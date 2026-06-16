Conscient des répercussions psychologiques et physiques subies par ses joueurs, Ghalenoei a exprimé une profonde colère face aux perturbations constantes de leur programme. Il a déclaré : « Nous avons passé tellement de temps dans les avions à faire la navette qu’ils ne nous ont même pas laissé le temps de récupérer. Après la rencontre d’aujourd’hui, on nous a ordonné de repartir immédiatement. La récupération est pourtant cruciale, mais on nous a sommé de regagner notre camp de Tijuana, ce qui nous inquiète profondément. Je pense que notre équipe est la plus malmenée de cette Coupe du monde. »

Bien que l’hymne iranien ait été accueilli par un mélange de huées et d’acclamations, les 70 108 spectateurs se sont rapidement unis pour offrir un soutien retentissant dès le coup d’envoi, ce qui a incité Ghalenoei à saluer le ralliement de la diaspora. Il a ajouté : « Il y avait beaucoup d’Iraniens ici, aux opinions politiques et aux croyances diverses, mais ils nous ont tous encouragés de tout leur cœur, et je pense que c’est une victoire pour nous tous. »