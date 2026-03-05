GOAL
L'équipe nationale américaine de football a déclaré que parler de remporter la Coupe du monde « ne serait pas du tout juste », tandis que le directeur du New York Cosmos affirme qu'une seule victoire en phase à élimination directe serait déjà un « énorme succès »
Pulisic et McKennie soulignent la progression de l'équipe nationale américaine
Mauricio Pochettino aura l'embarras du choix cet été lorsqu'ilcomposera une équipede 26 joueurs qu'il estime capable de répondre à des attentes élevées. Avec des joueurs tels que Christian Pulisic, Weston McKennie, Ricardo Pepi, Tyler Adams et Folarin Balogun, tous vedettes en Europe, l'équipe nationale américaine dispose d'une pléiade de joueurs confirmés.
Elle est considérée depuis quelque temps comme la « génération dorée », les États-Unis ayant rarement eu la chance de pouvoir puiser dans un vivier de talents aussi riche. Il n'a pas toujours été facile de performer sous pression, avec quelques revers essuyés dans la compétition de la CONCACAF, mais l'objectif final a toujours été la Coupe du monde en Amérique du Nord.
Vainqueurs de la Coupe du monde ? Mise en garde contre des objectifs irréalistes
Rossi, qui est né dans le New Jersey et a refusé de participer au stage d'entraînement pré-Coupe du monde avec l'équipe nationale américaine en 2006, fait partie de ceux qui ont observé de loin l'essor continu du football aux États-Unis.
Interrogé sur son avis concernant la promotion 2026, Rossi, s'exprimant en association avec ToonieBet, a déclaré à GOAL : « Ils ont un bon noyau, un bon noyau jeune. Vous savez, des joueurs qui ont bien performé en Serie A avec Pulisic et McKennie.
Ils ont de bonnes chances de sortir de leur groupe lors de la Coupe du monde. Je pense que ce serait déjà un succès en soi. S'ils parviennent à passer le premier tour à élimination directe, ce serait un énorme succès pour le football américain. J'espère donc que cela se produira.
Gagner la Coupe du monde, je ne pense pas que cela devrait même être évoqué, simplement parce qu'il ne faut pas mettre cette pression supplémentaire ou ce type d'attention ou d'attentes sur cette équipe, car ce ne serait pas juste. Ce ne serait pas juste du tout. Donc, oui, elles ont une chance de réaliser quelque chose de très spécial dans cette Coupe du monde, étant donné qu'elle se déroule chez elles et qu'elle va donc donner un nouvel élan au football ici, en Amérique. »
La « génération dorée » sera-t-elle à la hauteur des attentes ?
Tab Ramos, qui connaît tout de la représentation de l'équipe nationale américaine lors d'une Coupe du monde à domicile, puisqu'il a réalisé cet exploit en 1994, a récemment déclaré à GOAL, en évaluant une équipe qui doit commencer à exploiter son indéniable potentiel : « Malheureusement, le terme « génération dorée » a été attribué à cette équipe beaucoup trop tôt, vraiment trop tôt. Cela a commencé vers 2019/2020, alors qu'ils tentaient de se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar - et, soit dit en passant, ils l'ont fait de justesse, puisqu'ils ont terminé à égalité avec l'équipe classée quatrième pour se qualifier pour cette Coupe du monde au Qatar.
C'était en même temps que l'idée que c'était la « génération dorée » et que nous visions simplement 2026. C'est peut-être parce que je pense un peu différemment, mais l'équipe nationale consiste toujours à réunir les 11 meilleurs joueurs dont vous disposez aujourd'hui et à battre quelqu'un - c'est de cela qu'il s'agit, il ne s'agit pas vraiment de se projeter six ou sept ans dans l'avenir, ce que nous avons fait.
« De ce fait, il régnait un sentiment de calme autour de l'équipe et il n'y avait aucune urgence ces dernières années. Puis, Pochettino a pris les rênes de l'équipe et nous avons pensé, du moins ceux qui suivaient vraiment cette équipe nationale, que « quand Pochettino entrera dans le vestiaire, il y aura une réaction immédiate et les gars se diront qu'il est temps de se mettre au travail ». Mais cela ne s'est pas produit.
Il a fallu environ 14 mois, cet automne, lors des dates FIFA d'octobre/novembre, pour que l'équipe change vraiment de cap et commence à jouer, non seulement aussi bien qu'elle le peut, mais aussi avec cette envie et cette mentalité d'outsider que l'on retrouve généralement chez les équipes américaines. »
À quoi ressemble le succès en Coupe du monde pour l'équipe nationale américaine de football masculin ?
Une autre ancienne star de l'équipe nationale américaine, le légendaire gardien de but Brad Friedel, a déclaré à GOAL que « dépasser les attentes, c'est aller au-delà des quarts de finale » pour les troupes de Pochettino. La quête pour atteindre cet objectif débutera au SoFi Stadium en Californie, lors du match contre le Paraguay le 12 juin.
