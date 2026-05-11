C’est officiel : il ne reste plus qu’un mois avant la Coupe du monde. L’événement prend soudain une tournure tangible. Plus rien ne fait obstacle à cette compétition inéluctable. Les principaux championnats nationaux sont quasiment attribués. Quelques finales européennes restent à disputer, mais leur aura s’efface déjà devant ce qui s’annonce comme le plus grand rendez-vous sportif de l’histoire.

Que reste-t-il à clarifier ? Principal point d’interrogation : l’équipe nationale américaine. Son attaque affiche des statistiques flatteuses, mais ses stars peinent encore à convaincre pleinement. Saura-t-elle répondre présente ?

L’Argentine, championne du monde pour la troisième fois en 2022 après une longue attente, peut-elle réussir l’exploit de conserver son titre, chose qu’aucune sélection n’a accompli depuis 1962 ? GOAL examine cette énigme et cinq autres questions brûlantes à un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026.