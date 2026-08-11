« L’équipe de Vinicius Junior joue le jeu » : Lee Dixon révèle pourquoi le fait de passer à côté de la star du Real Madrid est une BONNE NOUVELLE pour Arsenal

S’exprimant auprès de BestBettingSites, Dixon a révélé qu’il n’avait jamais été convaincu qu’un transfert dans le nord de Londres se concrétiserait réellement. Il estime que les représentants du joueur ont activement utilisé l’intérêt réel du club de Premier League pour négocier de meilleures conditions dans la capitale espagnole.

« C’est drôle, non ? Oui, je pense que l’équipe de Vinicius jouait un jeu. Je ne pense pas que le fait qu’Arsenal ne l’ait pas eu nous fasse du mal, et je pense même que cela a fait beaucoup de bien au club de se positionner, parce que cela montre une réelle intention », a expliqué Dixon. « Que ce soit une piste totalement sérieuse ou non, c’est un transfert très compliqué à réaliser.

« Montrer un tel niveau d’intérêt était une bonne chose parce que, au-delà des supporters qui disaient que cela n’allait jamais arriver, les initiés du monde du football sauront qu’il y avait une part de vérité là-dedans.

« Tout à coup, les gens de Manchester City et de Manchester United voient Arsenal montrer ses muscles. Cela provoque un petit effet “wow” chez les autres équipes : elles se disent qu’Arsenal voit grand, donc qu’il faut elles aussi élever leur niveau. Donc, en tant que supporter ou joueur, le fait de ne pas l’avoir recruté ne nous a fait aucun mal. »