Every Second Media
Traduit par
« L’équipe la plus fragile de ma carrière ! » : Roberto De Zerbi lance une attaque extraordinaire contre les joueurs de Tottenham après la poursuite de leur début de saison cauchemardesque lors de la défaite contre Aston Villa
Tottenham glisse dans la zone de relégation
Le début de saison cauchemardesque de Tottenham dans cette nouvelle campagne de Premier League s'est poursuivi avec une défaite 3-2 contre Aston Villa samedi. Ce revers laisse le club du nord de Londres englué dans la zone de relégation, après avoir échoué à décrocher la moindre victoire lors de ses cinq premiers matches de championnat.
De Zerbi a réussi à maintenir Tottenham la saison dernière, mais sa deuxième année à la tête de l'équipe a rapidement tourné au vinaigre. Malgré une nette domination en début de match et plusieurs occasions franches créées, un nouvel effondrement, devenu habituel, les a vus laisser filer la rencontre et accentuer encore la pression dans le vestiaire.
- Getty Images Sport
De Zerbi remet en question la mentalité de Tottenham
S’exprimant auprès de talkSPORTaprès le coup de sifflet final, un De Zerbi frustré n’a pas retenu ses critiques. L’Italien a remis en question la solidité psychologique de ses joueurs, se disant incrédule face à leur incapacité à maintenir une performance compétitive sur 90 minutes.
« C’est difficile à expliquer parce que, dans ma carrière, en 14 ans comme entraîneur, je n’ai jamais vu une équipe comme nous, a déclaré le manager. Si fragile, si irrégulière. Soit vous êtes bons, soit vous êtes mauvais. Vous ne pouvez pas être très bons pendant les 30, 40 premières minutes, puis encaisser comme ça de cette manière. C’est difficile à accepter pour moi. »
Pressé de s’exprimer sur l’élément déclencheur de leur effondrement, De Zerbi a admis qu’il cherchait des réponses, déclarant : « Écoutez, je suis entraîneur, mais je n’ai pas toutes les réponses... à votre question, je n’ai pas de réponse.
« Je peux dire ce que je pense, ce que j’ai vu aujourd’hui, et j’ai vu mon équipe très bien jouer en première période, nous avons eu des occasions de marquer. Nous n’avons pas marqué, puis nous avons concédé le premier but... nous devons rester plus proches et rester plus forts, plus compacts.
« En seconde période, après le but de Kudus, je ne sais pas si les joueurs ont perdu de l’énergie... maintenant, nous devons expliquer une autre défaite. »
Un manque de leadership dans le nord de Londres
La défaite contre Aston Villa a mis en lumière un thème récurrent pour Tottenham cette saison. De Zerbi a pointé un sévère manque de leadership sur le terrain comme raison principale de leurs défaillances structurelles lorsque les matches tournent mal.
« Peut-être que la communication entre les joueurs [est le problème], peut-être que les leaders doivent être plus forts », a-t-il ajouté. « Nous avons besoin de leaders pour impulser quelque chose et guider l'équipe. Contre Newcastle, c'était la même chose, à Liverpool, c'était la même chose, contre Everton, c'était la même chose... nous devons trouver des solutions. »
Cette tendance à bien commencer avant de s'effondrer a désormais coûté à Tottenham des points précieux face à plusieurs adversaires. L'entraîneur prévoit d'avoir d'urgence des discussions avec son groupe pour régler ces problèmes de mentalité profondément ancrés.
- AFP
Un déplacement périlleux à Old Trafford en perspective
La première trêve internationale de la saison arrive à un moment crucial pour Tottenham, offrant à De Zerbi une brève fenêtre pour se remobiliser et chercher des solutions tactiques. Cependant, le calendrier n’offre aucun répit lorsque les compétitions nationales reprendront.
Tottenham s’apprête à effectuer un déplacement périlleux à Old Trafford pour affronter Manchester United lors de son prochain match. Si son manque de solidité défensive et son vide en matière de leadership ne sont pas corrigés, le club pourrait se retrouver encore plus décroché en bas du classement.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles