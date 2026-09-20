« L’équipe la plus fragile de ma carrière ! » : Roberto De Zerbi lance une attaque extraordinaire contre les joueurs de Tottenham après la poursuite de leur début de saison cauchemardesque lors de la défaite contre Aston Villa

S’exprimant auprès de talkSPORTaprès le coup de sifflet final, un De Zerbi frustré n’a pas retenu ses critiques. L’Italien a remis en question la solidité psychologique de ses joueurs, se disant incrédule face à leur incapacité à maintenir une performance compétitive sur 90 minutes.

« C’est difficile à expliquer parce que, dans ma carrière, en 14 ans comme entraîneur, je n’ai jamais vu une équipe comme nous, a déclaré le manager. Si fragile, si irrégulière. Soit vous êtes bons, soit vous êtes mauvais. Vous ne pouvez pas être très bons pendant les 30, 40 premières minutes, puis encaisser comme ça de cette manière. C’est difficile à accepter pour moi. »

Pressé de s’exprimer sur l’élément déclencheur de leur effondrement, De Zerbi a admis qu’il cherchait des réponses, déclarant : « Écoutez, je suis entraîneur, mais je n’ai pas toutes les réponses... à votre question, je n’ai pas de réponse.

« Je peux dire ce que je pense, ce que j’ai vu aujourd’hui, et j’ai vu mon équipe très bien jouer en première période, nous avons eu des occasions de marquer. Nous n’avons pas marqué, puis nous avons concédé le premier but... nous devons rester plus proches et rester plus forts, plus compacts.

« En seconde période, après le but de Kudus, je ne sais pas si les joueurs ont perdu de l’énergie... maintenant, nous devons expliquer une autre défaite. »



