angleterre brandit des arguments pour prétendre au titre. Cette année, ils sont solides : Harry Kane, en lice pour le Ballon d’Or malgré son élimination en Ligue des champions, est la pointe d’une attaque redoutable ; Declan Rice, Eliot Anderson et Jude Bellingham forment un milieu de terrain d’élite ; Bukayo Saka, en pleine forme, figure parmi les meilleurs ailiers droits de la planète. Sans oublier que l’effectif, désormais expérimenté et arrivé à maturité, est encadré par Thomas Tuchel, un choix de coach particulièrement avisé. Sur le papier, les Three Lions ont donc tout pour briller.

    Pourtant, le talent n’a jamais été le problème. Le vrai enjeu se trouve dans la mentalité, l’ambiance du groupe et le poids écrasant des attentes. L’Angleterre n’est, objectivement, pas encore au niveau des tout meilleurs – du moins pas au regard du reste du peloton. Mais on persiste à le croire. Tuchel, lui, pourrait bien changer la donne. Alors, est-il temps de rêver ?

  • arda guler kenan yildiz turkiyeGETTY

    Quel joueur émergera comme la révélation de l’année ?

    Tout comme le concept d’outsider, l’émergence d’une nouvelle star est, par nature, difficile à prévoir. Le talent ne manque pas, et la Coupe du monde constitue la tribune idéale pour que de nouveaux visages se révèlent. Ces révélations peuvent être des jeunes talents ou des joueurs plus confirmés : James Rodríguez avait 22 ans lorsqu’il a éclaboussé la Coupe du monde 2014, tandis que Sofyan Amrabat, 25 ans, a émergé lors de l’édition 2022.

    Cette fois, pourtant, l’effet de surprise est rare : tout le monde connaît tout le monde, et les inconnus se font rares. Le tournoi pourrait donc consacrer un joueur déjà solide plutôt qu’un véritable novice. Un nom à suivre ? Arda Güler.