(C)Getty Images
Traduit par
« L’équipe de Vinicius Junior joue le jeu » : Lee Dixon révèle pourquoi le fait de passer à côté de la star du Real Madrid est une BONNE NOUVELLE pour Arsenal
Vinicius prolonge son contrat au Real Madrid
Arsenal a récemment été lié à une sensationnelle opération pour la superstar du Real Madrid Vinicius. Cependant, l’international brésilien a choisi de rester au Santiago Bernabeu après avoir officiellement signé un nouveau contrat lucratif. Malgré cet échec pour recruter le talentueux attaquant, l’ancien défenseur d’Arsenal Dixon estime que toute cette histoire n’avait rien d’une coïncidence.
- Getty Images
L’entourage du joueur a joué le jeu
S’exprimant auprès de BestBettingSites, Dixon a révélé qu’il n’avait jamais été convaincu qu’un transfert dans le nord de Londres se concrétiserait réellement. Il estime que les représentants du joueur ont activement utilisé l’intérêt réel du club de Premier League pour négocier de meilleures conditions dans la capitale espagnole.
« C’est drôle, non ? Oui, je pense que l’équipe de Vinicius jouait un jeu. Je ne pense pas que le fait qu’Arsenal ne l’ait pas eu nous fasse du mal, et je pense même que cela a fait beaucoup de bien au club de se positionner, parce que cela montre une réelle intention », a expliqué Dixon. « Que ce soit une piste totalement sérieuse ou non, c’est un transfert très compliqué à réaliser.
« Montrer un tel niveau d’intérêt était une bonne chose parce que, au-delà des supporters qui disaient que cela n’allait jamais arriver, les initiés du monde du football sauront qu’il y avait une part de vérité là-dedans.
« Tout à coup, les gens de Manchester City et de Manchester United voient Arsenal montrer ses muscles. Cela provoque un petit effet “wow” chez les autres équipes : elles se disent qu’Arsenal voit grand, donc qu’il faut elles aussi élever leur niveau. Donc, en tant que supporter ou joueur, le fait de ne pas l’avoir recruté ne nous a fait aucun mal. »
Dixon soutient Tzolis pour le poste d’ailier gauche
En évoquant les options actuelles d'Arsenal sur l'aile gauche, Dixon a souligné que la nouvelle recrue Christos Tzolis pouvait occuper ce poste et rendre l'attaque des Gunners plus tranchante.
« J'ai toujours parlé de ce poste d'ailier gauche, même la saison avant qu'ils remportent le championnat. J'ai dit, et c'était peut-être un peu sévère », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas qu'on gagne la Premier League avec Leandro Trossard comme ailier gauche titulaire. Cela dit, la saison dernière, il a disputé des matches vraiment importants et marqué des buts cruciaux. C'est devenu bien davantage un jeu d'effectif, où lui et Gabriel Martinelli ont alterné et très bien fonctionné ensemble.
« Mais le joueur qui ressort pour moi, c'est Tzolis. J'aime vraiment beaucoup ce gamin. Je pense qu'il est au niveau au-dessus de Trossard. Martinelli est un peu plus instinctif, on ne sait pas toujours ce qu'on va obtenir avec lui. Donc je pense qu'il faut donner un peu de liberté à Tzolis et voir comment il s'en sort lors des six ou sept premiers matches. À part ça, faites revenir Ryan Giggs, il n'était pas mauvais (rires) ! »
- Getty Images
Des matches amicaux et le Community Shield se profilent
Arsenal doit désormais rapidement se reconcentrer sur le terrain alors que la préparation de pré-saison s’intensifie. Le club londonien affrontera l’équipe italienne de Côme en match amical le 12 août avant de défier Manchester City dans le Community Shield dimanche.
De son côté, Vinicius se concentrera sur la campagne à venir avec le Real Madrid sous les ordres de l’entraîneur principal Jose Mourinho. Le Real Madrid prépare des matches amicaux de pré-saison contre le Deportivo La Corogne et Schalke avant de lancer sa campagne de Liga contre l’Espanyol le 22 août.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles