L'équipe nationale américaine de football a déclaré que parler de remporter la Coupe du monde « ne serait pas du tout juste », tandis que le directeur du New York Cosmos affirme qu'une seule victoire en phase à élimination directe serait déjà un « énorme succès »

Rossi, qui est né dans le New Jersey et a refusé de participer au stage d'entraînement pré-Coupe du monde avec l'équipe nationale américaine en 2006, fait partie de ceux qui ont observé de loin l'essor continu du football aux États-Unis.

Interrogé sur son avis concernant la promotion 2026, Rossi, s'exprimant en association avec ToonieBet, a déclaré à GOAL : « Ils ont un bon noyau, un bon noyau jeune. Vous savez, des joueurs qui ont bien performé en Serie A avec Pulisic et McKennie.

Ils ont de bonnes chances de sortir de leur groupe lors de la Coupe du monde. Je pense que ce serait déjà un succès en soi. S'ils parviennent à passer le premier tour à élimination directe, ce serait un énorme succès pour le football américain. J'espère donc que cela se produira.

Gagner la Coupe du monde, je ne pense pas que cela devrait même être évoqué, simplement parce qu'il ne faut pas mettre cette pression supplémentaire ou ce type d'attention ou d'attentes sur cette équipe, car ce ne serait pas juste. Ce ne serait pas juste du tout. Donc, oui, elles ont une chance de réaliser quelque chose de très spécial dans cette Coupe du monde, étant donné qu'elle se déroule chez elles et qu'elle va donc donner un nouvel élan au football ici, en Amérique. »