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« L’équipe la plus réprimée de la Coupe du monde » : l’Iran a dû quitter les États-Unis « immédiatement » après son match nul 2-2 contre la Nouvelle-Zélande, lors de son premier match du tournoi
Un chaos logistique a terni un début de match prometteur.
Après une rencontre particulièrement mouvementée, l’équipe nationale iranienne a dû faire face à un véritable imbroglio logistique à Los Angeles. Bien qu’elle soit parvenue à revenir deux fois au score grâce à des buts de Ramin Rezaeian et Mohammad Mohebbi, les exploits sportifs de la « Team Melli » ont rapidement été éclipsés par des directives administratives inattendues. Les organisateurs ont brusquement avancé l’horaire du vol de l’équipe, la contraignant à renoncer à ses plans de récupération et à regagner sa base de sécurité située de l’autre côté de la frontière, à Tijuana.
- AFP
Ghalenoei fustige les exigences en matière de déplacements
Conscient des répercussions psychologiques et physiques subies par ses joueurs, Ghalenoei a exprimé une profonde colère face aux perturbations constantes de leur programme. Il a déclaré : « Nous avons passé tellement de temps dans les avions à faire la navette qu’ils ne nous ont même pas laissé le temps de récupérer. Après la rencontre d’aujourd’hui, on nous a ordonné de repartir immédiatement. La récupération est pourtant cruciale, mais on nous a sommé de regagner notre camp de Tijuana, ce qui nous inquiète profondément. Je pense que notre équipe est la plus malmenée de cette Coupe du monde. »
Bien que l’hymne iranien ait été accueilli par un mélange de huées et d’acclamations, les 70 108 spectateurs se sont rapidement unis pour offrir un soutien retentissant dès le coup d’envoi, ce qui a incité Ghalenoei à saluer le ralliement de la diaspora. Il a ajouté : « Il y avait beaucoup d’Iraniens ici, aux opinions politiques et aux croyances diverses, mais ils nous ont tous encouragés de tout leur cœur, et je pense que c’est une victoire pour nous tous. »
Taremi sollicite l’intervention de la FIFA
Les tensions géopolitiques ont pesé sur le vestiaire, où les joueurs expérimentés ont appelé les instances internationales à renforcer la protection opérationnelle après la visite du président de la FIFA, Gianni Infantino, auprès de l’équipe à l’issue de la rencontre. Le capitaine Mehdi Taremi a déclaré : « Bien sûr, il veut nous aider, mais il y a d’autres enjeux, tout le monde le sait. Je n’ai pas besoin de le répéter, vous savez où nous en sommes. Je pense que la FIFA doit faire davantage pour nous protéger. Voyons ce qui se passera à l’avenir. Pour l’instant, c’est un désastre. »
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Un test européen de haut niveau se profile à l’horizon.
Avec quatre équipes du groupe G toutes à égalité d’un point, l’Iran doit rapidement se remettre en ordre de marche avant d’affronter la Belgique, l’un des poids lourds européens, dimanche. Le staff technique est déjà lancé dans une course contre la montre pour assurer la récupération physique des joueurs, un facteur décisif si la « Team Melli » veut enfin atteindre les huitièmes de finale.