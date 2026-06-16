Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

« L’équipe la plus réprimée de la Coupe du monde » : l’Iran a dû quitter les États-Unis « immédiatement » après son match nul 2-2 contre la Nouvelle-Zélande, lors de son premier match du tournoi

Iran
Coupe du monde
Iran vs Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande

Le sélectionneur iranien Amir Ghalenoei a vivement critiqué les organisateurs du tournoi, qualifiant son équipe de « plus opprimée » de la Coupe du monde, après s’être vu ordonner de quitter les États-Unis « immédiatement » à l’issue de son match d’ouverture. Ce contentieux logistique a éclaté juste après que l’Iran a arraché un match nul spectaculaire 2-2 face à la Nouvelle-Zélande au Los Angeles Stadium.

  • Un chaos logistique a terni un début de match prometteur.

    Après une rencontre particulièrement mouvementée, l’équipe nationale iranienne a dû faire face à un véritable imbroglio logistique à Los Angeles. Bien qu’elle soit parvenue à revenir deux fois au score grâce à des buts de Ramin Rezaeian et Mohammad Mohebbi, les exploits sportifs de la « Team Melli » ont rapidement été éclipsés par des directives administratives inattendues. Les organisateurs ont brusquement avancé l’horaire du vol de l’équipe, la contraignant à renoncer à ses plans de récupération et à regagner sa base de sécurité située de l’autre côté de la frontière, à Tijuana.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-MATCH15-IRN-NZLAFP

    Ghalenoei fustige les exigences en matière de déplacements

    Conscient des répercussions psychologiques et physiques subies par ses joueurs, Ghalenoei a exprimé une profonde colère face aux perturbations constantes de leur programme. Il a déclaré : « Nous avons passé tellement de temps dans les avions à faire la navette qu’ils ne nous ont même pas laissé le temps de récupérer. Après la rencontre d’aujourd’hui, on nous a ordonné de repartir immédiatement. La récupération est pourtant cruciale, mais on nous a sommé de regagner notre camp de Tijuana, ce qui nous inquiète profondément. Je pense que notre équipe est la plus malmenée de cette Coupe du monde. »

    Bien que l’hymne iranien ait été accueilli par un mélange de huées et d’acclamations, les 70 108 spectateurs se sont rapidement unis pour offrir un soutien retentissant dès le coup d’envoi, ce qui a incité Ghalenoei à saluer le ralliement de la diaspora. Il a ajouté : « Il y avait beaucoup d’Iraniens ici, aux opinions politiques et aux croyances diverses, mais ils nous ont tous encouragés de tout leur cœur, et je pense que c’est une victoire pour nous tous. »

  • Taremi sollicite l’intervention de la FIFA

    Les tensions géopolitiques ont pesé sur le vestiaire, où les joueurs expérimentés ont appelé les instances internationales à renforcer la protection opérationnelle après la visite du président de la FIFA, Gianni Infantino, auprès de l’équipe à l’issue de la rencontre. Le capitaine Mehdi Taremi a déclaré : « Bien sûr, il veut nous aider, mais il y a d’autres enjeux, tout le monde le sait. Je n’ai pas besoin de le répéter, vous savez où nous en sommes. Je pense que la FIFA doit faire davantage pour nous protéger. Voyons ce qui se passera à l’avenir. Pour l’instant, c’est un désastre. »

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un test européen de haut niveau se profile à l’horizon.

    Avec quatre équipes du groupe G toutes à égalité d’un point, l’Iran doit rapidement se remettre en ordre de marche avant d’affronter la Belgique, l’un des poids lourds européens, dimanche. Le staff technique est déjà lancé dans une course contre la montre pour assurer la récupération physique des joueurs, un facteur décisif si la « Team Melli » veut enfin atteindre les huitièmes de finale.

Coupe du monde
Belgique crest
Belgique
BEL
Iran crest
Iran
IRN
Coupe du monde
Nouvelle-Zélande crest
Nouvelle-Zélande
NZL
Egypte crest
Egypte
EGY